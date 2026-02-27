SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Medtronic Aktie: Strategischer Umbau ( Finanztrends)

27.02.2026, 3369 Zeichen

Medtronic steht vor einem bedeutenden Wendepunkt. Der Medizintechnik-Riese treibt die Abspaltung seiner Diabetes-Sparte konsequent voran und bereitet den Börsengang der neuen MiniMed Group vor. Während Produktinnovationen und solide Quartalszahlen das Fundament für die Neuausrichtung bilden, sorgen umfangreiche institutionelle Umschichtungen für Bewegung im Aktionariat.

Fokus auf Diabetes-Spin-off und Innovationen

Ein zentrales Element der Konzernstrukturreform ist das geplante Initial Public Offering (IPO) der neu formierten MiniMed Group. Mit diesem Schritt strebt Medtronic Einnahmen von bis zu 784 Millionen US-Dollar an, um die Eigenständigkeit des Diabetes-Segments zu besiegeln. Parallel dazu stärkt das Unternehmen sein restliches Portfolio durch strategische Zulassungen. So erhielt die Wirbelsäulen-Plattform „Stealth AXiS“ kürzlich die FDA-Freigabe, während in Europa das „MiniMed Go Smart“-System eingeführt wurde.

Um die Pipeline langfristig zu füllen, investiert Medtronic kontinuierlich hohe Summen in die Forschung. Jährlich fließen rund 2,7 Milliarden US-Dollar in diesen Bereich, was knapp neun Prozent des Gesamtumsatzes entspricht.

Finanzielle Stabilität und Insider-Verkäufe

Die operativen Maßnahmen folgen auf ein robustes drittes Quartal des Geschäftsjahres 2026. In diesem Zeitraum steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent auf 9,02 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 US-Dollar. Trotz dieser soliden Zahlen sorgte eine Transaktion aus der Führungsebene für Aufmerksamkeit: Executive Vice President Harry Skip Kiil veräußerte am 19. Februar über 52.000 Anteile im Wert von etwa 5,13 Millionen US-Dollar, was seine direkten Bestände um mehr als 60 Prozent reduzierte.

Vertrauen der institutionellen Anleger

Im Gegensatz zu den Insider-Verkäufen steht ein deutliches Engagement großer Investmenthäuser. Im dritten Quartal bauten Schwergewichte wie Westpac Banking Corp ihre Positionen massiv aus, und auch Mitsubishi UFJ Asset Management stockte seine Beteiligung auf nun 2,63 Millionen Aktien auf.

An der Börse wird das Unternehmen derzeit mit rund 123,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Nach einem leichten Rückgang am Freitag notiert die Aktie bei 81,87 Euro und liegt damit etwa zehn Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch vom vergangenen November. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,9 spiegelt die Erwartungen des Marktes an die Umstrukturierung wider.

Die kommenden Monate stehen ganz im Zeichen der MiniMed-Abspaltung. Gelingt der Börsengang im angestrebten Volumen, gewinnt Medtronic signifikanten finanziellen Spielraum für die weitere Expansion in hochmargigen Kernbereichen wie der Wirbelsäulentechnologie. Anleger fokussieren sich nun darauf, ob die hohen Forschungsaufwendungen zeitnah in weitere Marktzulassungen münden, um das Wachstumstempo beizubehalten.

(27.02.2026)

Bildnachweis

1. Trading

    Bildnachweis

    1. Trading

