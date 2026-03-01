Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Regeln ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
01.03.2026, 3509 Zeichen
Der Bundestag hat Ende Februar über weitreichende Verschärfungen im Mietrecht debattiert. Im Fokus stehen strengere Regeln für Indexmieten, möbliertes Wohnen und Kurzzeitvermietungen. Ziel ist es, Schlupflöcher in der Mietpreisbremse zu schließen.
Parallel treibt Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) den Referentenentwurf „Mietrecht II“ voran. Dieser gilt als einer der wichtigsten mietrechtlichen Einschnitte seit 2015.
Angesichts der geplanten Verschärfungen bei Indexmieten und der Mietpreisbremse wird es für Vermieter immer wichtiger, den zulässigen Mietrahmen genau zu kennen. Dieser kostenlose Report bietet eine aktuelle Miet- und Kaufübersicht für deutsche Städte und hilft Ihnen, Mieterhöhungen rechtssicher zu begründen. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen
Grüne fordern „Faire Mieten jetzt“
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen brachte einen eigenen Antrag und Gesetzentwurf ein. Sie fordern eine bundesweite Informationskampagne und eine deutliche Verschärfung der Mietpreisbremse.
Ein zentraler Punkt: Die Ausnahme für Neubauten soll dynamisiert werden. Künftig soll nur noch eine Wohnung als „neu“ gelten, die seit höchstens einem Jahr vermietet wird. Bei Verstößen gegen die Bremse soll künftig nur noch die ortsübliche Vergleichsmiete gelten. Die Initiativen gehen nun in den Ausschuss.
Das plant das Justizministerium
Der Entwurf des Ministeriums sieht konkrete Deckelungen vor. In angespannten Märkten sollen Mietsteigerungen bei Indexverträgen auf maximal 3,5 Prozent pro Jahr begrenzt werden.
Für Kurzzeitvermietungen plant die Regierung eine gesetzliche Höchstgrenze von sechs Monaten. Bei möblierten Wohnungen müssen Vermieter den Möblierungszuschlag künftig transparent ausweisen. Erfolgt das nicht, gilt die Wohnung rechtlich als unmöbliert.
Eine weitere Neuerung betrifft die Schonfristzahlung. Mieter sollen eine ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs künftig durch vollständige Nachzahlung abwenden können.
Geteilte Reaktionen: Mieterbund vs. Eigentümer
Die Pläne spalten die Interessenverbände. Der Deutsche Mieterbund begrüßt die Schritte, fordert aber schärfere Maßnahmen. Eine Kappung der Indexmiete bei 3,5 Prozent sei immer noch zu hoch. Stattdessen solle man diese Verträge bei Neuvermietungen ganz verbieten.
Eigentümerverbände wie Haus & Grund laufen Sturm. Sie warnen vor den Folgen der Überregulierung. Die Ausweitung der Schonfristzahlung verlagere das Zahlungsrisiko einseitig auf Vermieter und untergrabe Vertragstreue.
Viele Vermieter scheitern bereits heute an den komplexen formalen Anforderungen und Fristen bei der Anpassung von Mietverträgen. Nutzen Sie diese geprüfte Vorlage und den Praxis-Guide, um Ihre Mieterhöhung auch bei strengeren gesetzlichen Vorgaben 100 % rechtssicher durchzusetzen. Kostenlosen Report inkl. Muster-Vorlage sichern
Branchenbeobachter fürchten, dass strengere Vorgaben dringend benötigte Investitionen unattraktiver machen. Könnten Investoren vermehrt auf den Verkauf von Eigentumswohnungen setzen? Das würde das Mietwohnungsangebot weiter verknappen.
Wann treten die neuen Regeln in Kraft?
Nach der aktuellen Verbändeanhörung und Ressortabstimmung könnte das Kabinett im Frühjahr 2026 beschließen. Anschließend muss das Gesetz Bundestag und Bundesrat passieren.
Experten rechnen frühestens mit einem Inkrafttreten im Herbst 2026 oder Anfang 2027. Der Bundesverfassungsgericht hatte der Politik zuletzt Rückenwind gegeben: Es bestätigte Anfang des Jahres erneut die Verfassungsmäßigkeit der Mietpreisbremse.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Regeln ( Finanztrends)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu
» KI und Arbeitsmarkt: Jobloses Wachstum oder neue Chancen? ( Finanztrends)
» BVB Aktie: Meistertraum geplatzt ( Finanztrends)
» Calida Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
» Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)
» Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)
» Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)
» Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - Erste Group (23/02/2026)
- 21st Austria weekly - ATX down, Bawag had more th...
- Hindalco Aktie: Milliarden-Investitionen im Fokus...
- Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Re...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Ei...
- BVB Aktie: Meistertraum geplatzt ( Finanztrends)
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger
„Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
01.03.2026, 3509 Zeichen
Der Bundestag hat Ende Februar über weitreichende Verschärfungen im Mietrecht debattiert. Im Fokus stehen strengere Regeln für Indexmieten, möbliertes Wohnen und Kurzzeitvermietungen. Ziel ist es, Schlupflöcher in der Mietpreisbremse zu schließen.
Parallel treibt Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) den Referentenentwurf „Mietrecht II“ voran. Dieser gilt als einer der wichtigsten mietrechtlichen Einschnitte seit 2015.
Angesichts der geplanten Verschärfungen bei Indexmieten und der Mietpreisbremse wird es für Vermieter immer wichtiger, den zulässigen Mietrahmen genau zu kennen. Dieser kostenlose Report bietet eine aktuelle Miet- und Kaufübersicht für deutsche Städte und hilft Ihnen, Mieterhöhungen rechtssicher zu begründen. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen
Grüne fordern „Faire Mieten jetzt“
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen brachte einen eigenen Antrag und Gesetzentwurf ein. Sie fordern eine bundesweite Informationskampagne und eine deutliche Verschärfung der Mietpreisbremse.
Ein zentraler Punkt: Die Ausnahme für Neubauten soll dynamisiert werden. Künftig soll nur noch eine Wohnung als „neu“ gelten, die seit höchstens einem Jahr vermietet wird. Bei Verstößen gegen die Bremse soll künftig nur noch die ortsübliche Vergleichsmiete gelten. Die Initiativen gehen nun in den Ausschuss.
Das plant das Justizministerium
Der Entwurf des Ministeriums sieht konkrete Deckelungen vor. In angespannten Märkten sollen Mietsteigerungen bei Indexverträgen auf maximal 3,5 Prozent pro Jahr begrenzt werden.
Für Kurzzeitvermietungen plant die Regierung eine gesetzliche Höchstgrenze von sechs Monaten. Bei möblierten Wohnungen müssen Vermieter den Möblierungszuschlag künftig transparent ausweisen. Erfolgt das nicht, gilt die Wohnung rechtlich als unmöbliert.
Eine weitere Neuerung betrifft die Schonfristzahlung. Mieter sollen eine ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs künftig durch vollständige Nachzahlung abwenden können.
Geteilte Reaktionen: Mieterbund vs. Eigentümer
Die Pläne spalten die Interessenverbände. Der Deutsche Mieterbund begrüßt die Schritte, fordert aber schärfere Maßnahmen. Eine Kappung der Indexmiete bei 3,5 Prozent sei immer noch zu hoch. Stattdessen solle man diese Verträge bei Neuvermietungen ganz verbieten.
Eigentümerverbände wie Haus & Grund laufen Sturm. Sie warnen vor den Folgen der Überregulierung. Die Ausweitung der Schonfristzahlung verlagere das Zahlungsrisiko einseitig auf Vermieter und untergrabe Vertragstreue.
Viele Vermieter scheitern bereits heute an den komplexen formalen Anforderungen und Fristen bei der Anpassung von Mietverträgen. Nutzen Sie diese geprüfte Vorlage und den Praxis-Guide, um Ihre Mieterhöhung auch bei strengeren gesetzlichen Vorgaben 100 % rechtssicher durchzusetzen. Kostenlosen Report inkl. Muster-Vorlage sichern
Branchenbeobachter fürchten, dass strengere Vorgaben dringend benötigte Investitionen unattraktiver machen. Könnten Investoren vermehrt auf den Verkauf von Eigentumswohnungen setzen? Das würde das Mietwohnungsangebot weiter verknappen.
Wann treten die neuen Regeln in Kraft?
Nach der aktuellen Verbändeanhörung und Ressortabstimmung könnte das Kabinett im Frühjahr 2026 beschließen. Anschließend muss das Gesetz Bundestag und Bundesrat passieren.
Experten rechnen frühestens mit einem Inkrafttreten im Herbst 2026 oder Anfang 2027. Der Bundesverfassungsgericht hatte der Politik zuletzt Rückenwind gegeben: Es bestätigte Anfang des Jahres erneut die Verfassungsmäßigkeit der Mietpreisbremse.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Regeln ( Finanztrends)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu
» KI und Arbeitsmarkt: Jobloses Wachstum oder neue Chancen? ( Finanztrends)
» BVB Aktie: Meistertraum geplatzt ( Finanztrends)
» Calida Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
» Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)
» Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)
» Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)
» Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - Erste Group (23/02/2026)
- 21st Austria weekly - ATX down, Bawag had more th...
- Hindalco Aktie: Milliarden-Investitionen im Fokus...
- Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Re...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Ei...
- BVB Aktie: Meistertraum geplatzt ( Finanztrends)
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger
„Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...
Books josefchladek.com
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void