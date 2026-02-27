Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)

27.02.2026, 3968 Zeichen

Eine Welle von Rückrufen und behördlichen Warnungen erschüttert derzeit den europäischen Markt für Nahrungsergänzungsmittel. Französische Behörden stuften mehrere Schlankheitsprodukte als gefährlich ein, in Belgien und Luxemburg wurden Aloe-Vera-Präparate wegen krebserregender Inhaltsstoffe zurückgerufen. Besonders alarmierend: In Tees und Kaffees zum Abnehmen fand sich das verbotene und potenziell lebensgefährliche Sibutramin.

Diese Vorfälle werfen ein grelles Schlaglicht auf die Sicherheitslücken in einem boomenden Milliardenmarkt. Sie entfachen die Diskussion neu: Wann sind die Pillen und Pulver sinnvoll – und wo lauern die wirklichen Gefahren?

Der schmale Grat zwischen Nutzen und Überflüssigkeit

Experten betonen, dass Nahrungsergänzungsmittel in bestimmten Fällen wichtig sind. Bei einem ärztlich festgestellten Mangel ist eine gezielte Supplementierung notwendig. Klassische Beispiele sind folsäure für Schwangere, Vitamin B12 für Veganer oder Vitamin D in den dunklen Wintermonaten.

Für gesunde Menschen mit ausgewogener Ernährung sind die meisten Präparate jedoch überflüssig. Dennoch greifen laut Umfragen rund drei Viertel der Deutschen regelmäßig zu den Mitteln. Das kann riskant werden: Eine Überdosierung von Vitamin D kann laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) das Sturzrisiko erhöhen. Zu viel Magnesium löst Magen-Darm-Beschwerden aus.

Online-Handel: Die dunkle Seite des Booms

Ein Großteil der problematischen Produkte stammt aus dem Internet. Der Online-Handel entwickelt sich zur Grauzone, in der unseriöse Anbieter leichtes Spiel haben. Der Grund: Nahrungsergänzungsmittel gelten als Lebensmittel, nicht als Arzneimittel. Sie durchlaufen kein strenges Zulassungsverfahren.

Hersteller müssen ihre Produkte lediglich anzeigen und sind selbst für die Sicherheit verantwortlich. Diese Lücke nutzen schwarze Schafe aus. Sie mischen illegale Substanzen bei oder werben mit nicht haltbaren Versprechen wie "massive Muskelzunahme". Eine bayerische Untersuchung aus dem Vorjahr ergab, dass 61 Prozent der risikobehafteten Proben beanstandet werden mussten.