Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit ( Finanztrends)

28.02.2026

In vielen deutschen Städten gehen heute Menschen für eine gerechtere Verteilung von Sorgearbeit auf die Straße. Anlass ist der Equal Care Day, der auf die unsichtbare Last des Organisierens und Planens im Familienalltag aufmerksam macht – den sogenannten Mental Load. Diese Arbeit tragen noch immer überwiegend Frauen.

Im Münchner Kulturzentrum LUISE diskutieren Aktivistinnen, Soziologinnen und betroffene Mütter unter dem Motto „Sorgearbeit gerecht verteilen – Demokratie stärken“. Ihre zentrale Botschaft: Die ungleiche Verteilung ist kein Privatproblem, sondern hat strukturelle Ursachen mit gravierenden Folgen.

Die unsichtbare Denkarbeit hinter dem Alltag

Mental Load geht über das reine Ausführen von Aufgaben hinaus. Es ist die permanente Denkarbeit im Hintergrund: Wer muss wann zum Arzt? Welches Geschenk braucht das Kind für den Geburtstag? Wer managt den Familienkalender? Diese Arbeit bleibt meist unsichtbar und unbezahlt.

Die Zahlen belegen eine klare Schieflage. Laut dem Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung leisten Frauen deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Der „Gender Care Gap“ liegt bei 43,4 Prozent. Frauen wenden pro Woche im Schnitt fast neun Stunden mehr für unbezahlte Arbeit auf. In Familien mit Kindern vergrößert sich diese Lücke noch einmal deutlich.

Burnout und Altersarmut: Die gravierenden Folgen

Die ständige mentale Belastung hat konkrete Konsequenzen. Sie ist ein Hauptfaktor für Stress und Burnout bei Müttern. Um Job und Familie zu vereinbaren, arbeiten viele Frauen in Teilzeit. Das führt zu finanziellen Einbußen, weniger wirtschaftlicher Unabhängigkeit und verschärft langfristig die Altersarmut von Frauen – den „Gender Pension Gap“.