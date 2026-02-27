SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

27.02.2026, 3191 Zeichen

Calumet hat heute seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Während das Unternehmen unter dem Strich weiterhin rote Zahlen schreibt, übertraf das vierte Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich. Vor allem der konsequente Schuldenabbau und neue Produktionsrekorde prägten das abgelaufene Jahr.

Operative Rekorde trotz Nettoverlust

Im vierten Quartal verzeichnete Calumet einen Nettoverlust von 37,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,43 US-Dollar je Aktie. Damit schnitt das Unternehmen besser ab als von Marktbeobachtern befürchtet, die im Vorfeld mit einem Minus von 0,67 US-Dollar kalkuliert hatten. Das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr belief sich inklusive steuerlicher Effekte auf 293,3 Millionen US-Dollar.

Die einzelnen Geschäftsbereiche zeigten im Schlussquartal ein unterschiedliches Bild. Während die Sparte „Specialty Products & Solutions“ ein bereinigtes EBITDA von 88,5 Millionen US-Dollar beisteuerte, verbuchte das Segment „Montana/Renewables“ ein Minus von 5,4 Millionen US-Dollar. Dennoch erreichte Calumet in beiden Bereichen neue Produktionsrekorde, was die operative Dynamik trotz des schwierigen Umfelds unterstreicht.

Bilanzsanierung und Refinanzierung

Ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategie war im vergangenen Jahr die Stärkung der Bilanz. Calumet reduzierte die Schulden im Jahr 2025 um insgesamt 222 Millionen US-Dollar. Flankiert wurde dieser Schritt durch ein striktes Kostensenkungsprogramm, das Einsparungen von rund 100 Millionen US-Dollar realisierte.

Um die finanzielle Flexibilität langfristig zu sichern, schloss das Management im Januar eine umfassende Refinanzierung ab. Durch die Emission neuer Anleihen in Höhe von 405 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2031 und der gleichzeitigen Erweiterung einer Kreditlinie auf 500 Millionen US-Dollar verschaffte sich das Unternehmen den nötigen Spielraum für künftige Investitionen.

Fokus auf Kapazitätsausbau

Wird die geplante Erweiterung im Bereich der erneuerbaren Energien den entscheidenden Wendepunkt markieren? Calumet setzt große Hoffnungen auf das Projekt „MaxSAF®150“ am Standort Montana. Der Startschuss für diesen Infrastrukturausbau ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Das Projekt gilt als wichtigster operativer Meilenstein, um die Profitabilität in den kommenden Geschäftsperioden nachhaltig zu steigern.

Die heute präsentierten Zahlen zeigen ein Unternehmen im Übergang. Trotz des Nettoverlusts von 33,8 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr stabilisieren der erfolgreiche Schuldenabbau und die übertroffenen Quartalsprognosen die fundamentale Lage. Mit der Inbetriebnahme der MaxSAF-Erweiterung im Frühjahr steht der nächste konkrete Impuls für die Geschäftsentwicklung bereits fest.

(27.02.2026)

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Anzeige

    Anzeige

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

