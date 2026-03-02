Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
02.03.2026, 4408 Zeichen
Apple geht mit viel Rückenwind in den März: Eine ganze Reihe neuer Geräte steht in den nächsten Tagen an – und das direkt nach einem Quartal mit Rekordzahlen. Trotzdem hängt der Kurs zuletzt am Tropf der Weltlage. Was zählt für Anleger jetzt mehr: der Produkt-Drive oder die geopolitischen Risiken?
Drei Tage, mehrere Neuheiten
Nach einem neuen AirTag im Januar hat CEO Tim Cook für diese Woche eine „große Woche“ angeteasert. Los geht es heute, die Ankündigungen sollen sich laut Berichten bis Mittwoch ziehen. Erwartet werden bis zu fünf neue Produkte – darunter ein günstigeres MacBook, ein iPhone 17e, neue iPads sowie MacBook-Modelle mit Chips der M5-Reihe.
Beim iPhone 17e, das laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman „unmittelbar“ bevorstehen soll, stehen vor allem Technik-Updates im Vordergrund: A19-Chip (wie beim iPhone 17), MagSafe-Laden sowie neue eigene Mobilfunk- und Wireless-Chips. Am Preis soll Apple demnach festhalten – in den USA weiterhin bei 599 Dollar.
Spannend ist auch das günstigere MacBook. Intern spricht Apple offenbar von einem „unglaublichen Gegenwert“ und erhofft sich viele Umsteiger von Windows-Geräten und Chromebooks. Selbst iPhone-Nutzer ohne Computer könnte das Gerät erstmals Richtung Mac locken. Frühere Schätzungen sahen den Einstiegspreis in den USA bei 599 Dollar, im Raum stehen aber auch 699 oder 799 Dollar.
Kein klassisches Keynote-Event
Statt einer großen Bühne setzt Apple diesmal auf verteilte Kommunikation: Ankündigungen sollen über mehrere Tage per Pressemitteilungen im Newsroom laufen. Am Mittwoch (4. März) ist zusätzlich ein „Apple Experience“-Termin mit Hands-on-Sessions in New York, London und Shanghai geplant.
Rekordquartal als Fundament
Der Produkt-Schub kommt nicht aus dem Nichts. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis 27. Dezember 2025) meldete Apple 143,8 Mrd. Dollar Umsatz – ein Plus von 16% zum Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 19% auf 2,84 Dollar.
Besonders auffällig: Das iPhone verzeichnete laut Unternehmen ein Rekordquartal, die Netto-Umsätze legten hier um 23% zu. Auch das Service-Geschäft erreichte einen neuen Höchststand (+14%). Gleichzeitig wuchs die installierte Basis auf mehr als 2,5 Milliarden aktive Geräte – ein zentraler Stabilitätsanker, weil sie die Grundlage für wiederkehrende Erlöse im Ökosystem bildet.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Apple?
Makro-Risiken bremsen den Kurs
Trotz der starken Zahlen und der vollen Produkt-Pipeline blieb die Aktie zuletzt nicht verschont. Der Schlusskurs am Freitag lag bei 223,50 Euro. Damit notiert das Papier nur knapp unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was zur aktuellen Phase passt: fundamental stabil, aber von äußeren Faktoren gebremst.
Im Quelltext werden als Belastungsfaktoren vor allem eskalierende geopolitische Spannungen und die Sorge vor Ölpreissprüngen genannt – Themen, die den gesamten Tech-Sektor anfällig machen, selbst wenn einzelne Unternehmen operativ liefern.
Mehr Produktion in den USA – und ein schwieriger Smartphone-Markt
Parallel zu den Produkten treibt Apple den Ausbau der US-Fertigung voran. Künftig soll der Mac mini erstmals in den USA produziert werden, zudem wird die Produktion fortschrittlicher KI-Server in Houston ausgebaut. Für 2026 plant Apple außerdem den Kauf von deutlich über 100 Millionen modernen Chips, die TSMC in Arizona fertigt – mehr als 2025.
Im Smartphone-Markt weht dagegen Gegenwind: Die IDC erwartet 2026 einen Rückgang der weltweiten Auslieferungen um 12,9% auf 1,12 Milliarden Geräte. Treiber sind steigende Speicherchip-Preise, weil große Tech-Konzerne viel Kapazität für KI-Infrastruktur binden. Tim Cook sagte zwar, die hohen Speicherpreise hätten zuletzt nur „minimale“ Auswirkungen gehabt – für dieses Jahr rechnet er aber mit etwas mehr Gegenwind durch teureren RAM und SSDs.
Am Mittwoch, dem 4. März, rückt damit nicht nur das „Apple Experience“-Event in den Fokus, sondern auch das Signal, wie überzeugend Apple sein Produktpaket in einem schwierigeren Marktumfeld positioniert.
Apple-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apple-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:
Die neusten Apple-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apple-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...
» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...
» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)
» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...
» RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)
» FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Fanboy Buch über die jüngere Geschichte der Wiene...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin ...
- Flughafen Wien: Dividende bleibt mit 1,65 Euro je...
- Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Po...
- ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
- Research-Fazits zu Axa, Stellantis, Hensoldt, Aix...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck
Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
02.03.2026, 4408 Zeichen
Apple geht mit viel Rückenwind in den März: Eine ganze Reihe neuer Geräte steht in den nächsten Tagen an – und das direkt nach einem Quartal mit Rekordzahlen. Trotzdem hängt der Kurs zuletzt am Tropf der Weltlage. Was zählt für Anleger jetzt mehr: der Produkt-Drive oder die geopolitischen Risiken?
Drei Tage, mehrere Neuheiten
Nach einem neuen AirTag im Januar hat CEO Tim Cook für diese Woche eine „große Woche“ angeteasert. Los geht es heute, die Ankündigungen sollen sich laut Berichten bis Mittwoch ziehen. Erwartet werden bis zu fünf neue Produkte – darunter ein günstigeres MacBook, ein iPhone 17e, neue iPads sowie MacBook-Modelle mit Chips der M5-Reihe.
Beim iPhone 17e, das laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman „unmittelbar“ bevorstehen soll, stehen vor allem Technik-Updates im Vordergrund: A19-Chip (wie beim iPhone 17), MagSafe-Laden sowie neue eigene Mobilfunk- und Wireless-Chips. Am Preis soll Apple demnach festhalten – in den USA weiterhin bei 599 Dollar.
Spannend ist auch das günstigere MacBook. Intern spricht Apple offenbar von einem „unglaublichen Gegenwert“ und erhofft sich viele Umsteiger von Windows-Geräten und Chromebooks. Selbst iPhone-Nutzer ohne Computer könnte das Gerät erstmals Richtung Mac locken. Frühere Schätzungen sahen den Einstiegspreis in den USA bei 599 Dollar, im Raum stehen aber auch 699 oder 799 Dollar.
Kein klassisches Keynote-Event
Statt einer großen Bühne setzt Apple diesmal auf verteilte Kommunikation: Ankündigungen sollen über mehrere Tage per Pressemitteilungen im Newsroom laufen. Am Mittwoch (4. März) ist zusätzlich ein „Apple Experience“-Termin mit Hands-on-Sessions in New York, London und Shanghai geplant.
Rekordquartal als Fundament
Der Produkt-Schub kommt nicht aus dem Nichts. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis 27. Dezember 2025) meldete Apple 143,8 Mrd. Dollar Umsatz – ein Plus von 16% zum Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 19% auf 2,84 Dollar.
Besonders auffällig: Das iPhone verzeichnete laut Unternehmen ein Rekordquartal, die Netto-Umsätze legten hier um 23% zu. Auch das Service-Geschäft erreichte einen neuen Höchststand (+14%). Gleichzeitig wuchs die installierte Basis auf mehr als 2,5 Milliarden aktive Geräte – ein zentraler Stabilitätsanker, weil sie die Grundlage für wiederkehrende Erlöse im Ökosystem bildet.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Apple?
Makro-Risiken bremsen den Kurs
Trotz der starken Zahlen und der vollen Produkt-Pipeline blieb die Aktie zuletzt nicht verschont. Der Schlusskurs am Freitag lag bei 223,50 Euro. Damit notiert das Papier nur knapp unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was zur aktuellen Phase passt: fundamental stabil, aber von äußeren Faktoren gebremst.
Im Quelltext werden als Belastungsfaktoren vor allem eskalierende geopolitische Spannungen und die Sorge vor Ölpreissprüngen genannt – Themen, die den gesamten Tech-Sektor anfällig machen, selbst wenn einzelne Unternehmen operativ liefern.
Mehr Produktion in den USA – und ein schwieriger Smartphone-Markt
Parallel zu den Produkten treibt Apple den Ausbau der US-Fertigung voran. Künftig soll der Mac mini erstmals in den USA produziert werden, zudem wird die Produktion fortschrittlicher KI-Server in Houston ausgebaut. Für 2026 plant Apple außerdem den Kauf von deutlich über 100 Millionen modernen Chips, die TSMC in Arizona fertigt – mehr als 2025.
Im Smartphone-Markt weht dagegen Gegenwind: Die IDC erwartet 2026 einen Rückgang der weltweiten Auslieferungen um 12,9% auf 1,12 Milliarden Geräte. Treiber sind steigende Speicherchip-Preise, weil große Tech-Konzerne viel Kapazität für KI-Infrastruktur binden. Tim Cook sagte zwar, die hohen Speicherpreise hätten zuletzt nur „minimale“ Auswirkungen gehabt – für dieses Jahr rechnet er aber mit etwas mehr Gegenwind durch teureren RAM und SSDs.
Am Mittwoch, dem 4. März, rückt damit nicht nur das „Apple Experience“-Event in den Fokus, sondern auch das Signal, wie überzeugend Apple sein Produktpaket in einem schwierigeren Marktumfeld positioniert.
Apple-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apple-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:
Die neusten Apple-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apple-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...
» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...
» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)
» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...
» RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)
» FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Fanboy Buch über die jüngere Geschichte der Wiene...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin ...
- Flughafen Wien: Dividende bleibt mit 1,65 Euro je...
- Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Po...
- ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
- Research-Fazits zu Axa, Stellantis, Hensoldt, Aix...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck
Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...
Books josefchladek.com
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void