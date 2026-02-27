SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: News zu FACC, Bajaj Mobility, Research zu Erste Group, wienerberger-CEO kauft (Christine Petzwinkler)

27.02.2026, 3175 Zeichen

Die Bajaj Mobility-Tochter KTM hat von einem internationalen Bankenkonsortium einen Kredit in Höhe von 550 Mio. Euro gewährt bekommen. Mit den Mitteln sollen die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Bajaj Auto International Holdings B.V. beglichen und die finanzielle Basis gestärkt werden. Bajaj Auto International Holdings B.V. hatte, wie berichtet, der KTM im Zuge der Sanierung im vergangenen Jahr ein Darlehen in Höhe von 450 Mio. Euro ausgereicht. Der aktuelle Kredit ist laut Bajaj Mobility unbesichert, hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verzinst. Während der Laufzeit des Darlehensvertrags unterliegt die KTM Beschränkungen hinsichtlich Dividendenausschüttungen, teilt die Gesellschaft mit.
Bajaj Mobility AG ( Akt. Indikation:  17,22 /17,62, -0,46%)

FACC entwickelt für Embraer neue Interior-Komponenten für die neuen Business Jet Modelle Praetor 600E und 500E. FACC ist dabei mit der Entwickllung der Frachträume, der Passagierkabine bis zum Cockpit sowie auch den Verkleidungen der Praetor 500E betraut. Dabei kombiniert FACC seine Leichtbautechnologie mit Oberflächen aus Leder, eleganten Holzfurnieren und edlen Metallen. Newton Coutinho Filho, Vice President of Programs bei Embraer Executive Jets, zur mittlerweile langjährigen Zusammenarbeit mit FACC: "Die FACC AG unterstützt Embraer mit umfassender Fertigungskompetenz und zuverlässiger Umsetzung. Ihre Fähigkeit, komplexe Innenräume in großem Maßstab zu industrialisieren, ist grundlegend für die Bereitstellung einer hochwertigen und konsistenten Kabine in unserer gesamten Flotte und der Produktion für diese nächste Generation der Praetor-Familie." Die Zusammenarbeit mit Embraer wurde in den Jahren 2025, 2024 und 2021 mit einem „Supplier of the Year Award” ausgezeichnet. FACC-CEO Robert Machtlinger: "Seit vielen Jahren setzen Embraer und FACC gemeinsam Maßstäbe bei Interiors für First Class Business Jets. Die Ausweitung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit markiert für uns einen wichtigen Meilenstein."
FACC ( Akt. Indikation:  15,48 /15,62, 3,67%)

Research: Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung für die Erste Group-Aktie und erhöhen das Kursziel von 112,0 auf 115,0 Euro.

Die Analysten der Baader Bank stufen die Erste Group-Aktie weiter mit Reduce und Kursziel 99,5 Euro ein. Sie erläutern: "Der Konzern präsentierte starke Quartalsergebnisse und bestätigte die Prognose für 2026, die auf operativer Ebene voll im Einklang mit den Konsensschätzungen liegt, auf berichteter Basis jedoch leicht darunter, was vermutlich auf höher als erwartet ausgefallene einmalige Aufwendungen zurückzuführen ist." Die Analysten überarbeiten ihre Prognosen und erachten eine Anhebung für wahrscheinlich, da sie aktuell unter den Erwartungen der Bank liegen.
Erste Group ( Akt. Indikation:  102,30 /102,40, -1,21%)

Aktienkäufe: wienerberger-CEO Heimo Scheuch hat am 25. Februar 3000 Aktien zu je 28,0 Euro erworben, wie aus einer Meldung hervorgeht.
Wienerberger ( Akt. Indikation:  27,84 /27,88, 1,16%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.02.)


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)




Bajaj Mobility AG
Akt. Indikation:  17.22 / 17.62
Uhrzeit:  12:10:21
Veränderung zu letztem SK:  -0.46%
Letzter SK:  17.50 ( 0.00%)

Erste Group
Akt. Indikation:  101.10 / 101.40
Uhrzeit:  14:31:20
Veränderung zu letztem SK:  -2.27%
Letzter SK:  103.60 ( -1.24%)

FACC
Akt. Indikation:  15.40 / 15.48
Uhrzeit:  14:30:11
Veränderung zu letztem SK:  2.93%
Letzter SK:  15.00 ( 6.69%)

Wienerberger
Akt. Indikation:  27.80 / 27.88
Uhrzeit:  14:31:05
Veränderung zu letztem SK:  1.09%
Letzter SK:  27.54 ( -1.50%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, EuroTeleSites AG, Andritz, DO&CO, Mayr-Melnhof, Wienerberger, Telekom Austria, Frequentis, Marinomed Biotech, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund, Vonovia SE, Fresenius Medical Care, E.ON .

Random Partner

Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» PIR-News: News zu FACC, Bajaj Mobility, Research zu Erste Group, wienerb...

» Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwäche...

» Agenus Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)

» Zoll deckt Milliardenschäden durch Schwarzarbeit auf ( Finanztrends)

» Andean Precious Metals Aktie: Gemischte Bilanz ( Finanztrends)

» Cybersecurity: Vom IT-Thema zur Chefetagen-Aufgabe ( Finanztrends)

» IOI Corporation Aktie: Deutlicher Gewinnsprung ( Finanztrends)

» EU stärkt Pakistan mit Milliarden-Hilfe für Grenzen und Handel ( Finanzt...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. FACC, RBI, Michael Hofbauer HMW Mobilit...

» Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
Bajaj Mobility-Tochter KTM schließt Darlehen in Höhe von 550 Mio. Euro ab
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
UnitedHealth Aktie: Großinvestor steigt aus ( Finanztrends)
Ubisoft Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 0.98%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.08%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Österreichische Post(1), OMV(1), RBI(1), Kontron(1)
    Smeilinho zu Wienerberger
    Smeilinho zu Erste Group
    Smeilinho zu FACC
    Smeilinho zu Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: FACC 1.83%, Rutsch der Stunde: Amag -0.65%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(5), voestalpine(1), Strabag(1), OMV(1), Fabasoft(1)
    Star der Stunde: Amag 0.99%, Rutsch der Stunde: FACC -1.92%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger

    Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Ze...

    Books josefchladek.com

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf



    Autor: Christine Petzwinkler

    27.02.2026, 3175 Zeichen

    Die Bajaj Mobility-Tochter KTM hat von einem internationalen Bankenkonsortium einen Kredit in Höhe von 550 Mio. Euro gewährt bekommen. Mit den Mitteln sollen die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Bajaj Auto International Holdings B.V. beglichen und die finanzielle Basis gestärkt werden. Bajaj Auto International Holdings B.V. hatte, wie berichtet, der KTM im Zuge der Sanierung im vergangenen Jahr ein Darlehen in Höhe von 450 Mio. Euro ausgereicht. Der aktuelle Kredit ist laut Bajaj Mobility unbesichert, hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verzinst. Während der Laufzeit des Darlehensvertrags unterliegt die KTM Beschränkungen hinsichtlich Dividendenausschüttungen, teilt die Gesellschaft mit.
    Bajaj Mobility AG ( Akt. Indikation:  17,22 /17,62, -0,46%)

    FACC entwickelt für Embraer neue Interior-Komponenten für die neuen Business Jet Modelle Praetor 600E und 500E. FACC ist dabei mit der Entwickllung der Frachträume, der Passagierkabine bis zum Cockpit sowie auch den Verkleidungen der Praetor 500E betraut. Dabei kombiniert FACC seine Leichtbautechnologie mit Oberflächen aus Leder, eleganten Holzfurnieren und edlen Metallen. Newton Coutinho Filho, Vice President of Programs bei Embraer Executive Jets, zur mittlerweile langjährigen Zusammenarbeit mit FACC: "Die FACC AG unterstützt Embraer mit umfassender Fertigungskompetenz und zuverlässiger Umsetzung. Ihre Fähigkeit, komplexe Innenräume in großem Maßstab zu industrialisieren, ist grundlegend für die Bereitstellung einer hochwertigen und konsistenten Kabine in unserer gesamten Flotte und der Produktion für diese nächste Generation der Praetor-Familie." Die Zusammenarbeit mit Embraer wurde in den Jahren 2025, 2024 und 2021 mit einem „Supplier of the Year Award” ausgezeichnet. FACC-CEO Robert Machtlinger: "Seit vielen Jahren setzen Embraer und FACC gemeinsam Maßstäbe bei Interiors für First Class Business Jets. Die Ausweitung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit markiert für uns einen wichtigen Meilenstein."
    FACC ( Akt. Indikation:  15,48 /15,62, 3,67%)

    Research: Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung für die Erste Group-Aktie und erhöhen das Kursziel von 112,0 auf 115,0 Euro.

    Die Analysten der Baader Bank stufen die Erste Group-Aktie weiter mit Reduce und Kursziel 99,5 Euro ein. Sie erläutern: "Der Konzern präsentierte starke Quartalsergebnisse und bestätigte die Prognose für 2026, die auf operativer Ebene voll im Einklang mit den Konsensschätzungen liegt, auf berichteter Basis jedoch leicht darunter, was vermutlich auf höher als erwartet ausgefallene einmalige Aufwendungen zurückzuführen ist." Die Analysten überarbeiten ihre Prognosen und erachten eine Anhebung für wahrscheinlich, da sie aktuell unter den Erwartungen der Bank liegen.
    Erste Group ( Akt. Indikation:  102,30 /102,40, -1,21%)

    Aktienkäufe: wienerberger-CEO Heimo Scheuch hat am 25. Februar 3000 Aktien zu je 28,0 Euro erworben, wie aus einer Meldung hervorgeht.
    Wienerberger ( Akt. Indikation:  27,84 /27,88, 1,16%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.02.)


    (27.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)




    Bajaj Mobility AG
    Akt. Indikation:  17.22 / 17.62
    Uhrzeit:  12:10:21
    Veränderung zu letztem SK:  -0.46%
    Letzter SK:  17.50 ( 0.00%)

    Erste Group
    Akt. Indikation:  101.10 / 101.40
    Uhrzeit:  14:31:20
    Veränderung zu letztem SK:  -2.27%
    Letzter SK:  103.60 ( -1.24%)

    FACC
    Akt. Indikation:  15.40 / 15.48
    Uhrzeit:  14:30:11
    Veränderung zu letztem SK:  2.93%
    Letzter SK:  15.00 ( 6.69%)

    Wienerberger
    Akt. Indikation:  27.80 / 27.88
    Uhrzeit:  14:31:05
    Veränderung zu letztem SK:  1.09%
    Letzter SK:  27.54 ( -1.50%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, EuroTeleSites AG, Andritz, DO&CO, Mayr-Melnhof, Wienerberger, Telekom Austria, Frequentis, Marinomed Biotech, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund, Vonovia SE, Fresenius Medical Care, E.ON .

    Random Partner

    Deutsche Börse
    Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » PIR-News: News zu FACC, Bajaj Mobility, Research zu Erste Group, wienerb...

    » Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwäche...

    » Agenus Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)

    » Zoll deckt Milliardenschäden durch Schwarzarbeit auf ( Finanztrends)

    » Andean Precious Metals Aktie: Gemischte Bilanz ( Finanztrends)

    » Cybersecurity: Vom IT-Thema zur Chefetagen-Aufgabe ( Finanztrends)

    » IOI Corporation Aktie: Deutlicher Gewinnsprung ( Finanztrends)

    » EU stärkt Pakistan mit Milliarden-Hilfe für Grenzen und Handel ( Finanzt...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. FACC, RBI, Michael Hofbauer HMW Mobilit...

    » Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
    Bajaj Mobility-Tochter KTM schließt Darlehen in Höhe von 550 Mio. Euro ab
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
    UnitedHealth Aktie: Großinvestor steigt aus ( Finanztrends)
    Ubisoft Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 0.98%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.08%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Österreichische Post(1), OMV(1), RBI(1), Kontron(1)
      Smeilinho zu Wienerberger
      Smeilinho zu Erste Group
      Smeilinho zu FACC
      Smeilinho zu Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: FACC 1.83%, Rutsch der Stunde: Amag -0.65%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(5), voestalpine(1), Strabag(1), OMV(1), Fabasoft(1)
      Star der Stunde: Amag 0.99%, Rutsch der Stunde: FACC -1.92%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger

      Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Ze...

      Books josefchladek.com

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de