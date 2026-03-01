» Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Regeln ( Finanztrends)

01.03.2026, 3509 Zeichen

Der Bundestag hat Ende Februar über weitreichende Verschärfungen im Mietrecht debattiert. Im Fokus stehen strengere Regeln für Indexmieten, möbliertes Wohnen und Kurzzeitvermietungen. Ziel ist es, Schlupflöcher in der Mietpreisbremse zu schließen.

Parallel treibt Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) den Referentenentwurf „Mietrecht II“ voran. Dieser gilt als einer der wichtigsten mietrechtlichen Einschnitte seit 2015.

Grüne fordern „Faire Mieten jetzt“

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen brachte einen eigenen Antrag und Gesetzentwurf ein. Sie fordern eine bundesweite Informationskampagne und eine deutliche Verschärfung der Mietpreisbremse.

Ein zentraler Punkt: Die Ausnahme für Neubauten soll dynamisiert werden. Künftig soll nur noch eine Wohnung als „neu“ gelten, die seit höchstens einem Jahr vermietet wird. Bei Verstößen gegen die Bremse soll künftig nur noch die ortsübliche Vergleichsmiete gelten. Die Initiativen gehen nun in den Ausschuss.

Das plant das Justizministerium

Der Entwurf des Ministeriums sieht konkrete Deckelungen vor. In angespannten Märkten sollen Mietsteigerungen bei Indexverträgen auf maximal 3,5 Prozent pro Jahr begrenzt werden.

Für Kurzzeitvermietungen plant die Regierung eine gesetzliche Höchstgrenze von sechs Monaten. Bei möblierten Wohnungen müssen Vermieter den Möblierungszuschlag künftig transparent ausweisen. Erfolgt das nicht, gilt die Wohnung rechtlich als unmöbliert.

Eine weitere Neuerung betrifft die Schonfristzahlung. Mieter sollen eine ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs künftig durch vollständige Nachzahlung abwenden können.

Geteilte Reaktionen: Mieterbund vs. Eigentümer

Die Pläne spalten die Interessenverbände. Der Deutsche Mieterbund begrüßt die Schritte, fordert aber schärfere Maßnahmen. Eine Kappung der Indexmiete bei 3,5 Prozent sei immer noch zu hoch. Stattdessen solle man diese Verträge bei Neuvermietungen ganz verbieten.

Eigentümerverbände wie Haus & Grund laufen Sturm. Sie warnen vor den Folgen der Überregulierung. Die Ausweitung der Schonfristzahlung verlagere das Zahlungsrisiko einseitig auf Vermieter und untergrabe Vertragstreue.