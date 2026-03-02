Bürgergeld-Reform: Bundestag entscheidet über schärfere Regeln ( Finanztrends)

02.03.2026, 4308 Zeichen

Eine der größten Sozialreformen der Ampel-Koalition steht vor dem Abschluss. Der Bundestag stimmt diese Woche über die umstrittene Umwandlung des Bürgergelds in ein verschärftes „Grundsicherungsgeld“ ab. Die Neuregelungen sollen den Druck auf Leistungsbezieher erhöhen und kommen pünktlich zur Sommerpause.

Anzeige

Während die Politik den Druck auf Leistungsbezieher erhöht, müssen auch Arbeitnehmer ihre eigenen Rechte genau kennen. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt das Herzstück der Mitbestimmung und zeigt, wie Sie Ihre Ansprüche bei Arbeitszeit und Lohngestaltung wirksam durchsetzen. Ihre Mitbestimmungsrechte nach § 87 BetrVG jetzt kostenlos entdecken

Nach monatelangen, erbitterten Debatten haben sich die Koalitionsparteien auf letzte Details geeinigt. Eine Verabschiedung des Gesetzespakets am Donnerstag gilt als wahrscheinlich. Sollte auch der Bundesrat zustimmen, treten die Kernänderungen bereits am 1. Juli 2026 in Kraft.

Sanktionen werden massiv verschärft

Der Gesetzentwurf sieht tiefgreifende Änderungen vor. Die symbolträchtigste Neuerung ist die Umbenennung. Aus dem „Bürgergeld“ wird das „Grundsicherungsgeld“. Damit will die Regierung das Prinzip von Fördern und Fordern stärker betonen.

Die eigentliche Zäsur sind jedoch die neuen Sanktionsregeln. Jobcenter erhalten deutlich schärfere Werkzeuge:

* Bei dreimaligem, unentschuldigtem Fehlen eines Termins droht der vollständige Leistungsentzug – inklusive der Kosten für Unterkunft und Heizung.

* Die Verweigerung einer zumutbaren Arbeit kann zur Streichung des Regelbedarfs für bis zu zwei Monate führen.

* Jobcenter können bei Krankmeldungen nach verpassten Terminen ein amtsärztliches Attest verlangen.

Kritiker warnen vor existenziellen Bedrohungen für vulnerable Gruppen. Die Regierung verspricht hingegen Schutzmechanismen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und milliardenschwere Investitionen in Qualifizierung.

Politisches Kräftemessen im Plenum

Die einstündige Plenardebatte am Donnerstag wird die ideologischen Gräben offenlegen. Neben dem Regierungsentwurf stehen mehrere Oppositionsanträge zur Abstimmung.

Die AfD fordert eine „Aktivierende Grundsicherung“ und den Leistungsstopp für Personen mit Haftbefehl. Bündnis 90/Die Grünen kontern mit einem Antrag für „Chancen statt Stigmatisierung“. Die Linke will Sanktionen komplett abschaffen und die Arbeitsvermittlung stärken.