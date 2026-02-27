SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsvolumen in der Schlussauktion (Podcast)

27.02.2026, 964 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Kapitalmarkt-stimme.at daily voice" mit dem Titel „40 Jahre dabei" berichtet Christian Drastil von einem Ereignis, das selbst den langjährigen Börsenbeobachter aus dem bereits beendeten Arbeitstag zurück an den Rechner holte. Ein beispielloser Rekord an der Wiener Börse Was sich am Freitag in der Schlussauktion der Wiener Börse abspielte, hat Christian Drastil in seiner gesamten Karriere als Börsenbeobachter noch nicht erlebt. Seit Mitte der 1980er-Jahre verfolgt er das Geschehen am österreichischen Kapitalmarkt – ein Handelsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro in einer einzigen Schlussauktion war in dieser Zeit nie vorgekommen. Die konkreten Zahlen sind beeindruckend: 8.404.000 BAWAG-Aktien wechselten in der Schlussauktion den Besitzer, bei einem Kurs von 132 Euro. Das entspricht einem Umsatz von mehr...

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



