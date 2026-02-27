Bundestag plant neues Sterbehilfe-Gesetz für 2026 ( Finanztrends)

27.02.2026, 3949 Zeichen

Sechs Jahre nach dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts arbeitet eine fraktionsübergreifende Gruppe im Bundestag an einem neuen Gesetz zur Sterbehilfe. Der Entwurf soll noch im ersten Halbjahr 2026 vorgelegt werden und den seit 2020 bestehenden rechtlichen Graubereich beenden. Ziel ist ein breiter Kompromiss, nachdem frühere Versuche gescheitert waren.

Seit dem Februar 2020 herrscht in Deutschland eine rechtliche Ausnahmesituation. Damals kippte das Bundesverfassungsgericht den Paragrafen 217 StGB, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellte. Das Gericht stärkte das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Doch der Gesetzgeber versäumte es seither, eine neue Regelung mit klaren Kriterien und Schutzmechanismen zu schaffen. Dieses Vakuum bietet weder Sterbewilligen Rechtssicherheit noch schützt es vulnerable Menschen ausreichend.

Anzeige

Um im Alter medizinisch fundierte Entscheidungen treffen zu können, hilft ein tiefes Verständnis der eigenen Vitalwerte. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt Ihnen verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Gratis Laborwerte-Check jetzt herunterladen

Sterbehilfevereine verzeichnen Höchststände

In diesem unregulierten Raum boomt die organisierte Sterbehilfe. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) meldete für 2025 einen neuen Rekord von 898 begleiteten Suiziden. Im Vorjahr waren es 623, 2023 noch 418 Fälle. Die Gesamtzahl inklusive anderer Vereine liegt deutlich höher. Die meisten Betroffenen sind hochbetagt; Frauen zwischen 80 und 89 Jahren stellen die größte Gruppe. Als Hauptgründe nennen die Vereine Multimorbidität, „Lebenssattheit“ sowie schwere Krebs- oder neurologische Erkrankungen. Sozialverbände wie die Caritas schlagen Alarm und fürchten einen gesellschaftlichen Druck auf Ältere.

Der neue Anlauf für einen Konsens

Dieser Gesetzesvorstoß unterscheidet sich von früheren Versuchen. Statt mehrerer konkurrierender Entwürfe arbeitet eine fraktionsübergreifende Gruppe um Abgeordnete wie Kirsten Kappert-Gonther (Grüne) und Ansgar Heveling (CDU) an einem einzigen, konsensfähigen Vorschlag. Er soll das Selbstbestimmungsrecht wahren, aber auch strenge Schutzvorkehrungen etablieren. Entscheidend ist die Sicherstellung, dass der Entschluss freiwillig, wohlerwogen und dauerhaft ist. Die aktuelle Situation sei besorgniserregend, weil Suizide ohne gesetzlich abgesicherte Prüfung des freien Willens stattfänden, so die Politiker.