G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

27.02.2026

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat dem neuen Alzheimer-Wirkstoff Lecanemab keinen Zusatznutzen bescheinigt. Die Entscheidung dämpft die Hoffnungen vieler Patienten und beeinflusst die anstehenden Preisverhandlungen maßgeblich. Betroffen sind vor allem Menschen mit einer leichten kognitive Beeinträchtigung, für die das Medikament zugelassen ist.

Die Bewertung des höchsten deutschen Gesundheitsgremiums ist die Basis für die Verhandlungen zwischen Krankenkassen und Hersteller. Sie könnte die breite Verfügbarkeit des Medikaments erschweren, schränkt die grundsätzliche Verordnungsfähigkeit aber nicht ein. Der G-BA sah in den vorgelegten Studiendaten keinen Beleg für einen Vorteil gegenüber der bisherigen Standardtherapie.

MCI: Mehr als nur Vergesslichkeit

Lecanemab ist für das frühe Alzheimer-Stadium, die milde kognitive Beeinträchtigung (MCI), zugelassen. Betroffene leiden unter Gedächtnis- oder Denkstörungen, die über das normale Altersmaß hinausgehen. Alltagsaktivitäten können sie aber meist noch selbstständig bewältigen. Schätzungsweise 10 bis 20 Prozent der über 60-Jährigen sind betroffen.

Der kritische Übergang zur Demenz

MCI gilt als bedeutender Risikofaktor für eine Alzheimer-Demenz. Jährlich entwickeln zwischen 10 und 15 Prozent der Menschen mit MCI eine Demenz. Moderne Diagnostik kann heute Alzheimer-typische Eiweißablagerungen bereits in diesem frühen Stadium nachweisen. Diese Früherkennung ist entscheidend, um den Verlauf zu beeinflussen.