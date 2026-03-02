Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)

02.03.2026, 4408 Zeichen

Apple geht mit viel Rückenwind in den März: Eine ganze Reihe neuer Geräte steht in den nächsten Tagen an – und das direkt nach einem Quartal mit Rekordzahlen. Trotzdem hängt der Kurs zuletzt am Tropf der Weltlage. Was zählt für Anleger jetzt mehr: der Produkt-Drive oder die geopolitischen Risiken?

Drei Tage, mehrere Neuheiten

Nach einem neuen AirTag im Januar hat CEO Tim Cook für diese Woche eine „große Woche“ angeteasert. Los geht es heute, die Ankündigungen sollen sich laut Berichten bis Mittwoch ziehen. Erwartet werden bis zu fünf neue Produkte – darunter ein günstigeres MacBook, ein iPhone 17e, neue iPads sowie MacBook-Modelle mit Chips der M5-Reihe.

Beim iPhone 17e, das laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman „unmittelbar“ bevorstehen soll, stehen vor allem Technik-Updates im Vordergrund: A19-Chip (wie beim iPhone 17), MagSafe-Laden sowie neue eigene Mobilfunk- und Wireless-Chips. Am Preis soll Apple demnach festhalten – in den USA weiterhin bei 599 Dollar.

Spannend ist auch das günstigere MacBook. Intern spricht Apple offenbar von einem „unglaublichen Gegenwert“ und erhofft sich viele Umsteiger von Windows-Geräten und Chromebooks. Selbst iPhone-Nutzer ohne Computer könnte das Gerät erstmals Richtung Mac locken. Frühere Schätzungen sahen den Einstiegspreis in den USA bei 599 Dollar, im Raum stehen aber auch 699 oder 799 Dollar.

Kein klassisches Keynote-Event

Statt einer großen Bühne setzt Apple diesmal auf verteilte Kommunikation: Ankündigungen sollen über mehrere Tage per Pressemitteilungen im Newsroom laufen. Am Mittwoch (4. März) ist zusätzlich ein „Apple Experience“-Termin mit Hands-on-Sessions in New York, London und Shanghai geplant.

Rekordquartal als Fundament

Der Produkt-Schub kommt nicht aus dem Nichts. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis 27. Dezember 2025) meldete Apple 143,8 Mrd. Dollar Umsatz – ein Plus von 16% zum Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 19% auf 2,84 Dollar.

Besonders auffällig: Das iPhone verzeichnete laut Unternehmen ein Rekordquartal, die Netto-Umsätze legten hier um 23% zu. Auch das Service-Geschäft erreichte einen neuen Höchststand (+14%). Gleichzeitig wuchs die installierte Basis auf mehr als 2,5 Milliarden aktive Geräte – ein zentraler Stabilitätsanker, weil sie die Grundlage für wiederkehrende Erlöse im Ökosystem bildet.