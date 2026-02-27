SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

27.02.2026, 2766 Zeichen

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat dem neuen Alzheimer-Wirkstoff Lecanemab keinen Zusatznutzen bescheinigt. Die Entscheidung dämpft die Hoffnungen vieler Patienten und beeinflusst die anstehenden Preisverhandlungen maßgeblich. Betroffen sind vor allem Menschen mit einer leichten kognitive Beeinträchtigung, für die das Medikament zugelassen ist.

Was bedeutet die Entscheidung konkret?

Die Bewertung des höchsten deutschen Gesundheitsgremiums ist die Basis für die Verhandlungen zwischen Krankenkassen und Hersteller. Sie könnte die breite Verfügbarkeit des Medikaments erschweren, schränkt die grundsätzliche Verordnungsfähigkeit aber nicht ein. Der G-BA sah in den vorgelegten Studiendaten keinen Beleg für einen Vorteil gegenüber der bisherigen Standardtherapie.

Vergessen Sie Namen oder Termine immer öfter? Der 2‑Minuten‑Selbsttest mit 7 Fragen zeigt, ob das noch normal ist – anonym & kostenlos. Gewissheit in 2 Minuten: Check auf frühe Demenz‑Anzeichen

MCI: Mehr als nur Vergesslichkeit

Lecanemab ist für das frühe Alzheimer-Stadium, die milde kognitive Beeinträchtigung (MCI), zugelassen. Betroffene leiden unter Gedächtnis- oder Denkstörungen, die über das normale Altersmaß hinausgehen. Alltagsaktivitäten können sie aber meist noch selbstständig bewältigen. Schätzungsweise 10 bis 20 Prozent der über 60-Jährigen sind betroffen.

Der kritische Übergang zur Demenz

MCI gilt als bedeutender Risikofaktor für eine Alzheimer-Demenz. Jährlich entwickeln zwischen 10 und 15 Prozent der Menschen mit MCI eine Demenz. Moderne Diagnostik kann heute Alzheimer-typische Eiweißablagerungen bereits in diesem frühen Stadium nachweisen. Diese Früherkennung ist entscheidend, um den Verlauf zu beeinflussen.

Mentale Fitness ab heute: Ein spezieller Gratis-PDF-Ratgeber liefert Ihnen 7 Geheimnisse, 11 alltagstaugliche Übungen und wichtige Ernährungs-Tipps, um Ihren Fokus zu steigern und das Demenz-Risiko aktiv zu senken. Kostenlosen Report „Gehirntraining leicht gemacht" jetzt sichern

Was hilft jetzt wirklich?

Unabhängig von neuen Medikamenten bleibt ein multidisziplinärer Ansatz die wichtigste Säule. Experten empfehlen regelmäßige Bewegung, kognitive Anregung und sozialen Austausch. Zentral ist auch das Management von Risikofaktoren: Die Behandlung von Bluthochdruck, Diabetes und Depressionen sowie eine gesunde Ernährung können den kognitiven Abbau nachweislich verlangsamen.

Ein Dämpfer, aber kein Ende

Die Entscheidung ist ein Rückschlag, unterstreicht aber die anhaltende Bedeutung etablierter Behandlungsstrategien. Sie zeigt die hohen Hürden für neue Therapien. Für Betroffene bedeutet das: Ein proaktiver Lebensstil bleibt die wirksamste Waffe gegen das Fortschreiten der Erkrankung. Die Forschung an weiteren Medikamenten schreitet indes voran.


(27.02.2026)

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

