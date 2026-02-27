PIR-News: News zu FACC, Bajaj Mobility, Research zu Erste Group, wienerberger-CEO kauft (Christine Petzwinkler)

27.02.2026, 3175 Zeichen

Die Bajaj Mobility-Tochter KTM hat von einem internationalen Bankenkonsortium einen Kredit in Höhe von 550 Mio. Euro gewährt bekommen. Mit den Mitteln sollen die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Bajaj Auto International Holdings B.V. beglichen und die finanzielle Basis gestärkt werden. Bajaj Auto International Holdings B.V. hatte, wie berichtet, der KTM im Zuge der Sanierung im vergangenen Jahr ein Darlehen in Höhe von 450 Mio. Euro ausgereicht. Der aktuelle Kredit ist laut Bajaj Mobility unbesichert, hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verzinst. Während der Laufzeit des Darlehensvertrags unterliegt die KTM Beschränkungen hinsichtlich Dividendenausschüttungen, teilt die Gesellschaft mit.

FACC entwickelt für Embraer neue Interior-Komponenten für die neuen Business Jet Modelle Praetor 600E und 500E. FACC ist dabei mit der Entwickllung der Frachträume, der Passagierkabine bis zum Cockpit sowie auch den Verkleidungen der Praetor 500E betraut. Dabei kombiniert FACC seine Leichtbautechnologie mit Oberflächen aus Leder, eleganten Holzfurnieren und edlen Metallen. Newton Coutinho Filho, Vice President of Programs bei Embraer Executive Jets, zur mittlerweile langjährigen Zusammenarbeit mit FACC: "Die FACC AG unterstützt Embraer mit umfassender Fertigungskompetenz und zuverlässiger Umsetzung. Ihre Fähigkeit, komplexe Innenräume in großem Maßstab zu industrialisieren, ist grundlegend für die Bereitstellung einer hochwertigen und konsistenten Kabine in unserer gesamten Flotte und der Produktion für diese nächste Generation der Praetor-Familie." Die Zusammenarbeit mit Embraer wurde in den Jahren 2025, 2024 und 2021 mit einem „Supplier of the Year Award” ausgezeichnet. FACC-CEO Robert Machtlinger: "Seit vielen Jahren setzen Embraer und FACC gemeinsam Maßstäbe bei Interiors für First Class Business Jets. Die Ausweitung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit markiert für uns einen wichtigen Meilenstein."

Research: Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung für die Erste Group-Aktie und erhöhen das Kursziel von 112,0 auf 115,0 Euro.

Die Analysten der Baader Bank stufen die Erste Group-Aktie weiter mit Reduce und Kursziel 99,5 Euro ein. Sie erläutern: "Der Konzern präsentierte starke Quartalsergebnisse und bestätigte die Prognose für 2026, die auf operativer Ebene voll im Einklang mit den Konsensschätzungen liegt, auf berichteter Basis jedoch leicht darunter, was vermutlich auf höher als erwartet ausgefallene einmalige Aufwendungen zurückzuführen ist." Die Analysten überarbeiten ihre Prognosen und erachten eine Anhebung für wahrscheinlich, da sie aktuell unter den Erwartungen der Bank liegen.

Aktienkäufe: wienerberger-CEO Heimo Scheuch hat am 25. Februar 3000 Aktien zu je 28,0 Euro erworben, wie aus einer Meldung hervorgeht.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.02.)

(27.02.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

