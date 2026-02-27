Bundestag plant neues Sterbehilfe-Gesetz für 2026 ( Finanztrends)
27.02.2026, 3949 Zeichen
Sechs Jahre nach dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts arbeitet eine fraktionsübergreifende Gruppe im Bundestag an einem neuen Gesetz zur Sterbehilfe. Der Entwurf soll noch im ersten Halbjahr 2026 vorgelegt werden und den seit 2020 bestehenden rechtlichen Graubereich beenden. Ziel ist ein breiter Kompromiss, nachdem frühere Versuche gescheitert waren.
Ein sechs Jahre andauerndes Vakuum
Seit dem Februar 2020 herrscht in Deutschland eine rechtliche Ausnahmesituation. Damals kippte das Bundesverfassungsgericht den Paragrafen 217 StGB, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellte. Das Gericht stärkte das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Doch der Gesetzgeber versäumte es seither, eine neue Regelung mit klaren Kriterien und Schutzmechanismen zu schaffen. Dieses Vakuum bietet weder Sterbewilligen Rechtssicherheit noch schützt es vulnerable Menschen ausreichend.
Sterbehilfevereine verzeichnen Höchststände
In diesem unregulierten Raum boomt die organisierte Sterbehilfe. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) meldete für 2025 einen neuen Rekord von 898 begleiteten Suiziden. Im Vorjahr waren es 623, 2023 noch 418 Fälle. Die Gesamtzahl inklusive anderer Vereine liegt deutlich höher. Die meisten Betroffenen sind hochbetagt; Frauen zwischen 80 und 89 Jahren stellen die größte Gruppe. Als Hauptgründe nennen die Vereine Multimorbidität, „Lebenssattheit“ sowie schwere Krebs- oder neurologische Erkrankungen. Sozialverbände wie die Caritas schlagen Alarm und fürchten einen gesellschaftlichen Druck auf Ältere.
Der neue Anlauf für einen Konsens
Dieser Gesetzesvorstoß unterscheidet sich von früheren Versuchen. Statt mehrerer konkurrierender Entwürfe arbeitet eine fraktionsübergreifende Gruppe um Abgeordnete wie Kirsten Kappert-Gonther (Grüne) und Ansgar Heveling (CDU) an einem einzigen, konsensfähigen Vorschlag. Er soll das Selbstbestimmungsrecht wahren, aber auch strenge Schutzvorkehrungen etablieren. Entscheidend ist die Sicherstellung, dass der Entschluss freiwillig, wohlerwogen und dauerhaft ist. Die aktuelle Situation sei besorgniserregend, weil Suizide ohne gesetzlich abgesicherte Prüfung des freien Willens stattfänden, so die Politiker.
Parallel-Debatte um Suizidprävention
Parallel zur Regulierungsdebatte wird die Forderung nach einem Suizidpräventionsgesetz lauter. Experten und Ärztevertreter betonen die zentrale Bedeutung von Hilfsangeboten. Das Bundesgesundheitsministerium kündigte an, noch 2026 einen eigenen Entwurf vorzulegen. Dieser soll den Ausbau von Beratungsstellen und eine bundeseinheitliche Krisenrufnummer vorsehen. Auch die Bundesärztekammer drängt auf eine gesetzliche Regelung. Ihr Präsident Klaus Reinhardt fordert ein Schutzkonzept, um zu verhindern, dass Sterbehilfe zum Geschäftsmodell wird. Die Ärzteschaft hatte zwar 2021 das strikte Verbot der Beihilfe aus der Berufsordnung gestrichen, betont aber weiterhin: Es handelt sich um keine normale ärztliche Aufgabe.
Kann der neue Anlauf gelingen? Der Gesetzgeber steht vor einer ethischen Gratwanderung. Der Entwurf muss die Balance finden zwischen dem verfassungsgerichtlich garantierten Selbstbestimmungsrecht und der staatlichen Schutzpflicht für das Leben. Die Verknüpfung mit einer starken Präventionspolitik gilt vielen als Schlüssel für eine humane Lösung. Der Druck, das sechsjährige Vakuum endlich zu beenden, wächst.
