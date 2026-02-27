SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)

27.02.2026, 3968 Zeichen

Eine Welle von Rückrufen und behördlichen Warnungen erschüttert derzeit den europäischen Markt für Nahrungsergänzungsmittel. Französische Behörden stuften mehrere Schlankheitsprodukte als gefährlich ein, in Belgien und Luxemburg wurden Aloe-Vera-Präparate wegen krebserregender Inhaltsstoffe zurückgerufen. Besonders alarmierend: In Tees und Kaffees zum Abnehmen fand sich das verbotene und potenziell lebensgefährliche Sibutramin.

Diese Vorfälle werfen ein grelles Schlaglicht auf die Sicherheitslücken in einem boomenden Milliardenmarkt. Sie entfachen die Diskussion neu: Wann sind die Pillen und Pulver sinnvoll – und wo lauern die wirklichen Gefahren?

Anzeige

Bevor Sie blind zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, sollten Sie Ihre tatsächlichen Werte kennen, um Fehldiagnosen und Überdosierungen zu vermeiden. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen und wie Sie Ihre Ergebnisse richtig deuten. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt herunterladen

Der schmale Grat zwischen Nutzen und Überflüssigkeit

Experten betonen, dass Nahrungsergänzungsmittel in bestimmten Fällen wichtig sind. Bei einem ärztlich festgestellten Mangel ist eine gezielte Supplementierung notwendig. Klassische Beispiele sind folsäure für Schwangere, Vitamin B12 für Veganer oder Vitamin D in den dunklen Wintermonaten.

Für gesunde Menschen mit ausgewogener Ernährung sind die meisten Präparate jedoch überflüssig. Dennoch greifen laut Umfragen rund drei Viertel der Deutschen regelmäßig zu den Mitteln. Das kann riskant werden: Eine Überdosierung von Vitamin D kann laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) das Sturzrisiko erhöhen. Zu viel Magnesium löst Magen-Darm-Beschwerden aus.

Online-Handel: Die dunkle Seite des Booms

Ein Großteil der problematischen Produkte stammt aus dem Internet. Der Online-Handel entwickelt sich zur Grauzone, in der unseriöse Anbieter leichtes Spiel haben. Der Grund: Nahrungsergänzungsmittel gelten als Lebensmittel, nicht als Arzneimittel. Sie durchlaufen kein strenges Zulassungsverfahren.

Hersteller müssen ihre Produkte lediglich anzeigen und sind selbst für die Sicherheit verantwortlich. Diese Lücke nutzen schwarze Schafe aus. Sie mischen illegale Substanzen bei oder werben mit nicht haltbaren Versprechen wie "massive Muskelzunahme". Eine bayerische Untersuchung aus dem Vorjahr ergab, dass 61 Prozent der risikobehafteten Proben beanstandet werden mussten.

Anzeige

Viele Menschen hoffen auf die Wirkung von Pillen, dabei lassen sich Vitalität und Kraft im Alter oft viel sicherer durch gezielte Bewegung steigern. Erfahren Sie in diesem Gratis-E-Book, mit welchen 6 einfachen Übungen Sie Ihre Muskulatur stärken und Gelenkbeschwerden effektiv vorbeugen. Gratis-Ratgeber für Krafttraining zu Hause sichern

Politik plant EU-weite Höchstmengen

Angesichts der wachsenden Risiken reagiert die Politik auf europäischer Ebene. Voraussichtlich noch in diesem Jahr sollen EU-weit verbindliche Höchstmengen für Vitamine wie Vitamin D und Mineralstoffe wie Eisen eingeführt werden. Bisher gab es in Deutschland nur unverbindliche Empfehlungen.

Verbraucherschützer fordern jedoch noch schärfere Maßnahmen. Sie verlangen eine Sicherheitsprüfung vor der Markteinführung, klare Positivlisten für pflanzliche Inhaltsstoffe und wirksamere Kontrollen im Online-Handel. Eine besondere Herausforderung sind die sozialen Medien, wo Influencer oft unkritisch für Produkte werben.

Was Verbraucher jetzt beachten sollten

Bis strengere Gesetze greifen, liegt viel Verantwortung bei den Käufern selbst. Der wichtigste Rat: Nahrungsergänzungsmittel nur nach ärztlicher Rücksprache und bei einem nachgewiesenen Mangel einnehmen. Eine Blutuntersuchung schafft Klarheit.

Besondere Vorsicht ist bei Online-Angeboten mit unrealistischen Versprechen geboten. Ein kritischer Blick auf die Inhaltsstoffliste ist Pflicht. Die jüngsten Warnungen zeigen eindrücklich: Die bunte Pille ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse.


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)

» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

» BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...

» Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)

» Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)

» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
BeOne Medicines präsentiert Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 – weltweiter Erfolg von BRUKINSA und führende Rolle in der Onkologie
Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lufthansa und SBO für Gesprächsstoff sorgten
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1100: ATX etwas stärker, AT&S vorne, vor Changes im ATX Five, Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.



    Autor: Finanztrends

    27.02.2026, 3968 Zeichen

    Eine Welle von Rückrufen und behördlichen Warnungen erschüttert derzeit den europäischen Markt für Nahrungsergänzungsmittel. Französische Behörden stuften mehrere Schlankheitsprodukte als gefährlich ein, in Belgien und Luxemburg wurden Aloe-Vera-Präparate wegen krebserregender Inhaltsstoffe zurückgerufen. Besonders alarmierend: In Tees und Kaffees zum Abnehmen fand sich das verbotene und potenziell lebensgefährliche Sibutramin.

    Diese Vorfälle werfen ein grelles Schlaglicht auf die Sicherheitslücken in einem boomenden Milliardenmarkt. Sie entfachen die Diskussion neu: Wann sind die Pillen und Pulver sinnvoll – und wo lauern die wirklichen Gefahren?

    Anzeige

    Bevor Sie blind zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, sollten Sie Ihre tatsächlichen Werte kennen, um Fehldiagnosen und Überdosierungen zu vermeiden. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen und wie Sie Ihre Ergebnisse richtig deuten. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt herunterladen

    Der schmale Grat zwischen Nutzen und Überflüssigkeit

    Experten betonen, dass Nahrungsergänzungsmittel in bestimmten Fällen wichtig sind. Bei einem ärztlich festgestellten Mangel ist eine gezielte Supplementierung notwendig. Klassische Beispiele sind folsäure für Schwangere, Vitamin B12 für Veganer oder Vitamin D in den dunklen Wintermonaten.

    Für gesunde Menschen mit ausgewogener Ernährung sind die meisten Präparate jedoch überflüssig. Dennoch greifen laut Umfragen rund drei Viertel der Deutschen regelmäßig zu den Mitteln. Das kann riskant werden: Eine Überdosierung von Vitamin D kann laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) das Sturzrisiko erhöhen. Zu viel Magnesium löst Magen-Darm-Beschwerden aus.

    Online-Handel: Die dunkle Seite des Booms

    Ein Großteil der problematischen Produkte stammt aus dem Internet. Der Online-Handel entwickelt sich zur Grauzone, in der unseriöse Anbieter leichtes Spiel haben. Der Grund: Nahrungsergänzungsmittel gelten als Lebensmittel, nicht als Arzneimittel. Sie durchlaufen kein strenges Zulassungsverfahren.

    Hersteller müssen ihre Produkte lediglich anzeigen und sind selbst für die Sicherheit verantwortlich. Diese Lücke nutzen schwarze Schafe aus. Sie mischen illegale Substanzen bei oder werben mit nicht haltbaren Versprechen wie "massive Muskelzunahme". Eine bayerische Untersuchung aus dem Vorjahr ergab, dass 61 Prozent der risikobehafteten Proben beanstandet werden mussten.

    Anzeige

    Viele Menschen hoffen auf die Wirkung von Pillen, dabei lassen sich Vitalität und Kraft im Alter oft viel sicherer durch gezielte Bewegung steigern. Erfahren Sie in diesem Gratis-E-Book, mit welchen 6 einfachen Übungen Sie Ihre Muskulatur stärken und Gelenkbeschwerden effektiv vorbeugen. Gratis-Ratgeber für Krafttraining zu Hause sichern

    Politik plant EU-weite Höchstmengen

    Angesichts der wachsenden Risiken reagiert die Politik auf europäischer Ebene. Voraussichtlich noch in diesem Jahr sollen EU-weit verbindliche Höchstmengen für Vitamine wie Vitamin D und Mineralstoffe wie Eisen eingeführt werden. Bisher gab es in Deutschland nur unverbindliche Empfehlungen.

    Verbraucherschützer fordern jedoch noch schärfere Maßnahmen. Sie verlangen eine Sicherheitsprüfung vor der Markteinführung, klare Positivlisten für pflanzliche Inhaltsstoffe und wirksamere Kontrollen im Online-Handel. Eine besondere Herausforderung sind die sozialen Medien, wo Influencer oft unkritisch für Produkte werben.

    Was Verbraucher jetzt beachten sollten

    Bis strengere Gesetze greifen, liegt viel Verantwortung bei den Käufern selbst. Der wichtigste Rat: Nahrungsergänzungsmittel nur nach ärztlicher Rücksprache und bei einem nachgewiesenen Mangel einnehmen. Eine Blutuntersuchung schafft Klarheit.

    Besondere Vorsicht ist bei Online-Angeboten mit unrealistischen Versprechen geboten. Ein kritischer Blick auf die Inhaltsstoffliste ist Pflicht. Die jüngsten Warnungen zeigen eindrücklich: Die bunte Pille ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse.


    (27.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    EY
    Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)

    » LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

    » BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...

    » Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)

    » Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)

    » Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

    » Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

    » Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

    » G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
    BeOne Medicines präsentiert Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 – weltweiter Erfolg von BRUKINSA und führende Rolle in der Onkologie
    Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lufthansa und SBO für Gesprächsstoff sorgten
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1100: ATX etwas stärker, AT&S vorne, vor Changes im ATX Five, Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de