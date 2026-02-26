SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Von der Parlamentsführung zur Startup-Investorin: Laura Phillipeck-Casanovas Weg zur Hans Women Group (Podcast)

26.02.2026, 1082 Zeichen
In der aktuellen Episode von "Börsepeople im Podcast S23/10" zeichnet Host Christian Drastil gemeinsam mit Laura Phillipeck-Casanova einen bemerkenswerten Karriereweg nach, der juristische Expertise mit Kommunikationstalent und Startup-Leidenschaft verbindet. Die Head of Legal and Operations bei der Hans Women Group gibt Einblicke in ihre berufliche Entwicklung und die Arbeitsweise des Investmentvehikels rund um Business Angel Hansi Hansmann. Der juristische Grundstein: Vom Botendienst zur Rechtsexpertise Laura Phillipeck-Casanovas Karriere begann klassisch in der Rechtswelt. Als studentische Mitarbeiterin bei PHH Prochaska-Havranek Rechtsanwälte sammelte sie erste Erfahrungen – inklusive der typischen Botengänge, die sie als willkommene Gelegenheit für Spaziergänge an der frischen Luft beschreibt. Die Kanzlei prägte sie durch ein engagiertes Umfeld mit vielen jungen Kolleginnen und Kollegen sowie lehrreichen Kanzleiausflügen. Das Gerichtspraktikum am...

(26.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer




 

