SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS vom Schiedsrichterstuhl ...

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

27.02.2026, 2426 Zeichen

Frage an die Wiener Boerse : Gab es sowas schon mal? Meiner Meinung nach nicht ... Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der BAWAG Group Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es schon einmal mehr als 1 Mrd. Handelsvolumen (Doppelzählung) bei einem Einzeltitel in der Schlussauktion gab. Reinhören! Wenn jemand sachdienliche Hinweise für ähnliches hat, bitte christian.drastil@audio-cd.atmitteilen.

Hier ein Link dazu: https://www.boerse-express.com/news/articles/bawag-aktie-schr...

Hinter diesem Link steckt auch dere eben aufgenommene Podcast zum Thema, es ist ein Projekt mit dem Börse Express (hier Dr. Robert Sasse ) für Kapitalmarkt-stimme.at, mit Robert Gillinger gibt es den Aktientag im Rahmen von http://www.boersentag.at

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: - ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer - FACC auch heute gesucht - News zu FACC, Bajaj Mobility - 2x Research zu Erste Group - wienerberger-CEO kauft - RBI führt 4:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen - Gerald Reischl läutet die Opening Bell für Freitag. Der Kommunikationschef der AT&S teilte in dieser Woche mit, dass der Standort in Fehring mit einem Investitionsprogramm im Volumen von mehr als 30 Mio. Euro gestärkt wird. - Börse Frankfurt: DAX unverändert, Deutsche Telekom gesucht - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil https://audio-cd.at/page/podcast/8453

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8452 - Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tätigkeit für Lamborghini. An der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz ist der Co-Founder von DOIT.world als Lektor tätig. Und 2023 hat man die HMW Mobility gegründet, die auf der Kultmarke HMW Halleiner Motorenwerke basiert. Wir sprechen über historische und brandneue Modelle (Electrics wie auch Classics), über Testfahrten, Masters of Dirt, Preise, Design und eine aktuelle HMW Investitionsmöglichkeit über Conda. https://www.hmw-mobility.com/de/home-de/ Investments über Conda: https://www.hmw-mobility.com/de/investieren/

Danke fürs Reinhören:

christian.drastil@audio-cd.at

 


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...

» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...

» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
wikifolio.com - Andreas Kern feiert Geburtstag
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)
Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
ArcelorMittal und voestalpine vs. ThyssenKrupp und Salzgitter – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Stahl




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void



    Autor: Christian Drastil

    27.02.2026, 2426 Zeichen

    Frage an die Wiener Boerse : Gab es sowas schon mal? Meiner Meinung nach nicht ... Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der BAWAG Group Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es schon einmal mehr als 1 Mrd. Handelsvolumen (Doppelzählung) bei einem Einzeltitel in der Schlussauktion gab. Reinhören! Wenn jemand sachdienliche Hinweise für ähnliches hat, bitte christian.drastil@audio-cd.atmitteilen.

    Hier ein Link dazu: https://www.boerse-express.com/news/articles/bawag-aktie-schr...

    Hinter diesem Link steckt auch dere eben aufgenommene Podcast zum Thema, es ist ein Projekt mit dem Börse Express (hier Dr. Robert Sasse ) für Kapitalmarkt-stimme.at, mit Robert Gillinger gibt es den Aktientag im Rahmen von http://www.boersentag.at

    - Wiener Börse Party Freitag nachhören: - ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer - FACC auch heute gesucht - News zu FACC, Bajaj Mobility - 2x Research zu Erste Group - wienerberger-CEO kauft - RBI führt 4:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen - Gerald Reischl läutet die Opening Bell für Freitag. Der Kommunikationschef der AT&S teilte in dieser Woche mit, dass der Standort in Fehring mit einem Investitionsprogramm im Volumen von mehr als 30 Mio. Euro gestärkt wird. - Börse Frankfurt: DAX unverändert, Deutsche Telekom gesucht - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil https://audio-cd.at/page/podcast/8453

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8452 - Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tätigkeit für Lamborghini. An der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz ist der Co-Founder von DOIT.world als Lektor tätig. Und 2023 hat man die HMW Mobility gegründet, die auf der Kultmarke HMW Halleiner Motorenwerke basiert. Wir sprechen über historische und brandneue Modelle (Electrics wie auch Classics), über Testfahrten, Masters of Dirt, Preise, Design und eine aktuelle HMW Investitionsmöglichkeit über Conda. https://www.hmw-mobility.com/de/home-de/ Investments über Conda: https://www.hmw-mobility.com/de/investieren/

    Danke fürs Reinhören:

    christian.drastil@audio-cd.at

     


    (27.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...

    » Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...

    » Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

    » Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

    » DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

    » Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

    » PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

    » Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

    » JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

    » DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    wikifolio.com - Andreas Kern feiert Geburtstag
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)
    Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
    ArcelorMittal und voestalpine vs. ThyssenKrupp und Salzgitter – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Stahl




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de