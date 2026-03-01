SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Regeln ( Finanztrends)

01.03.2026, 3509 Zeichen

Der Bundestag hat Ende Februar über weitreichende Verschärfungen im Mietrecht debattiert. Im Fokus stehen strengere Regeln für Indexmieten, möbliertes Wohnen und Kurzzeitvermietungen. Ziel ist es, Schlupflöcher in der Mietpreisbremse zu schließen.

Parallel treibt Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) den Referentenentwurf „Mietrecht II“ voran. Dieser gilt als einer der wichtigsten mietrechtlichen Einschnitte seit 2015.

Anzeige

Angesichts der geplanten Verschärfungen bei Indexmieten und der Mietpreisbremse wird es für Vermieter immer wichtiger, den zulässigen Mietrahmen genau zu kennen. Dieser kostenlose Report bietet eine aktuelle Miet- und Kaufübersicht für deutsche Städte und hilft Ihnen, Mieterhöhungen rechtssicher zu begründen. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen

Grüne fordern „Faire Mieten jetzt“

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen brachte einen eigenen Antrag und Gesetzentwurf ein. Sie fordern eine bundesweite Informationskampagne und eine deutliche Verschärfung der Mietpreisbremse.

Ein zentraler Punkt: Die Ausnahme für Neubauten soll dynamisiert werden. Künftig soll nur noch eine Wohnung als „neu“ gelten, die seit höchstens einem Jahr vermietet wird. Bei Verstößen gegen die Bremse soll künftig nur noch die ortsübliche Vergleichsmiete gelten. Die Initiativen gehen nun in den Ausschuss.

Das plant das Justizministerium

Der Entwurf des Ministeriums sieht konkrete Deckelungen vor. In angespannten Märkten sollen Mietsteigerungen bei Indexverträgen auf maximal 3,5 Prozent pro Jahr begrenzt werden.

Für Kurzzeitvermietungen plant die Regierung eine gesetzliche Höchstgrenze von sechs Monaten. Bei möblierten Wohnungen müssen Vermieter den Möblierungszuschlag künftig transparent ausweisen. Erfolgt das nicht, gilt die Wohnung rechtlich als unmöbliert.

Eine weitere Neuerung betrifft die Schonfristzahlung. Mieter sollen eine ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs künftig durch vollständige Nachzahlung abwenden können.

Geteilte Reaktionen: Mieterbund vs. Eigentümer

Die Pläne spalten die Interessenverbände. Der Deutsche Mieterbund begrüßt die Schritte, fordert aber schärfere Maßnahmen. Eine Kappung der Indexmiete bei 3,5 Prozent sei immer noch zu hoch. Stattdessen solle man diese Verträge bei Neuvermietungen ganz verbieten.

Eigentümerverbände wie Haus & Grund laufen Sturm. Sie warnen vor den Folgen der Überregulierung. Die Ausweitung der Schonfristzahlung verlagere das Zahlungsrisiko einseitig auf Vermieter und untergrabe Vertragstreue.

Anzeige

Viele Vermieter scheitern bereits heute an den komplexen formalen Anforderungen und Fristen bei der Anpassung von Mietverträgen. Nutzen Sie diese geprüfte Vorlage und den Praxis-Guide, um Ihre Mieterhöhung auch bei strengeren gesetzlichen Vorgaben 100 % rechtssicher durchzusetzen. Kostenlosen Report inkl. Muster-Vorlage sichern

Branchenbeobachter fürchten, dass strengere Vorgaben dringend benötigte Investitionen unattraktiver machen. Könnten Investoren vermehrt auf den Verkauf von Eigentumswohnungen setzen? Das würde das Mietwohnungsangebot weiter verknappen.

Wann treten die neuen Regeln in Kraft?

Nach der aktuellen Verbändeanhörung und Ressortabstimmung könnte das Kabinett im Frühjahr 2026 beschließen. Anschließend muss das Gesetz Bundestag und Bundesrat passieren.

Experten rechnen frühestens mit einem Inkrafttreten im Herbst 2026 oder Anfang 2027. Der Bundesverfassungsgericht hatte der Politik zuletzt Rückenwind gegeben: Es bestätigte Anfang des Jahres erneut die Verfassungsmäßigkeit der Mietpreisbremse.


(01.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Regeln ( Finanztrends)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu

» KI und Arbeitsmarkt: Jobloses Wachstum oder neue Chancen? ( Finanztrends)

» BVB Aktie: Meistertraum geplatzt ( Finanztrends)

» Calida Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

» Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)

» Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)

» Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)

» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

» Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztrends)
KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)
Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger

    „Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll



    Autor: Finanztrends

    01.03.2026, 3509 Zeichen

    Der Bundestag hat Ende Februar über weitreichende Verschärfungen im Mietrecht debattiert. Im Fokus stehen strengere Regeln für Indexmieten, möbliertes Wohnen und Kurzzeitvermietungen. Ziel ist es, Schlupflöcher in der Mietpreisbremse zu schließen.

    Parallel treibt Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) den Referentenentwurf „Mietrecht II“ voran. Dieser gilt als einer der wichtigsten mietrechtlichen Einschnitte seit 2015.

    Anzeige

    Angesichts der geplanten Verschärfungen bei Indexmieten und der Mietpreisbremse wird es für Vermieter immer wichtiger, den zulässigen Mietrahmen genau zu kennen. Dieser kostenlose Report bietet eine aktuelle Miet- und Kaufübersicht für deutsche Städte und hilft Ihnen, Mieterhöhungen rechtssicher zu begründen. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen

    Grüne fordern „Faire Mieten jetzt“

    Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen brachte einen eigenen Antrag und Gesetzentwurf ein. Sie fordern eine bundesweite Informationskampagne und eine deutliche Verschärfung der Mietpreisbremse.

    Ein zentraler Punkt: Die Ausnahme für Neubauten soll dynamisiert werden. Künftig soll nur noch eine Wohnung als „neu“ gelten, die seit höchstens einem Jahr vermietet wird. Bei Verstößen gegen die Bremse soll künftig nur noch die ortsübliche Vergleichsmiete gelten. Die Initiativen gehen nun in den Ausschuss.

    Das plant das Justizministerium

    Der Entwurf des Ministeriums sieht konkrete Deckelungen vor. In angespannten Märkten sollen Mietsteigerungen bei Indexverträgen auf maximal 3,5 Prozent pro Jahr begrenzt werden.

    Für Kurzzeitvermietungen plant die Regierung eine gesetzliche Höchstgrenze von sechs Monaten. Bei möblierten Wohnungen müssen Vermieter den Möblierungszuschlag künftig transparent ausweisen. Erfolgt das nicht, gilt die Wohnung rechtlich als unmöbliert.

    Eine weitere Neuerung betrifft die Schonfristzahlung. Mieter sollen eine ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs künftig durch vollständige Nachzahlung abwenden können.

    Geteilte Reaktionen: Mieterbund vs. Eigentümer

    Die Pläne spalten die Interessenverbände. Der Deutsche Mieterbund begrüßt die Schritte, fordert aber schärfere Maßnahmen. Eine Kappung der Indexmiete bei 3,5 Prozent sei immer noch zu hoch. Stattdessen solle man diese Verträge bei Neuvermietungen ganz verbieten.

    Eigentümerverbände wie Haus & Grund laufen Sturm. Sie warnen vor den Folgen der Überregulierung. Die Ausweitung der Schonfristzahlung verlagere das Zahlungsrisiko einseitig auf Vermieter und untergrabe Vertragstreue.

    Anzeige

    Viele Vermieter scheitern bereits heute an den komplexen formalen Anforderungen und Fristen bei der Anpassung von Mietverträgen. Nutzen Sie diese geprüfte Vorlage und den Praxis-Guide, um Ihre Mieterhöhung auch bei strengeren gesetzlichen Vorgaben 100 % rechtssicher durchzusetzen. Kostenlosen Report inkl. Muster-Vorlage sichern

    Branchenbeobachter fürchten, dass strengere Vorgaben dringend benötigte Investitionen unattraktiver machen. Könnten Investoren vermehrt auf den Verkauf von Eigentumswohnungen setzen? Das würde das Mietwohnungsangebot weiter verknappen.

    Wann treten die neuen Regeln in Kraft?

    Nach der aktuellen Verbändeanhörung und Ressortabstimmung könnte das Kabinett im Frühjahr 2026 beschließen. Anschließend muss das Gesetz Bundestag und Bundesrat passieren.

    Experten rechnen frühestens mit einem Inkrafttreten im Herbst 2026 oder Anfang 2027. Der Bundesverfassungsgericht hatte der Politik zuletzt Rückenwind gegeben: Es bestätigte Anfang des Jahres erneut die Verfassungsmäßigkeit der Mietpreisbremse.


    (01.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Regeln ( Finanztrends)

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu

    » KI und Arbeitsmarkt: Jobloses Wachstum oder neue Chancen? ( Finanztrends)

    » BVB Aktie: Meistertraum geplatzt ( Finanztrends)

    » Calida Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

    » Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)

    » Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)

    » Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)

    » Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

    » Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztrends)
    KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
    iShares MSCI World ETF: Methodenwechsel naht ( Finanztrends)
    Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
    TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger

      „Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...

      Books josefchladek.com

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de