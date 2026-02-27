SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

EEG-Wearables erobern den Alltag mit Fokus und Schlaf-Tracking ( Finanztrends)

27.02.2026, 2884 Zeichen

Die Technologie zur Messung von Gehirnströmen verlässt das Labor und zieht als Stirnband oder Kopfhörer in unsere Wohnzimmer und Schlafzimmer ein. Auf der CES 2026 zeigten Hersteller eine neue Generation von EEG-Wearables, die nicht nur messen, sondern aktiv die mentale Fitness verbessern sollen. Für Millionen Menschen könnte das den lang ersehnten, datenbasierten Zugang zu besserem Schlaf und mehr Konzentration bedeuten.

Vom Krankenhaus ins Wohnzimmer: So funktioniert die Mini-EEG

Elektroenzephalographie (EEG) misst die elektrische Aktivität des Gehirns. Was früher sperrige Geräte mit Gel-Elektroden erforderte, passiert heute mit trockenen, komfortablen Sensoren in Alltagsgegenständen. Sie erfassen Muster wie Alpha- oder Beta-Wellen, die mit Entspannung oder Konzentration korrelieren. Eine App wandelt die Daten in Echtzeit-Feedback um – ein Prozess namens Neurofeedback. Nutzer lernen so, ihre mentalen Zustände gezielt zu steuern.

Mehr Konzentration für Arbeit und Spiel

Die Steigerung der mentalen Leistung wird zum Hauptanwendungsfeld. Geräte wie der Waverox Mind Tracker liefern mit vier EEG-Kanälen objektive Daten zu Fokus und Erschöpfung. Sie sollen helfen, Stress frühzeitig zu erkennen. Sogar die Gaming-Branche springt auf: Auf der CES zeigte Neurable mit HyperX einen Prototyp eines Gaming-Headsets, das die Konzentration der Spieler verfolgt. Und das Nuromova N1 will Athleten per KI-gestützter Echtzeitanalyse coachen.

Anzeige

Während moderne Wearables die Gehirnaktivität technisch erfassen, lassen sich Fokus und Gedächtnis auch mit gezielten Übungen im Alltag trainieren. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn und wie Sie aktiv Ihr Demenz-Risiko senken. Gratis-PDF für mehr mentale Fitness herunterladen

Die Schlaf-Revolution beginnt im Kopf

Der zweite große Trend der Messe: aktive Schlafoptimierung. Neue Stirnbänder gehen über reines Tracking hinaus. Das LumiSleep-Stirnband von LumiMind erzeugt etwa personalisierte Klänge, die das Gehirn in den Schlaf führen sollen. Der Elemind Sleep Tailor verspricht, die Einschlafzeit durch akustische Stimulation um bis zu 74 Prozent zu verkürzen. Immer öfter wandern die Sensoren auch in Ohrhörer. Die NextSense Smartbuds passen die Audiowiedergabe in Echtzeit an, um Tiefschlafphasen zu verlängern.

Demokratisierung einer Nischentechnologie

Die Botschaft der Messe ist klar: Neurotech wird alltagstauglich. Trockene Elektroden und leistungsstarke KI-Algorithmen machen es möglich. Experten geben jedoch zu bedenken: Consumer-Geräte haben weniger Sensoren als medizinische Systeme, was die Genauigkeit beeinträchtigen kann. Trotzdem stellt die Möglichkeit, Langzeitdaten der eigenen Gehirnaktivität zu sammeln, einen Riesenschritt für das persönliche Gesundheitsmanagement dar. Die Frage nach dem Datenschutz für unsere intimsten Daten rückt damit unweigerlich in den Fokus.


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)

» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

» BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...

» Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)

» Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)

» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
BeOne Medicines präsentiert Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 – weltweiter Erfolg von BRUKINSA und führende Rolle in der Onkologie
Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lufthansa und SBO für Gesprächsstoff sorgten
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
ATX TR-Frühmover: AT&S, EVN, Erste Group, RBI, SBO, Wienerberger, CPI Europe AG, Uniqa, CA Immo und Andritz




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag - Uniqa top, dazu Michael Buhl und der Personenindex

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Finanztrends

    27.02.2026, 2884 Zeichen

    Die Technologie zur Messung von Gehirnströmen verlässt das Labor und zieht als Stirnband oder Kopfhörer in unsere Wohnzimmer und Schlafzimmer ein. Auf der CES 2026 zeigten Hersteller eine neue Generation von EEG-Wearables, die nicht nur messen, sondern aktiv die mentale Fitness verbessern sollen. Für Millionen Menschen könnte das den lang ersehnten, datenbasierten Zugang zu besserem Schlaf und mehr Konzentration bedeuten.

    Vom Krankenhaus ins Wohnzimmer: So funktioniert die Mini-EEG

    Elektroenzephalographie (EEG) misst die elektrische Aktivität des Gehirns. Was früher sperrige Geräte mit Gel-Elektroden erforderte, passiert heute mit trockenen, komfortablen Sensoren in Alltagsgegenständen. Sie erfassen Muster wie Alpha- oder Beta-Wellen, die mit Entspannung oder Konzentration korrelieren. Eine App wandelt die Daten in Echtzeit-Feedback um – ein Prozess namens Neurofeedback. Nutzer lernen so, ihre mentalen Zustände gezielt zu steuern.

    Mehr Konzentration für Arbeit und Spiel

    Die Steigerung der mentalen Leistung wird zum Hauptanwendungsfeld. Geräte wie der Waverox Mind Tracker liefern mit vier EEG-Kanälen objektive Daten zu Fokus und Erschöpfung. Sie sollen helfen, Stress frühzeitig zu erkennen. Sogar die Gaming-Branche springt auf: Auf der CES zeigte Neurable mit HyperX einen Prototyp eines Gaming-Headsets, das die Konzentration der Spieler verfolgt. Und das Nuromova N1 will Athleten per KI-gestützter Echtzeitanalyse coachen.

    Anzeige

    Während moderne Wearables die Gehirnaktivität technisch erfassen, lassen sich Fokus und Gedächtnis auch mit gezielten Übungen im Alltag trainieren. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn und wie Sie aktiv Ihr Demenz-Risiko senken. Gratis-PDF für mehr mentale Fitness herunterladen

    Die Schlaf-Revolution beginnt im Kopf

    Der zweite große Trend der Messe: aktive Schlafoptimierung. Neue Stirnbänder gehen über reines Tracking hinaus. Das LumiSleep-Stirnband von LumiMind erzeugt etwa personalisierte Klänge, die das Gehirn in den Schlaf führen sollen. Der Elemind Sleep Tailor verspricht, die Einschlafzeit durch akustische Stimulation um bis zu 74 Prozent zu verkürzen. Immer öfter wandern die Sensoren auch in Ohrhörer. Die NextSense Smartbuds passen die Audiowiedergabe in Echtzeit an, um Tiefschlafphasen zu verlängern.

    Demokratisierung einer Nischentechnologie

    Die Botschaft der Messe ist klar: Neurotech wird alltagstauglich. Trockene Elektroden und leistungsstarke KI-Algorithmen machen es möglich. Experten geben jedoch zu bedenken: Consumer-Geräte haben weniger Sensoren als medizinische Systeme, was die Genauigkeit beeinträchtigen kann. Trotzdem stellt die Möglichkeit, Langzeitdaten der eigenen Gehirnaktivität zu sammeln, einen Riesenschritt für das persönliche Gesundheitsmanagement dar. Die Frage nach dem Datenschutz für unsere intimsten Daten rückt damit unweigerlich in den Fokus.


    (27.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Addiko Group
    Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)

    » LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

    » BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...

    » Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)

    » Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)

    » Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

    » Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

    » Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

    » G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
    BeOne Medicines präsentiert Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 – weltweiter Erfolg von BRUKINSA und führende Rolle in der Onkologie
    Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lufthansa und SBO für Gesprächsstoff sorgten
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    ATX TR-Frühmover: AT&S, EVN, Erste Group, RBI, SBO, Wienerberger, CPI Europe AG, Uniqa, CA Immo und Andritz




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag - Uniqa top, dazu Michael Buhl und der Personenindex

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de