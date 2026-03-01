SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)

01.03.2026, 3970 Zeichen

Die strategische Partnerschaft zwischen dem Logistikriesen und dem chinesischen E-Commerce-König könnte den Handel zwischen Europa und Asien neu ordnen. Während die Fabriken nach dem Neujahrsfest hochfahren, bekommt die Luftfahrtbranche damit einen langfristigen Wachstumstreiber an die Seite gestellt.

Eine Allianz für den digitalen Handel

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Die DHL Group und der chinesische Online-Händler JD.com haben ihre strategische Kooperation besiegelt. Das Ziel ist ehrgeizig. Deutsche Marken sollen über die Plattform JINGDONG Cross-border direkt an über 700 Millionen chinesische Konsumenten verkaufen können – ohne eigene Niederlassung vor Ort.

Wer vom boomenden China-Geschäft profitieren will, muss die komplexen Zollhürden beim Export sicher meistern. Dieser kostenlose Praxis-Leitfaden bietet eine Feld-für-Feld-Anleitung, damit Ihre Lieferungen ohne Verzögerung durch den Zoll kommen. Zollanmeldung korrekt ausfüllen und Stunden sparen

„Diese Partnerschaft schafft innovative und nahtlose Logistiklösungen“, heißt es aus den Unternehmen. Der Plan umfasst gemeinsame End-to-End-Lösungen von Transport über Zoll bis zur Auslieferung. Ein Schlüssel ist ein vereinfachtes Zoll- und Mehrwertsteuersystem, das die Kosten für Direktlieferungen senken soll. Auch in Europa will JD.com deutsche Produkte über seine Plattform Joybuy stärker bewerben.

Luftfracht: Mehr Kapazität, gespannte Erwartung

Die Kooperation kommt zu einem spannenden Zeitpunkt. Die Luftfrachtbranche blickt traditionell gespannt auf die Wochen nach dem chinesischen Neujahrsfest. Dann füllen Unternehmen ihre Lager wieder auf. Doch die Ausgangslage 2026 ist ungewöhnlich.

Die Nachfragespitze vor den Feiertagen fiel schwächer aus als erwartet. Gleichzeitig sorgte ein Boom im Passagierverkehr für mehr Frachtraum. In den neun Feiertagen gab es über 22 Millionen Passagierflüge – ein Plus von 7,7 Prozent. Da viel Fracht als Belly Cargo in Passagiermaschinen transportiert wird, steht nun mehr Kapazität zur Verfügung.

Die große Frage lautet: Wird dieses zusätzliche Angebot die Frachtraten drücken, wenn die Nachfrage jetzt anspringt? Logistikanalysten beobachten, wie Fluggesellschaften ihre Kapazitäten steuern, um einen Preisverfall zu verhindern.

E-Commerce als Gamechanger für die Logistik

Die Allianz von DHL und JD.com ist mehr als eine geschäftliche Vereinbarung. Sie ist ein Signal für einen strukturellen Wandel. Der grenzüberschreitende E-Commerce wird zum bestimmenden Faktor für globale Lieferketten.

Solche integrierten Plattformlösungen schaffen eine stabilere Basis abseits des volatilen Spotmarktes. Sie reduzieren die Komplexität für Händler und senken die Hürden für den Markteintritt. Die Fokussierung auf deutsche Marken unterstreicht zudem die hohe Wertschätzung für „Made in Germany“ in China.

Der grenzüberschreitende Handel erfordert eine präzise Klassifizierung der Waren, um teure Fehler bei der Zollabwicklung zu vermeiden. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Ratgeber, wie Sie in zwei einfachen Schritten die korrekte Zolltarifnummer für Ihre Produkte finden. Leitfaden für fehlerfreie Warenterifierung gratis herunterladen

Könnte dieses Modell Schule machen? Es wäre denkbar. Die Verschmelzung von Logistik-Know-how und digitaler Handelsmacht macht den globalen Warenverkehr effizienter und transparenter.

Was kommt jetzt?

In den kommenden Wochen erreichen Chinas Fabriken ihre volle Produktionskraft. Der erwartete Nachfrageschub wird zeigen, wie sich das Verhältnis von Kapazität und Bedarf auf die Preise auswirkt. Parallel dazu beginnt die Umsetzung der ambitionierten DHL-JD.com-Partnerschaft.

Ihr Erfolg wird ein wichtiger Indikator sein – nicht nur für die beteiligten Konzerne, sondern für die Zukunft des gesamten E-Commerce-gesteuerten Luftfrachtverkehrs zwischen Europa und Asien. Die Branche steht vor einer dynamischen Phase, in der kurzfristige Marktschwankungen und langfristige Strategien gleichermaßen den Takt vorgeben.


(01.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
21st Austria weekly - ATX down, Bawag had more than 1,1 Billion Euro Turnover in the Closing Auction on Friday, it was a MSCI Thing (28/02/2026)
KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)
Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)




    BSN MA-Event Lenzing
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)

    Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.

    Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    21st Austria weekly - ATX down, Bawag had more than 1,1 Billion Euro Turnover in the Closing Auction on Friday, it was a MSCI Thing (28/02/2026)
    KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
    Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
    iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)
    Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)




      BSN MA-Event Lenzing
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)

      Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.

      Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...

