» DHL und JD.com ebnen deutschen Marken den Weg nach China ( Finanztrends)

Die strategische Partnerschaft zwischen dem Logistikriesen und dem chinesischen E-Commerce-König könnte den Handel zwischen Europa und Asien neu ordnen. Während die Fabriken nach dem Neujahrsfest hochfahren, bekommt die Luftfahrtbranche damit einen langfristigen Wachstumstreiber an die Seite gestellt.

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Die DHL Group und der chinesische Online-Händler JD.com haben ihre strategische Kooperation besiegelt. Das Ziel ist ehrgeizig. Deutsche Marken sollen über die Plattform JINGDONG Cross-border direkt an über 700 Millionen chinesische Konsumenten verkaufen können – ohne eigene Niederlassung vor Ort.

„Diese Partnerschaft schafft innovative und nahtlose Logistiklösungen“, heißt es aus den Unternehmen. Der Plan umfasst gemeinsame End-to-End-Lösungen von Transport über Zoll bis zur Auslieferung. Ein Schlüssel ist ein vereinfachtes Zoll- und Mehrwertsteuersystem, das die Kosten für Direktlieferungen senken soll. Auch in Europa will JD.com deutsche Produkte über seine Plattform Joybuy stärker bewerben.

Luftfracht: Mehr Kapazität, gespannte Erwartung

Die Kooperation kommt zu einem spannenden Zeitpunkt. Die Luftfrachtbranche blickt traditionell gespannt auf die Wochen nach dem chinesischen Neujahrsfest. Dann füllen Unternehmen ihre Lager wieder auf. Doch die Ausgangslage 2026 ist ungewöhnlich.

Die Nachfragespitze vor den Feiertagen fiel schwächer aus als erwartet. Gleichzeitig sorgte ein Boom im Passagierverkehr für mehr Frachtraum. In den neun Feiertagen gab es über 22 Millionen Passagierflüge – ein Plus von 7,7 Prozent. Da viel Fracht als Belly Cargo in Passagiermaschinen transportiert wird, steht nun mehr Kapazität zur Verfügung.

Die große Frage lautet: Wird dieses zusätzliche Angebot die Frachtraten drücken, wenn die Nachfrage jetzt anspringt? Logistikanalysten beobachten, wie Fluggesellschaften ihre Kapazitäten steuern, um einen Preisverfall zu verhindern.

E-Commerce als Gamechanger für die Logistik

Die Allianz von DHL und JD.com ist mehr als eine geschäftliche Vereinbarung. Sie ist ein Signal für einen strukturellen Wandel. Der grenzüberschreitende E-Commerce wird zum bestimmenden Faktor für globale Lieferketten.

Solche integrierten Plattformlösungen schaffen eine stabilere Basis abseits des volatilen Spotmarktes. Sie reduzieren die Komplexität für Händler und senken die Hürden für den Markteintritt. Die Fokussierung auf deutsche Marken unterstreicht zudem die hohe Wertschätzung für „Made in Germany“ in China.