DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
01.03.2026, 3970 Zeichen
Die strategische Partnerschaft zwischen dem Logistikriesen und dem chinesischen E-Commerce-König könnte den Handel zwischen Europa und Asien neu ordnen. Während die Fabriken nach dem Neujahrsfest hochfahren, bekommt die Luftfahrtbranche damit einen langfristigen Wachstumstreiber an die Seite gestellt.
Eine Allianz für den digitalen Handel
Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Die DHL Group und der chinesische Online-Händler JD.com haben ihre strategische Kooperation besiegelt. Das Ziel ist ehrgeizig. Deutsche Marken sollen über die Plattform JINGDONG Cross-border direkt an über 700 Millionen chinesische Konsumenten verkaufen können – ohne eigene Niederlassung vor Ort.
Wer vom boomenden China-Geschäft profitieren will, muss die komplexen Zollhürden beim Export sicher meistern. Dieser kostenlose Praxis-Leitfaden bietet eine Feld-für-Feld-Anleitung, damit Ihre Lieferungen ohne Verzögerung durch den Zoll kommen. Zollanmeldung korrekt ausfüllen und Stunden sparen
„Diese Partnerschaft schafft innovative und nahtlose Logistiklösungen“, heißt es aus den Unternehmen. Der Plan umfasst gemeinsame End-to-End-Lösungen von Transport über Zoll bis zur Auslieferung. Ein Schlüssel ist ein vereinfachtes Zoll- und Mehrwertsteuersystem, das die Kosten für Direktlieferungen senken soll. Auch in Europa will JD.com deutsche Produkte über seine Plattform Joybuy stärker bewerben.
Luftfracht: Mehr Kapazität, gespannte Erwartung
Die Kooperation kommt zu einem spannenden Zeitpunkt. Die Luftfrachtbranche blickt traditionell gespannt auf die Wochen nach dem chinesischen Neujahrsfest. Dann füllen Unternehmen ihre Lager wieder auf. Doch die Ausgangslage 2026 ist ungewöhnlich.
Die Nachfragespitze vor den Feiertagen fiel schwächer aus als erwartet. Gleichzeitig sorgte ein Boom im Passagierverkehr für mehr Frachtraum. In den neun Feiertagen gab es über 22 Millionen Passagierflüge – ein Plus von 7,7 Prozent. Da viel Fracht als Belly Cargo in Passagiermaschinen transportiert wird, steht nun mehr Kapazität zur Verfügung.
Die große Frage lautet: Wird dieses zusätzliche Angebot die Frachtraten drücken, wenn die Nachfrage jetzt anspringt? Logistikanalysten beobachten, wie Fluggesellschaften ihre Kapazitäten steuern, um einen Preisverfall zu verhindern.
E-Commerce als Gamechanger für die Logistik
Die Allianz von DHL und JD.com ist mehr als eine geschäftliche Vereinbarung. Sie ist ein Signal für einen strukturellen Wandel. Der grenzüberschreitende E-Commerce wird zum bestimmenden Faktor für globale Lieferketten.
Solche integrierten Plattformlösungen schaffen eine stabilere Basis abseits des volatilen Spotmarktes. Sie reduzieren die Komplexität für Händler und senken die Hürden für den Markteintritt. Die Fokussierung auf deutsche Marken unterstreicht zudem die hohe Wertschätzung für „Made in Germany“ in China.
Der grenzüberschreitende Handel erfordert eine präzise Klassifizierung der Waren, um teure Fehler bei der Zollabwicklung zu vermeiden. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Ratgeber, wie Sie in zwei einfachen Schritten die korrekte Zolltarifnummer für Ihre Produkte finden. Leitfaden für fehlerfreie Warenterifierung gratis herunterladen
Könnte dieses Modell Schule machen? Es wäre denkbar. Die Verschmelzung von Logistik-Know-how und digitaler Handelsmacht macht den globalen Warenverkehr effizienter und transparenter.
Was kommt jetzt?
In den kommenden Wochen erreichen Chinas Fabriken ihre volle Produktionskraft. Der erwartete Nachfrageschub wird zeigen, wie sich das Verhältnis von Kapazität und Bedarf auf die Preise auswirkt. Parallel dazu beginnt die Umsetzung der ambitionierten DHL-JD.com-Partnerschaft.
Ihr Erfolg wird ein wichtiger Indikator sein – nicht nur für die beteiligten Konzerne, sondern für die Zukunft des gesamten E-Commerce-gesteuerten Luftfrachtverkehrs zwischen Europa und Asien. Die Branche steht vor einer dynamischen Phase, in der kurzfristige Marktschwankungen und langfristige Strategien gleichermaßen den Takt vorgeben.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)
» KI-Kriminelle zwingen Unternehmen zum Umdenken ( Finanztrends)
» Prada Aktie: Neue KI-Spekulationen ( Finanztrends)
» Oxford Technology 4 Aktie: Jahreszahlen erwartet ( Finanztrends)
» Smartphone-Sucht löst generationelle Krise aus ( Finanztrends)
» CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
» Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Regeln ( Finanztrends)
» Hindalco Aktie: Milliarden-Investitionen im Fokus ( Finanztrends)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - KTM, FACC (27/02/2026)
- 21st Austria weekly - Erste Group, AT&S (26/02/2026)
- 21st Austria weekly - EVN, FACC (25/02/2026)
- Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)
- DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nac...
- 21st Austria weekly - wienerberger, Strabag (24/0...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)
Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...
Books josefchladek.com
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
01.03.2026, 3970 Zeichen
Die strategische Partnerschaft zwischen dem Logistikriesen und dem chinesischen E-Commerce-König könnte den Handel zwischen Europa und Asien neu ordnen. Während die Fabriken nach dem Neujahrsfest hochfahren, bekommt die Luftfahrtbranche damit einen langfristigen Wachstumstreiber an die Seite gestellt.
Eine Allianz für den digitalen Handel
Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Die DHL Group und der chinesische Online-Händler JD.com haben ihre strategische Kooperation besiegelt. Das Ziel ist ehrgeizig. Deutsche Marken sollen über die Plattform JINGDONG Cross-border direkt an über 700 Millionen chinesische Konsumenten verkaufen können – ohne eigene Niederlassung vor Ort.
Wer vom boomenden China-Geschäft profitieren will, muss die komplexen Zollhürden beim Export sicher meistern. Dieser kostenlose Praxis-Leitfaden bietet eine Feld-für-Feld-Anleitung, damit Ihre Lieferungen ohne Verzögerung durch den Zoll kommen. Zollanmeldung korrekt ausfüllen und Stunden sparen
„Diese Partnerschaft schafft innovative und nahtlose Logistiklösungen“, heißt es aus den Unternehmen. Der Plan umfasst gemeinsame End-to-End-Lösungen von Transport über Zoll bis zur Auslieferung. Ein Schlüssel ist ein vereinfachtes Zoll- und Mehrwertsteuersystem, das die Kosten für Direktlieferungen senken soll. Auch in Europa will JD.com deutsche Produkte über seine Plattform Joybuy stärker bewerben.
Luftfracht: Mehr Kapazität, gespannte Erwartung
Die Kooperation kommt zu einem spannenden Zeitpunkt. Die Luftfrachtbranche blickt traditionell gespannt auf die Wochen nach dem chinesischen Neujahrsfest. Dann füllen Unternehmen ihre Lager wieder auf. Doch die Ausgangslage 2026 ist ungewöhnlich.
Die Nachfragespitze vor den Feiertagen fiel schwächer aus als erwartet. Gleichzeitig sorgte ein Boom im Passagierverkehr für mehr Frachtraum. In den neun Feiertagen gab es über 22 Millionen Passagierflüge – ein Plus von 7,7 Prozent. Da viel Fracht als Belly Cargo in Passagiermaschinen transportiert wird, steht nun mehr Kapazität zur Verfügung.
Die große Frage lautet: Wird dieses zusätzliche Angebot die Frachtraten drücken, wenn die Nachfrage jetzt anspringt? Logistikanalysten beobachten, wie Fluggesellschaften ihre Kapazitäten steuern, um einen Preisverfall zu verhindern.
E-Commerce als Gamechanger für die Logistik
Die Allianz von DHL und JD.com ist mehr als eine geschäftliche Vereinbarung. Sie ist ein Signal für einen strukturellen Wandel. Der grenzüberschreitende E-Commerce wird zum bestimmenden Faktor für globale Lieferketten.
Solche integrierten Plattformlösungen schaffen eine stabilere Basis abseits des volatilen Spotmarktes. Sie reduzieren die Komplexität für Händler und senken die Hürden für den Markteintritt. Die Fokussierung auf deutsche Marken unterstreicht zudem die hohe Wertschätzung für „Made in Germany“ in China.
Der grenzüberschreitende Handel erfordert eine präzise Klassifizierung der Waren, um teure Fehler bei der Zollabwicklung zu vermeiden. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Ratgeber, wie Sie in zwei einfachen Schritten die korrekte Zolltarifnummer für Ihre Produkte finden. Leitfaden für fehlerfreie Warenterifierung gratis herunterladen
Könnte dieses Modell Schule machen? Es wäre denkbar. Die Verschmelzung von Logistik-Know-how und digitaler Handelsmacht macht den globalen Warenverkehr effizienter und transparenter.
Was kommt jetzt?
In den kommenden Wochen erreichen Chinas Fabriken ihre volle Produktionskraft. Der erwartete Nachfrageschub wird zeigen, wie sich das Verhältnis von Kapazität und Bedarf auf die Preise auswirkt. Parallel dazu beginnt die Umsetzung der ambitionierten DHL-JD.com-Partnerschaft.
Ihr Erfolg wird ein wichtiger Indikator sein – nicht nur für die beteiligten Konzerne, sondern für die Zukunft des gesamten E-Commerce-gesteuerten Luftfrachtverkehrs zwischen Europa und Asien. Die Branche steht vor einer dynamischen Phase, in der kurzfristige Marktschwankungen und langfristige Strategien gleichermaßen den Takt vorgeben.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)
» KI-Kriminelle zwingen Unternehmen zum Umdenken ( Finanztrends)
» Prada Aktie: Neue KI-Spekulationen ( Finanztrends)
» Oxford Technology 4 Aktie: Jahreszahlen erwartet ( Finanztrends)
» Smartphone-Sucht löst generationelle Krise aus ( Finanztrends)
» CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
» Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Regeln ( Finanztrends)
» Hindalco Aktie: Milliarden-Investitionen im Fokus ( Finanztrends)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - KTM, FACC (27/02/2026)
- 21st Austria weekly - Erste Group, AT&S (26/02/2026)
- 21st Austria weekly - EVN, FACC (25/02/2026)
- Oracle Aktie: KI-Verträge im Fokus ( Finanztrends)
- DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nac...
- 21st Austria weekly - wienerberger, Strabag (24/0...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)
Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...
Books josefchladek.com
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie