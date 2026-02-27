SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podcast)

27.02.2026, 918 Zeichen
In der aktuellen Folge der Wiener Börse Party mit Christian Drastil steht die Raiffeisen Bank International im Fokus einer spannenden Index-Entscheidung. Der Podcast analysiert das direkte Kräftemessen zwischen RBI und Andritz um einen begehrten Platz im ATX-5. Das Duell um den fünften Platz Die Raiffeisen Bank International hat in der entscheidenden Bewertungswoche eine bemerkenswerte Serie hingelegt. Mit einem Stand von 4:0 führt die RBI im direkten Vergleich mit der Andritz AG, wenn es um die Position als fünftgrößter Titel im ATX geht. An vier aufeinanderfolgenden Handelstagen konnte sich die Bank damit als stabiler Kandidat für den ATX-5 positionieren. Die Bewertungswoche läuft auf den Februar-Ultimo zu, wobei die heutigen Schlusskurse maßgeblich für die Indexentscheidungen sein werden. Für Anleger bedeutet dies erhöhte...

Weiterlesen: RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es?


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

