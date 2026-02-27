LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS vom Schiedsrichterstuhl ...

Frage an die Wiener Boerse : Gab es sowas schon mal? Meiner Meinung nach nicht ... Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der BAWAG Group Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es schon einmal mehr als 1 Mrd. Handelsvolumen (Doppelzählung) bei einem Einzeltitel in der Schlussauktion gab. Reinhören! Wenn jemand sachdienliche Hinweise für ähnliches hat, bitte christian.drastil@audio-cd.atmitteilen.

Hier ein Link dazu: https://www.boerse-express.com/news/articles/bawag-aktie-schr...

Hinter diesem Link steckt auch dere eben aufgenommene Podcast zum Thema, es ist ein Projekt mit dem Börse Express (hier Dr. Robert Sasse ) für Kapitalmarkt-stimme.at, mit Robert Gillinger gibt es den Aktientag im Rahmen von http://www.boersentag.at

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: - ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer - FACC auch heute gesucht - News zu FACC, Bajaj Mobility - 2x Research zu Erste Group - wienerberger-CEO kauft - RBI führt 4:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen - Gerald Reischl läutet die Opening Bell für Freitag. Der Kommunikationschef der AT&S teilte in dieser Woche mit, dass der Standort in Fehring mit einem Investitionsprogramm im Volumen von mehr als 30 Mio. Euro gestärkt wird. - Börse Frankfurt: DAX unverändert, Deutsche Telekom gesucht - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil https://audio-cd.at/page/podcast/8453

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8452 - Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tätigkeit für Lamborghini. An der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz ist der Co-Founder von DOIT.world als Lektor tätig. Und 2023 hat man die HMW Mobility gegründet, die auf der Kultmarke HMW Halleiner Motorenwerke basiert. Wir sprechen über historische und brandneue Modelle (Electrics wie auch Classics), über Testfahrten, Masters of Dirt, Preise, Design und eine aktuelle HMW Investitionsmöglichkeit über Conda. https://www.hmw-mobility.com/de/home-de/ Investments über Conda: https://www.hmw-mobility.com/de/investieren/

