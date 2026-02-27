Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
27.02.2026, 3191 Zeichen
Calumet hat heute seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Während das Unternehmen unter dem Strich weiterhin rote Zahlen schreibt, übertraf das vierte Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich. Vor allem der konsequente Schuldenabbau und neue Produktionsrekorde prägten das abgelaufene Jahr.
Operative Rekorde trotz Nettoverlust
Im vierten Quartal verzeichnete Calumet einen Nettoverlust von 37,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,43 US-Dollar je Aktie. Damit schnitt das Unternehmen besser ab als von Marktbeobachtern befürchtet, die im Vorfeld mit einem Minus von 0,67 US-Dollar kalkuliert hatten. Das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr belief sich inklusive steuerlicher Effekte auf 293,3 Millionen US-Dollar.
Die einzelnen Geschäftsbereiche zeigten im Schlussquartal ein unterschiedliches Bild. Während die Sparte „Specialty Products & Solutions“ ein bereinigtes EBITDA von 88,5 Millionen US-Dollar beisteuerte, verbuchte das Segment „Montana/Renewables“ ein Minus von 5,4 Millionen US-Dollar. Dennoch erreichte Calumet in beiden Bereichen neue Produktionsrekorde, was die operative Dynamik trotz des schwierigen Umfelds unterstreicht.
Bilanzsanierung und Refinanzierung
Ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategie war im vergangenen Jahr die Stärkung der Bilanz. Calumet reduzierte die Schulden im Jahr 2025 um insgesamt 222 Millionen US-Dollar. Flankiert wurde dieser Schritt durch ein striktes Kostensenkungsprogramm, das Einsparungen von rund 100 Millionen US-Dollar realisierte.
Um die finanzielle Flexibilität langfristig zu sichern, schloss das Management im Januar eine umfassende Refinanzierung ab. Durch die Emission neuer Anleihen in Höhe von 405 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2031 und der gleichzeitigen Erweiterung einer Kreditlinie auf 500 Millionen US-Dollar verschaffte sich das Unternehmen den nötigen Spielraum für künftige Investitionen.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Calumet?
Fokus auf Kapazitätsausbau
Wird die geplante Erweiterung im Bereich der erneuerbaren Energien den entscheidenden Wendepunkt markieren? Calumet setzt große Hoffnungen auf das Projekt „MaxSAF®150“ am Standort Montana. Der Startschuss für diesen Infrastrukturausbau ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Das Projekt gilt als wichtigster operativer Meilenstein, um die Profitabilität in den kommenden Geschäftsperioden nachhaltig zu steigern.
Die heute präsentierten Zahlen zeigen ein Unternehmen im Übergang. Trotz des Nettoverlusts von 33,8 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr stabilisieren der erfolgreiche Schuldenabbau und die übertroffenen Quartalsprognosen die fundamentale Lage. Mit der Inbetriebnahme der MaxSAF-Erweiterung im Frühjahr steht der nächste konkrete Impuls für die Geschäftsentwicklung bereits fest.
Calumet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Calumet-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Calumet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Calumet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Calumet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
» SB Financial Aktie: Analysten bremsen ( Finanztrends)
» DocuGenie.AI: KI-Dokumentenautomatisierung jetzt bei Google Cloud ( Fina...
» BRDe Societe Generale Aktie: Unter Druck ( Finanztrends)
» Weight Health: So funktioniert Abnehmen 2026 ( Finanztrends)
» TJX Aktie: Überzeugendes Rekordhoch ( Finanztrends)
» Betriebsratswahlen 2026: Kampf um Mitbestimmung startet ( Finanztrends)
» Balco Aktie: Profitabilität im Fokus ( Finanztrends)
» Copart Aktie: Analysten ziehen Reißleine ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Mayr-Melnhof und voestalpine vs. Wienerberger und...
- Swiss Re und AXA vs. Talanx und VIG – kommentiert...
- Drillisch und BT Group vs. Telekom Austria und Vo...
- JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
- Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bu...
- ArcelorMittal und voestalpine vs. ThyssenKrupp un...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
27.02.2026, 3191 Zeichen
Calumet hat heute seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Während das Unternehmen unter dem Strich weiterhin rote Zahlen schreibt, übertraf das vierte Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich. Vor allem der konsequente Schuldenabbau und neue Produktionsrekorde prägten das abgelaufene Jahr.
Operative Rekorde trotz Nettoverlust
Im vierten Quartal verzeichnete Calumet einen Nettoverlust von 37,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,43 US-Dollar je Aktie. Damit schnitt das Unternehmen besser ab als von Marktbeobachtern befürchtet, die im Vorfeld mit einem Minus von 0,67 US-Dollar kalkuliert hatten. Das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr belief sich inklusive steuerlicher Effekte auf 293,3 Millionen US-Dollar.
Die einzelnen Geschäftsbereiche zeigten im Schlussquartal ein unterschiedliches Bild. Während die Sparte „Specialty Products & Solutions“ ein bereinigtes EBITDA von 88,5 Millionen US-Dollar beisteuerte, verbuchte das Segment „Montana/Renewables“ ein Minus von 5,4 Millionen US-Dollar. Dennoch erreichte Calumet in beiden Bereichen neue Produktionsrekorde, was die operative Dynamik trotz des schwierigen Umfelds unterstreicht.
Bilanzsanierung und Refinanzierung
Ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategie war im vergangenen Jahr die Stärkung der Bilanz. Calumet reduzierte die Schulden im Jahr 2025 um insgesamt 222 Millionen US-Dollar. Flankiert wurde dieser Schritt durch ein striktes Kostensenkungsprogramm, das Einsparungen von rund 100 Millionen US-Dollar realisierte.
Um die finanzielle Flexibilität langfristig zu sichern, schloss das Management im Januar eine umfassende Refinanzierung ab. Durch die Emission neuer Anleihen in Höhe von 405 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2031 und der gleichzeitigen Erweiterung einer Kreditlinie auf 500 Millionen US-Dollar verschaffte sich das Unternehmen den nötigen Spielraum für künftige Investitionen.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Calumet?
Fokus auf Kapazitätsausbau
Wird die geplante Erweiterung im Bereich der erneuerbaren Energien den entscheidenden Wendepunkt markieren? Calumet setzt große Hoffnungen auf das Projekt „MaxSAF®150“ am Standort Montana. Der Startschuss für diesen Infrastrukturausbau ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Das Projekt gilt als wichtigster operativer Meilenstein, um die Profitabilität in den kommenden Geschäftsperioden nachhaltig zu steigern.
Die heute präsentierten Zahlen zeigen ein Unternehmen im Übergang. Trotz des Nettoverlusts von 33,8 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr stabilisieren der erfolgreiche Schuldenabbau und die übertroffenen Quartalsprognosen die fundamentale Lage. Mit der Inbetriebnahme der MaxSAF-Erweiterung im Frühjahr steht der nächste konkrete Impuls für die Geschäftsentwicklung bereits fest.
Calumet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Calumet-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Calumet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Calumet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Calumet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
» SB Financial Aktie: Analysten bremsen ( Finanztrends)
» DocuGenie.AI: KI-Dokumentenautomatisierung jetzt bei Google Cloud ( Fina...
» BRDe Societe Generale Aktie: Unter Druck ( Finanztrends)
» Weight Health: So funktioniert Abnehmen 2026 ( Finanztrends)
» TJX Aktie: Überzeugendes Rekordhoch ( Finanztrends)
» Betriebsratswahlen 2026: Kampf um Mitbestimmung startet ( Finanztrends)
» Balco Aktie: Profitabilität im Fokus ( Finanztrends)
» Copart Aktie: Analysten ziehen Reißleine ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Mayr-Melnhof und voestalpine vs. Wienerberger und...
- Swiss Re und AXA vs. Talanx und VIG – kommentiert...
- Drillisch und BT Group vs. Telekom Austria und Vo...
- JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
- Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bu...
- ArcelorMittal und voestalpine vs. ThyssenKrupp un...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void