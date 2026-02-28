Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
28.02.2026, 4820 Zeichen
Südkorea beendet einen fast zwei Jahrzehnte währenden Streit und erlaubt Google den Zugang zu hochpräzisen Kartendaten – unter strengen Sicherheitsauflagen. Der Schritt könnte die digitale Landschaft des Landes grundlegend verändern.
Die Entscheidung markiert eine historische Wende in der Datenpolitik des Landes. Ein behördenübergreifendes Gremium unter Führung des Verkehrsministeriums (MOLIT) gab am Freitag die bedingte Zustimmung bekannt. Nach jahrelangen Ablehnungen, zuletzt 2016, reagiert Seoul damit auf internationalen Druck und die Notwendigkeit, seine digitale Infrastruktur für Touristen und Unternehmen zu modernisieren. Für Nutzer bedeutet dies das baldige Ende frustrierender Einschränkungen bei der Navigation.
Der Fall Südkorea zeigt, wie drastisch Staaten die Nutzung von Daten regulieren, um nationale Sicherheitsinteressen zu wahren. Welche strengen Regeln und Risikoklassen Unternehmen bei der Nutzung moderner Technologien in der EU beachten müssen, erklärt dieser kostenlose Leitfaden. EU-KI-Verordnung kompakt: Jetzt Gratis-E-Book sichern
Ein langer Konflikt: Sicherheitsbedenken blockierten Fortschritt
Im Kern des Konflikts standen stets nationale Sicherheitsbedenken. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts mit Nordkorea fürchtete Südkorea, dass detaillierte Karten sensible Militär- und Regierungseinrichtungen offenlegen könnten. Diese Haltung machte das Land zu einer der letzten digitalen Festungen für Google Maps. Vollwertige Turn-by-Turn-Navigation war bislang nicht möglich.
Die restriktive Politik verschaffte einheimischen Tech-Giganten wie Naver und Kakao einen entscheidenden Vorteil. Ihre Kartendienste dominieren den Markt und sind tief im digitalen Ökosystem verankert. Die Öffnung für Google wird diesen Wettbewerb nun massiv anheizen. Kritiker im Land fragen sich, warum mit öffentlichen Mitteln erstellte, hochpräzise Daten nun einem ausländischen Konzern zugänglich gemacht werden.
Strikte Bedingungen: So soll die Sicherheit gewahrt bleiben
Die Freigabe der Daten im Maßstab 1:5.000 ist an einen strikten Katalog von Auflagen geknüpft. Sie sollen einen Kompromiss zwischen technologischer Öffnung und staatlicher Kontrolle darstellen.
Eine zentrale Bedingung ist die Unkenntlichmachung aller militärischen und sicherheitsrelevanten Einrichtungen. Dies betrifft auch Satellitenbilder bei Google Earth und Street View-Aufnahmen. Zudem muss die Verarbeitung der Rohdaten zunächst auf Servern in Südkorea erfolgen, möglicherweise durch einen lokalen Partner. Erst nach Überprüfung und Genehmigung durch die Behörden dürfen aufbereitete Navigationsdaten exportiert werden.
Ob Geodaten oder künstliche Intelligenz – die Anforderungen an die Dokumentation und Klassifizierung digitaler Systeme steigen weltweit massiv an. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Praxis-Report, wie Sie neue gesetzliche Auflagen und Kennzeichnungspflichten rechtssicher in Ihrem Unternehmen umsetzen. Kostenlosen Leitfaden zur KI-Verordnung herunterladen
Besonders sensible Informationen wie topografische Höhenlinien sind vom Export komplett ausgeschlossen. Google muss zudem einen lokalen Compliance-Beauftragten ernennen und einen „roten Knopf“-Mechanismus einrichten. Dieser ermöglicht es den Behörden, den Datentransfer bei einer akuten Sicherheitsbedrohung sofort zu stoppen.
Folgen für Nutzer und den heimischen Markt
Für die rund 17 Millionen internationalen Touristen, die Südkorea jährlich besuchen, ist die Entscheidung ein großer Gewinn. Bislang mussten sie sich mit unzureichenden Navigationsdiensten arrangieren. Eine voll funktionsfähige Google Maps-Navigation wird die Attraktivität des Landes als Reiseziel deutlich steigern.
Für die etablierten Player Naver und Kakao hingegen beginnt ein harter Wettbewerb. Die Regierung hat zwar Förderprogramme für die heimische Geoinformationsbranche angekündigt. Doch der Markteintritt eines globalen Giganten wie Google wird den Innovationsdruck enorm erhöhen. Analysten erwarten einen Schub für standortbezogene Dienste und Technologien wie das autonome Fahren.
Ein neues Modell für die globale Datenpolitik?
Die südkoreanische Lösung könnte international Schule machen. Sie zeigt einen Weg auf, wie Staaten globale Tech-Konzerne einbinden können, ohne die Kontrolle über strategisch wichtige Daten komplett abzugeben. Das Modell aus Datenlokalisierung, selektivem Export und strengen Sicherheitschecks stellt einen bemerkenswerten Präzedenzfall dar.
In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob die praktische Umsetzung der komplexen Auflagen gelingt. Sollte Google die Bedingungen nicht einhalten, behält sich Seoul das Recht vor, die Genehmigung zu widerrufen. Der erfolgreiche Abschluss dieses langjährigen Disputs markiert jedoch einen Wendepunkt – nicht nur für Südkorea, sondern für die globale Debatte über digitale Souveränität.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...
» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...
» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...
» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...
» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)
» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...
» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südko...
- Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verte...
- Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein...
- Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mi...
- DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheit...
- PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1087: ATX fünf Wochen nach 13.000 schon kurz über 14.000, auch bei RHI ist heute 14.000, AT&S weiter on top
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
28.02.2026, 4820 Zeichen
Südkorea beendet einen fast zwei Jahrzehnte währenden Streit und erlaubt Google den Zugang zu hochpräzisen Kartendaten – unter strengen Sicherheitsauflagen. Der Schritt könnte die digitale Landschaft des Landes grundlegend verändern.
Die Entscheidung markiert eine historische Wende in der Datenpolitik des Landes. Ein behördenübergreifendes Gremium unter Führung des Verkehrsministeriums (MOLIT) gab am Freitag die bedingte Zustimmung bekannt. Nach jahrelangen Ablehnungen, zuletzt 2016, reagiert Seoul damit auf internationalen Druck und die Notwendigkeit, seine digitale Infrastruktur für Touristen und Unternehmen zu modernisieren. Für Nutzer bedeutet dies das baldige Ende frustrierender Einschränkungen bei der Navigation.
Der Fall Südkorea zeigt, wie drastisch Staaten die Nutzung von Daten regulieren, um nationale Sicherheitsinteressen zu wahren. Welche strengen Regeln und Risikoklassen Unternehmen bei der Nutzung moderner Technologien in der EU beachten müssen, erklärt dieser kostenlose Leitfaden. EU-KI-Verordnung kompakt: Jetzt Gratis-E-Book sichern
Ein langer Konflikt: Sicherheitsbedenken blockierten Fortschritt
Im Kern des Konflikts standen stets nationale Sicherheitsbedenken. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts mit Nordkorea fürchtete Südkorea, dass detaillierte Karten sensible Militär- und Regierungseinrichtungen offenlegen könnten. Diese Haltung machte das Land zu einer der letzten digitalen Festungen für Google Maps. Vollwertige Turn-by-Turn-Navigation war bislang nicht möglich.
Die restriktive Politik verschaffte einheimischen Tech-Giganten wie Naver und Kakao einen entscheidenden Vorteil. Ihre Kartendienste dominieren den Markt und sind tief im digitalen Ökosystem verankert. Die Öffnung für Google wird diesen Wettbewerb nun massiv anheizen. Kritiker im Land fragen sich, warum mit öffentlichen Mitteln erstellte, hochpräzise Daten nun einem ausländischen Konzern zugänglich gemacht werden.
Strikte Bedingungen: So soll die Sicherheit gewahrt bleiben
Die Freigabe der Daten im Maßstab 1:5.000 ist an einen strikten Katalog von Auflagen geknüpft. Sie sollen einen Kompromiss zwischen technologischer Öffnung und staatlicher Kontrolle darstellen.
Eine zentrale Bedingung ist die Unkenntlichmachung aller militärischen und sicherheitsrelevanten Einrichtungen. Dies betrifft auch Satellitenbilder bei Google Earth und Street View-Aufnahmen. Zudem muss die Verarbeitung der Rohdaten zunächst auf Servern in Südkorea erfolgen, möglicherweise durch einen lokalen Partner. Erst nach Überprüfung und Genehmigung durch die Behörden dürfen aufbereitete Navigationsdaten exportiert werden.
Ob Geodaten oder künstliche Intelligenz – die Anforderungen an die Dokumentation und Klassifizierung digitaler Systeme steigen weltweit massiv an. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Praxis-Report, wie Sie neue gesetzliche Auflagen und Kennzeichnungspflichten rechtssicher in Ihrem Unternehmen umsetzen. Kostenlosen Leitfaden zur KI-Verordnung herunterladen
Besonders sensible Informationen wie topografische Höhenlinien sind vom Export komplett ausgeschlossen. Google muss zudem einen lokalen Compliance-Beauftragten ernennen und einen „roten Knopf“-Mechanismus einrichten. Dieser ermöglicht es den Behörden, den Datentransfer bei einer akuten Sicherheitsbedrohung sofort zu stoppen.
Folgen für Nutzer und den heimischen Markt
Für die rund 17 Millionen internationalen Touristen, die Südkorea jährlich besuchen, ist die Entscheidung ein großer Gewinn. Bislang mussten sie sich mit unzureichenden Navigationsdiensten arrangieren. Eine voll funktionsfähige Google Maps-Navigation wird die Attraktivität des Landes als Reiseziel deutlich steigern.
Für die etablierten Player Naver und Kakao hingegen beginnt ein harter Wettbewerb. Die Regierung hat zwar Förderprogramme für die heimische Geoinformationsbranche angekündigt. Doch der Markteintritt eines globalen Giganten wie Google wird den Innovationsdruck enorm erhöhen. Analysten erwarten einen Schub für standortbezogene Dienste und Technologien wie das autonome Fahren.
Ein neues Modell für die globale Datenpolitik?
Die südkoreanische Lösung könnte international Schule machen. Sie zeigt einen Weg auf, wie Staaten globale Tech-Konzerne einbinden können, ohne die Kontrolle über strategisch wichtige Daten komplett abzugeben. Das Modell aus Datenlokalisierung, selektivem Export und strengen Sicherheitschecks stellt einen bemerkenswerten Präzedenzfall dar.
In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob die praktische Umsetzung der komplexen Auflagen gelingt. Sollte Google die Bedingungen nicht einhalten, behält sich Seoul das Recht vor, die Genehmigung zu widerrufen. Der erfolgreiche Abschluss dieses langjährigen Disputs markiert jedoch einen Wendepunkt – nicht nur für Südkorea, sondern für die globale Debatte über digitale Souveränität.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...
» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...
» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...
» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...
» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)
» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...
» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südko...
- Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verte...
- Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein...
- Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mi...
- DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheit...
- PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1087: ATX fünf Wochen nach 13.000 schon kurz über 14.000, auch bei RHI ist heute 14.000, AT&S weiter on top
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard