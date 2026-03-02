SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Mit ATX-Prost: 1. Bestellmöglichkeit für das Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

02.03.2026, 1887 Zeichen

Um 12:12 liegt der ATX mit -1.80 Prozent im Minus bei 5599 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +3.48% auf 62.4 Euro, dahinter Frequentis mit +0.80% auf 75.8 Euro und Flughafen Wien mit +0.18% auf 54.3 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24801 ( -1.91%, Ultimo 2025: 24490, 3.24% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.57% auf 236.05 Euro, dahinter Rheinmetall mit +0.89% auf 1678.25 Euro und Fresenius Medical Care mit +0.33% auf 39.58 Euro.

Und in eigener Sache: Ich werde ja mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q2 werden etliche Lesungen stattfinden.

Eine erste Bestellmöglichkeit gibt es hier und das Setup hängt mit dem 6. Mai 1991 zusammen. Wieso 6. Mai? Nun, der rückgerechnete ATX-Start basierte auf dem Jahreswechsel 1990/91 und initial 1000 Punkten, die erste Veröffentlichung in den Medien war am 6. Mai 1991, also irgendwie auch ein Startdatum. 35 Jahre später, also am 6. Mai 2026, werde ich den ganzen Tag in meinem verlängerten Wohnzimmer, der Pizzeria Billini in 1090 Wien, Porzellangasse 62, arbeiten. Samt Podcastaufnahmen.
Und an diesem Tag kann das Buch von 10 bis 20 Uhr persönlich dort bei mir abgeholt werden. Als Dank für die logistische Erleichterung gibt es ein Glas Wein oder Bier zum ATX-Anprosten sowie die 4 Bücher aus der Börsepeople-Serie https://audio-cd.at/static/images/people_order_4.j... ohne Aufpreis dazu.

Was ist dazu nötig?
- 42 Euro an ..
IBAN: AT632011129736853500
lautend auf Christian Drastil Comm.
bei der Erste Bank
mit Betreff "Fanboy-Börse-Billini" überweisen und die Mail- und Rechnungs-Adresse beifügen. Wir mailen die Rechnung umgehend zu.

Ich freue mich auf viele Übergaben.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.03.)


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

