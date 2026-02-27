HMW Mobility: Wie eine österreichische Traditionsmarke aus 1948 neu erfunden wird (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
27.02.2026, 1028 Zeichen
In der aktuellen Episode des Podcasts „Börsepeople" spricht Host Christian Drastil mit Michael Hofbauer, Mitgründer und CEO von HMW Mobility, über die Wiederbelebung einer fast vergessenen österreichischen Motorradmarke und deren ambitionierte Zukunftspläne. Die Geschichte klingt wie aus einem Wirtschaftskrimi: Eine Marke, die einst 25.000 Fahrzeuge pro Jahr produzierte, gerät in Vergessenheit – nur um Jahrzehnte später von einem Produktdesigner mit Lamborghini-Erfahrung neu zum Leben erweckt zu werden. Michael Hofbauer hat genau das getan und verbindet dabei Traditionsmarkenwerte mit modernen Mobilitätskonzepten. Vom Autodesigner zum Motorrad-Unternehmer Michael Hofbauers Karriereweg ist ungewöhnlich und erklärt zugleich seinen Zugang zur Fahrzeugbranche. Nach einem Industriedesign-Studium an der Kunstuniversität Linz zog es ihn nach Italien, wo er in Mailand Autodesign studierte. „Nach dem Studium dort auch Projekte...
Weiterlesen: HMW Mobility: Wie eine österreichische Traditionsmarke aus 1948 neu erfunden wird
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztre...
» Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)
» Eco Dream Aktie: Zahlen im Fokus ( Finanztrends)
» Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
» EDF: Milliarden-Gewinn erzielt ( Finanztrends)
» AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
» Altria Aktie: Dividende bestätigt ( Finanztrends)
» Rexford Industrial Realty Aktie: Insider greifen zu ( Finanztrends)
» Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)
» OpenAI: Sicherheitsprobleme erschüttern ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Fujian Yongfu Aktie: Rekordinvestitionen ( Finanz...
- Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verände...
- Eco Dream Aktie: Zahlen im Fokus ( Finanztrends)
- Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm (...
- EDF: Milliarden-Gewinn erzielt ( Finanztrends)
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Nervende Narrative - wer kennt ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?
Nervende Narrative: Kennt jemand ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber ...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
27.02.2026, 1028 Zeichen
In der aktuellen Episode des Podcasts „Börsepeople" spricht Host Christian Drastil mit Michael Hofbauer, Mitgründer und CEO von HMW Mobility, über die Wiederbelebung einer fast vergessenen österreichischen Motorradmarke und deren ambitionierte Zukunftspläne. Die Geschichte klingt wie aus einem Wirtschaftskrimi: Eine Marke, die einst 25.000 Fahrzeuge pro Jahr produzierte, gerät in Vergessenheit – nur um Jahrzehnte später von einem Produktdesigner mit Lamborghini-Erfahrung neu zum Leben erweckt zu werden. Michael Hofbauer hat genau das getan und verbindet dabei Traditionsmarkenwerte mit modernen Mobilitätskonzepten. Vom Autodesigner zum Motorrad-Unternehmer Michael Hofbauers Karriereweg ist ungewöhnlich und erklärt zugleich seinen Zugang zur Fahrzeugbranche. Nach einem Industriedesign-Studium an der Kunstuniversität Linz zog es ihn nach Italien, wo er in Mailand Autodesign studierte. „Nach dem Studium dort auch Projekte...
Weiterlesen: HMW Mobility: Wie eine österreichische Traditionsmarke aus 1948 neu erfunden wird
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztre...
» Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)
» Eco Dream Aktie: Zahlen im Fokus ( Finanztrends)
» Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
» EDF: Milliarden-Gewinn erzielt ( Finanztrends)
» AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
» Altria Aktie: Dividende bestätigt ( Finanztrends)
» Rexford Industrial Realty Aktie: Insider greifen zu ( Finanztrends)
» Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)
» OpenAI: Sicherheitsprobleme erschüttern ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Fujian Yongfu Aktie: Rekordinvestitionen ( Finanz...
- Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verände...
- Eco Dream Aktie: Zahlen im Fokus ( Finanztrends)
- Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm (...
- EDF: Milliarden-Gewinn erzielt ( Finanztrends)
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Nervende Narrative - wer kennt ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?
Nervende Narrative: Kennt jemand ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber ...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo