Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

Calumet hat heute seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Während das Unternehmen unter dem Strich weiterhin rote Zahlen schreibt, übertraf das vierte Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich. Vor allem der konsequente Schuldenabbau und neue Produktionsrekorde prägten das abgelaufene Jahr.

Operative Rekorde trotz Nettoverlust

Im vierten Quartal verzeichnete Calumet einen Nettoverlust von 37,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,43 US-Dollar je Aktie. Damit schnitt das Unternehmen besser ab als von Marktbeobachtern befürchtet, die im Vorfeld mit einem Minus von 0,67 US-Dollar kalkuliert hatten. Das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr belief sich inklusive steuerlicher Effekte auf 293,3 Millionen US-Dollar.

Die einzelnen Geschäftsbereiche zeigten im Schlussquartal ein unterschiedliches Bild. Während die Sparte „Specialty Products & Solutions“ ein bereinigtes EBITDA von 88,5 Millionen US-Dollar beisteuerte, verbuchte das Segment „Montana/Renewables“ ein Minus von 5,4 Millionen US-Dollar. Dennoch erreichte Calumet in beiden Bereichen neue Produktionsrekorde, was die operative Dynamik trotz des schwierigen Umfelds unterstreicht.

Bilanzsanierung und Refinanzierung

Ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategie war im vergangenen Jahr die Stärkung der Bilanz. Calumet reduzierte die Schulden im Jahr 2025 um insgesamt 222 Millionen US-Dollar. Flankiert wurde dieser Schritt durch ein striktes Kostensenkungsprogramm, das Einsparungen von rund 100 Millionen US-Dollar realisierte.

Um die finanzielle Flexibilität langfristig zu sichern, schloss das Management im Januar eine umfassende Refinanzierung ab. Durch die Emission neuer Anleihen in Höhe von 405 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2031 und der gleichzeitigen Erweiterung einer Kreditlinie auf 500 Millionen US-Dollar verschaffte sich das Unternehmen den nötigen Spielraum für künftige Investitionen.