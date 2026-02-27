BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsvolumen in der Schlussauktion (Podcast)
27.02.2026, 964 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Kapitalmarkt-stimme.at daily voice" mit dem Titel „40 Jahre dabei" berichtet Christian Drastil von einem Ereignis, das selbst den langjährigen Börsenbeobachter aus dem bereits beendeten Arbeitstag zurück an den Rechner holte. Ein beispielloser Rekord an der Wiener Börse Was sich am Freitag in der Schlussauktion der Wiener Börse abspielte, hat Christian Drastil in seiner gesamten Karriere als Börsenbeobachter noch nicht erlebt. Seit Mitte der 1980er-Jahre verfolgt er das Geschehen am österreichischen Kapitalmarkt – ein Handelsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro in einer einzigen Schlussauktion war in dieser Zeit nie vorgekommen. Die konkreten Zahlen sind beeindruckend: 8.404.000 BAWAG-Aktien wechselten in der Schlussauktion den Besitzer, bei einem Kurs von 132 Euro. Das entspricht einem Umsatz von mehr...
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
