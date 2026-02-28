Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)

28.02.2026, 4820 Zeichen

Südkorea beendet einen fast zwei Jahrzehnte währenden Streit und erlaubt Google den Zugang zu hochpräzisen Kartendaten – unter strengen Sicherheitsauflagen. Der Schritt könnte die digitale Landschaft des Landes grundlegend verändern.

Die Entscheidung markiert eine historische Wende in der Datenpolitik des Landes. Ein behördenübergreifendes Gremium unter Führung des Verkehrsministeriums (MOLIT) gab am Freitag die bedingte Zustimmung bekannt. Nach jahrelangen Ablehnungen, zuletzt 2016, reagiert Seoul damit auf internationalen Druck und die Notwendigkeit, seine digitale Infrastruktur für Touristen und Unternehmen zu modernisieren. Für Nutzer bedeutet dies das baldige Ende frustrierender Einschränkungen bei der Navigation.

Ein langer Konflikt: Sicherheitsbedenken blockierten Fortschritt

Im Kern des Konflikts standen stets nationale Sicherheitsbedenken. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts mit Nordkorea fürchtete Südkorea, dass detaillierte Karten sensible Militär- und Regierungseinrichtungen offenlegen könnten. Diese Haltung machte das Land zu einer der letzten digitalen Festungen für Google Maps. Vollwertige Turn-by-Turn-Navigation war bislang nicht möglich.

Die restriktive Politik verschaffte einheimischen Tech-Giganten wie Naver und Kakao einen entscheidenden Vorteil. Ihre Kartendienste dominieren den Markt und sind tief im digitalen Ökosystem verankert. Die Öffnung für Google wird diesen Wettbewerb nun massiv anheizen. Kritiker im Land fragen sich, warum mit öffentlichen Mitteln erstellte, hochpräzise Daten nun einem ausländischen Konzern zugänglich gemacht werden.

Strikte Bedingungen: So soll die Sicherheit gewahrt bleiben

Die Freigabe der Daten im Maßstab 1:5.000 ist an einen strikten Katalog von Auflagen geknüpft. Sie sollen einen Kompromiss zwischen technologischer Öffnung und staatlicher Kontrolle darstellen.

Eine zentrale Bedingung ist die Unkenntlichmachung aller militärischen und sicherheitsrelevanten Einrichtungen. Dies betrifft auch Satellitenbilder bei Google Earth und Street View-Aufnahmen. Zudem muss die Verarbeitung der Rohdaten zunächst auf Servern in Südkorea erfolgen, möglicherweise durch einen lokalen Partner. Erst nach Überprüfung und Genehmigung durch die Behörden dürfen aufbereitete Navigationsdaten exportiert werden.