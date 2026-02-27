SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
HMW Mobility: Wie eine österreichische Traditionsmarke aus 1948 neu erfunden wird (Podcast)

27.02.2026, 1028 Zeichen
In der aktuellen Episode des Podcasts „Börsepeople" spricht Host Christian Drastil mit Michael Hofbauer, Mitgründer und CEO von HMW Mobility, über die Wiederbelebung einer fast vergessenen österreichischen Motorradmarke und deren ambitionierte Zukunftspläne. Die Geschichte klingt wie aus einem Wirtschaftskrimi: Eine Marke, die einst 25.000 Fahrzeuge pro Jahr produzierte, gerät in Vergessenheit – nur um Jahrzehnte später von einem Produktdesigner mit Lamborghini-Erfahrung neu zum Leben erweckt zu werden. Michael Hofbauer hat genau das getan und verbindet dabei Traditionsmarkenwerte mit modernen Mobilitätskonzepten. Vom Autodesigner zum Motorrad-Unternehmer Michael Hofbauers Karriereweg ist ungewöhnlich und erklärt zugleich seinen Zugang zur Fahrzeugbranche. Nach einem Industriedesign-Studium an der Kunstuniversität Linz zog es ihn nach Italien, wo er in Mailand Autodesign studierte. „Nach dem Studium dort auch Projekte...

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


