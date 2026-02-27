G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat dem neuen Alzheimer-Wirkstoff Lecanemab keinen Zusatznutzen bescheinigt. Die Entscheidung dämpft die Hoffnungen vieler Patienten und beeinflusst die anstehenden Preisverhandlungen maßgeblich. Betroffen sind vor allem Menschen mit einer leichten kognitive Beeinträchtigung, für die das Medikament zugelassen ist.
Was bedeutet die Entscheidung konkret?
Die Bewertung des höchsten deutschen Gesundheitsgremiums ist die Basis für die Verhandlungen zwischen Krankenkassen und Hersteller. Sie könnte die breite Verfügbarkeit des Medikaments erschweren, schränkt die grundsätzliche Verordnungsfähigkeit aber nicht ein. Der G-BA sah in den vorgelegten Studiendaten keinen Beleg für einen Vorteil gegenüber der bisherigen Standardtherapie.
MCI: Mehr als nur Vergesslichkeit
Lecanemab ist für das frühe Alzheimer-Stadium, die milde kognitive Beeinträchtigung (MCI), zugelassen. Betroffene leiden unter Gedächtnis- oder Denkstörungen, die über das normale Altersmaß hinausgehen. Alltagsaktivitäten können sie aber meist noch selbstständig bewältigen. Schätzungsweise 10 bis 20 Prozent der über 60-Jährigen sind betroffen.
Der kritische Übergang zur Demenz
MCI gilt als bedeutender Risikofaktor für eine Alzheimer-Demenz. Jährlich entwickeln zwischen 10 und 15 Prozent der Menschen mit MCI eine Demenz. Moderne Diagnostik kann heute Alzheimer-typische Eiweißablagerungen bereits in diesem frühen Stadium nachweisen. Diese Früherkennung ist entscheidend, um den Verlauf zu beeinflussen.
Was hilft jetzt wirklich?
Unabhängig von neuen Medikamenten bleibt ein multidisziplinärer Ansatz die wichtigste Säule. Experten empfehlen regelmäßige Bewegung, kognitive Anregung und sozialen Austausch. Zentral ist auch das Management von Risikofaktoren: Die Behandlung von Bluthochdruck, Diabetes und Depressionen sowie eine gesunde Ernährung können den kognitiven Abbau nachweislich verlangsamen.
Ein Dämpfer, aber kein Ende
Die Entscheidung ist ein Rückschlag, unterstreicht aber die anhaltende Bedeutung etablierter Behandlungsstrategien. Sie zeigt die hohen Hürden für neue Therapien. Für Betroffene bedeutet das: Ein proaktiver Lebensstil bleibt die wirksamste Waffe gegen das Fortschreiten der Erkrankung. Die Forschung an weiteren Medikamenten schreitet indes voran.
