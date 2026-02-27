Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Börse Geschichte
27.02.2026, 402 Zeichen
Bisher gab es an einem 27. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.02. beträgt -0,31%. Der beste 27.02. fand im Jahr 2013 mit 1,38% statt, der schlechteste 27.02. im Jahr 2007 mit -4,92%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.02. so: 0,00%.
Bisher gab es an einem 27. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.02. beträgt -0,31%. Der beste 27.02. fand im Jahr 2013 mit 1,38% statt, der schlechteste 27.02. im Jahr 2007 mit -4,92%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.02. so: 0,00%.
