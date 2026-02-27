EEG-Wearables erobern den Alltag mit Fokus und Schlaf-Tracking ( Finanztrends)

27.02.2026, 2884 Zeichen

Die Technologie zur Messung von Gehirnströmen verlässt das Labor und zieht als Stirnband oder Kopfhörer in unsere Wohnzimmer und Schlafzimmer ein. Auf der CES 2026 zeigten Hersteller eine neue Generation von EEG-Wearables, die nicht nur messen, sondern aktiv die mentale Fitness verbessern sollen. Für Millionen Menschen könnte das den lang ersehnten, datenbasierten Zugang zu besserem Schlaf und mehr Konzentration bedeuten.

Vom Krankenhaus ins Wohnzimmer: So funktioniert die Mini-EEG

Elektroenzephalographie (EEG) misst die elektrische Aktivität des Gehirns. Was früher sperrige Geräte mit Gel-Elektroden erforderte, passiert heute mit trockenen, komfortablen Sensoren in Alltagsgegenständen. Sie erfassen Muster wie Alpha- oder Beta-Wellen, die mit Entspannung oder Konzentration korrelieren. Eine App wandelt die Daten in Echtzeit-Feedback um – ein Prozess namens Neurofeedback. Nutzer lernen so, ihre mentalen Zustände gezielt zu steuern.

Mehr Konzentration für Arbeit und Spiel

Die Steigerung der mentalen Leistung wird zum Hauptanwendungsfeld. Geräte wie der Waverox Mind Tracker liefern mit vier EEG-Kanälen objektive Daten zu Fokus und Erschöpfung. Sie sollen helfen, Stress frühzeitig zu erkennen. Sogar die Gaming-Branche springt auf: Auf der CES zeigte Neurable mit HyperX einen Prototyp eines Gaming-Headsets, das die Konzentration der Spieler verfolgt. Und das Nuromova N1 will Athleten per KI-gestützter Echtzeitanalyse coachen.