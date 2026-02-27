SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Bundestag plant neues Sterbehilfe-Gesetz für 2026 ( Finanztrends)

27.02.2026, 3949 Zeichen

Sechs Jahre nach dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts arbeitet eine fraktionsübergreifende Gruppe im Bundestag an einem neuen Gesetz zur Sterbehilfe. Der Entwurf soll noch im ersten Halbjahr 2026 vorgelegt werden und den seit 2020 bestehenden rechtlichen Graubereich beenden. Ziel ist ein breiter Kompromiss, nachdem frühere Versuche gescheitert waren.

Ein sechs Jahre andauerndes Vakuum

Seit dem Februar 2020 herrscht in Deutschland eine rechtliche Ausnahmesituation. Damals kippte das Bundesverfassungsgericht den Paragrafen 217 StGB, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellte. Das Gericht stärkte das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Doch der Gesetzgeber versäumte es seither, eine neue Regelung mit klaren Kriterien und Schutzmechanismen zu schaffen. Dieses Vakuum bietet weder Sterbewilligen Rechtssicherheit noch schützt es vulnerable Menschen ausreichend.

Anzeige

Um im Alter medizinisch fundierte Entscheidungen treffen zu können, hilft ein tiefes Verständnis der eigenen Vitalwerte. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt Ihnen verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Gratis Laborwerte-Check jetzt herunterladen

Sterbehilfevereine verzeichnen Höchststände

In diesem unregulierten Raum boomt die organisierte Sterbehilfe. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) meldete für 2025 einen neuen Rekord von 898 begleiteten Suiziden. Im Vorjahr waren es 623, 2023 noch 418 Fälle. Die Gesamtzahl inklusive anderer Vereine liegt deutlich höher. Die meisten Betroffenen sind hochbetagt; Frauen zwischen 80 und 89 Jahren stellen die größte Gruppe. Als Hauptgründe nennen die Vereine Multimorbidität, „Lebenssattheit“ sowie schwere Krebs- oder neurologische Erkrankungen. Sozialverbände wie die Caritas schlagen Alarm und fürchten einen gesellschaftlichen Druck auf Ältere.

Der neue Anlauf für einen Konsens

Dieser Gesetzesvorstoß unterscheidet sich von früheren Versuchen. Statt mehrerer konkurrierender Entwürfe arbeitet eine fraktionsübergreifende Gruppe um Abgeordnete wie Kirsten Kappert-Gonther (Grüne) und Ansgar Heveling (CDU) an einem einzigen, konsensfähigen Vorschlag. Er soll das Selbstbestimmungsrecht wahren, aber auch strenge Schutzvorkehrungen etablieren. Entscheidend ist die Sicherstellung, dass der Entschluss freiwillig, wohlerwogen und dauerhaft ist. Die aktuelle Situation sei besorgniserregend, weil Suizide ohne gesetzlich abgesicherte Prüfung des freien Willens stattfänden, so die Politiker.

Anzeige

Gerade bei neurologischen Veränderungen im Alter ist eine frühzeitige Einordnung von Symptomen für Betroffene und Angehörige wichtig. Dieser anonyme Selbsttest hilft Ihnen dabei, Vergesslichkeit diskret und schnell zu bewerten. Zum kostenlosen 2-Minuten-Demenz-Test

Parallel-Debatte um Suizidprävention

Parallel zur Regulierungsdebatte wird die Forderung nach einem Suizidpräventionsgesetz lauter. Experten und Ärztevertreter betonen die zentrale Bedeutung von Hilfsangeboten. Das Bundesgesundheitsministerium kündigte an, noch 2026 einen eigenen Entwurf vorzulegen. Dieser soll den Ausbau von Beratungsstellen und eine bundeseinheitliche Krisenrufnummer vorsehen. Auch die Bundesärztekammer drängt auf eine gesetzliche Regelung. Ihr Präsident Klaus Reinhardt fordert ein Schutzkonzept, um zu verhindern, dass Sterbehilfe zum Geschäftsmodell wird. Die Ärzteschaft hatte zwar 2021 das strikte Verbot der Beihilfe aus der Berufsordnung gestrichen, betont aber weiterhin: Es handelt sich um keine normale ärztliche Aufgabe.

Kann der neue Anlauf gelingen? Der Gesetzgeber steht vor einer ethischen Gratwanderung. Der Entwurf muss die Balance finden zwischen dem verfassungsgerichtlich garantierten Selbstbestimmungsrecht und der staatlichen Schutzpflicht für das Leben. Die Verknüpfung mit einer starken Präventionspolitik gilt vielen als Schlüssel für eine humane Lösung. Der Druck, das sechsjährige Vakuum endlich zu beenden, wächst.


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)

» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

» BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...

» Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)

» Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)

» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
BeOne Medicines präsentiert Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 – weltweiter Erfolg von BRUKINSA und führende Rolle in der Onkologie
Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lufthansa und SBO für Gesprächsstoff sorgten
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
ATX TR-Frühmover: AT&S, EVN, Erste Group, RBI, SBO, Wienerberger, CPI Europe AG, Uniqa, CA Immo und Andritz




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.



    Autor: Finanztrends

    27.02.2026, 3949 Zeichen

    Sechs Jahre nach dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts arbeitet eine fraktionsübergreifende Gruppe im Bundestag an einem neuen Gesetz zur Sterbehilfe. Der Entwurf soll noch im ersten Halbjahr 2026 vorgelegt werden und den seit 2020 bestehenden rechtlichen Graubereich beenden. Ziel ist ein breiter Kompromiss, nachdem frühere Versuche gescheitert waren.

    Ein sechs Jahre andauerndes Vakuum

    Seit dem Februar 2020 herrscht in Deutschland eine rechtliche Ausnahmesituation. Damals kippte das Bundesverfassungsgericht den Paragrafen 217 StGB, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellte. Das Gericht stärkte das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Doch der Gesetzgeber versäumte es seither, eine neue Regelung mit klaren Kriterien und Schutzmechanismen zu schaffen. Dieses Vakuum bietet weder Sterbewilligen Rechtssicherheit noch schützt es vulnerable Menschen ausreichend.

    Anzeige

    Um im Alter medizinisch fundierte Entscheidungen treffen zu können, hilft ein tiefes Verständnis der eigenen Vitalwerte. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt Ihnen verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Gratis Laborwerte-Check jetzt herunterladen

    Sterbehilfevereine verzeichnen Höchststände

    In diesem unregulierten Raum boomt die organisierte Sterbehilfe. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) meldete für 2025 einen neuen Rekord von 898 begleiteten Suiziden. Im Vorjahr waren es 623, 2023 noch 418 Fälle. Die Gesamtzahl inklusive anderer Vereine liegt deutlich höher. Die meisten Betroffenen sind hochbetagt; Frauen zwischen 80 und 89 Jahren stellen die größte Gruppe. Als Hauptgründe nennen die Vereine Multimorbidität, „Lebenssattheit“ sowie schwere Krebs- oder neurologische Erkrankungen. Sozialverbände wie die Caritas schlagen Alarm und fürchten einen gesellschaftlichen Druck auf Ältere.

    Der neue Anlauf für einen Konsens

    Dieser Gesetzesvorstoß unterscheidet sich von früheren Versuchen. Statt mehrerer konkurrierender Entwürfe arbeitet eine fraktionsübergreifende Gruppe um Abgeordnete wie Kirsten Kappert-Gonther (Grüne) und Ansgar Heveling (CDU) an einem einzigen, konsensfähigen Vorschlag. Er soll das Selbstbestimmungsrecht wahren, aber auch strenge Schutzvorkehrungen etablieren. Entscheidend ist die Sicherstellung, dass der Entschluss freiwillig, wohlerwogen und dauerhaft ist. Die aktuelle Situation sei besorgniserregend, weil Suizide ohne gesetzlich abgesicherte Prüfung des freien Willens stattfänden, so die Politiker.

    Anzeige

    Gerade bei neurologischen Veränderungen im Alter ist eine frühzeitige Einordnung von Symptomen für Betroffene und Angehörige wichtig. Dieser anonyme Selbsttest hilft Ihnen dabei, Vergesslichkeit diskret und schnell zu bewerten. Zum kostenlosen 2-Minuten-Demenz-Test

    Parallel-Debatte um Suizidprävention

    Parallel zur Regulierungsdebatte wird die Forderung nach einem Suizidpräventionsgesetz lauter. Experten und Ärztevertreter betonen die zentrale Bedeutung von Hilfsangeboten. Das Bundesgesundheitsministerium kündigte an, noch 2026 einen eigenen Entwurf vorzulegen. Dieser soll den Ausbau von Beratungsstellen und eine bundeseinheitliche Krisenrufnummer vorsehen. Auch die Bundesärztekammer drängt auf eine gesetzliche Regelung. Ihr Präsident Klaus Reinhardt fordert ein Schutzkonzept, um zu verhindern, dass Sterbehilfe zum Geschäftsmodell wird. Die Ärzteschaft hatte zwar 2021 das strikte Verbot der Beihilfe aus der Berufsordnung gestrichen, betont aber weiterhin: Es handelt sich um keine normale ärztliche Aufgabe.

    Kann der neue Anlauf gelingen? Der Gesetzgeber steht vor einer ethischen Gratwanderung. Der Entwurf muss die Balance finden zwischen dem verfassungsgerichtlich garantierten Selbstbestimmungsrecht und der staatlichen Schutzpflicht für das Leben. Die Verknüpfung mit einer starken Präventionspolitik gilt vielen als Schlüssel für eine humane Lösung. Der Druck, das sechsjährige Vakuum endlich zu beenden, wächst.


    (27.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Wiener Privatbank
    Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)

    » LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

    » BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...

    » Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)

    » Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)

    » Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

    » Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

    » Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

    » G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
    BeOne Medicines präsentiert Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 – weltweiter Erfolg von BRUKINSA und führende Rolle in der Onkologie
    Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lufthansa und SBO für Gesprächsstoff sorgten
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    ATX TR-Frühmover: AT&S, EVN, Erste Group, RBI, SBO, Wienerberger, CPI Europe AG, Uniqa, CA Immo und Andritz




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de