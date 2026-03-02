Bürgergeld-Reform: Bundestag entscheidet über schärfere Regeln ( Finanztrends)

SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Bürgergeld-Reform: Bundestag entscheidet über schärfere Regeln

02.03.2026, 4308 Zeichen

Eine der größten Sozialreformen der Ampel-Koalition steht vor dem Abschluss. Der Bundestag stimmt diese Woche über die umstrittene Umwandlung des Bürgergelds in ein verschärftes „Grundsicherungsgeld“ ab. Die Neuregelungen sollen den Druck auf Leistungsbezieher erhöhen und kommen pünktlich zur Sommerpause.

Nach monatelangen, erbitterten Debatten haben sich die Koalitionsparteien auf letzte Details geeinigt. Eine Verabschiedung des Gesetzespakets am Donnerstag gilt als wahrscheinlich. Sollte auch der Bundesrat zustimmen, treten die Kernänderungen bereits am 1. Juli 2026 in Kraft.

Sanktionen werden massiv verschärft

Der Gesetzentwurf sieht tiefgreifende Änderungen vor. Die symbolträchtigste Neuerung ist die Umbenennung. Aus dem „Bürgergeld“ wird das „Grundsicherungsgeld“. Damit will die Regierung das Prinzip von Fördern und Fordern stärker betonen.

Die eigentliche Zäsur sind jedoch die neuen Sanktionsregeln. Jobcenter erhalten deutlich schärfere Werkzeuge:
* Bei dreimaligem, unentschuldigtem Fehlen eines Termins droht der vollständige Leistungsentzug – inklusive der Kosten für Unterkunft und Heizung.
* Die Verweigerung einer zumutbaren Arbeit kann zur Streichung des Regelbedarfs für bis zu zwei Monate führen.
* Jobcenter können bei Krankmeldungen nach verpassten Terminen ein amtsärztliches Attest verlangen.

Kritiker warnen vor existenziellen Bedrohungen für vulnerable Gruppen. Die Regierung verspricht hingegen Schutzmechanismen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und milliardenschwere Investitionen in Qualifizierung.

Politisches Kräftemessen im Plenum

Die einstündige Plenardebatte am Donnerstag wird die ideologischen Gräben offenlegen. Neben dem Regierungsentwurf stehen mehrere Oppositionsanträge zur Abstimmung.

Die AfD fordert eine „Aktivierende Grundsicherung“ und den Leistungsstopp für Personen mit Haftbefehl. Bündnis 90/Die Grünen kontern mit einem Antrag für „Chancen statt Stigmatisierung“. Die Linke will Sanktionen komplett abschaffen und die Arbeitsvermittlung stärken.

Die Vielfalt der Anträge zeigt: Die Debatte über die Balance zwischen sozialer Sicherung und Aktivierung ist fundamental. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Marc Biadacz, sieht das Kapitel Bürgergeld bereits als beendet: „Es wird ein neues System geschaffen, das Eigenverantwortung einfordert.“

Integration und ukrainische Geflüchtete im Fokus

Ein Kernziel ist die schnellere Arbeitsmarktintegration. Die Reform knüpft an die Initiative „Job-Turbo“ an, die Geflüchtete nach Integrationskursen schneller in Jobs bringen soll. Angesichts des Fachkräftemangels will die Koalition das Potenzial aller hier Lebenden besser nutzen.

Eine weitere bedeutende Änderung betrifft Geflüchtete aus der Ukraine. Eine Sonderregelung läuft aus. Neu ankommende Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach dem 1. April 2025 einreisen, erhalten künftig Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – wie Geflüchtete aus anderen Ländern auch.

Statistik entkräftet pauschale Vorurteile

Die hitzige Debatte wird oft von pauschalen Unterstellungen über Arbeitsunwilligkeit begleitet. Die Realität ist komplexer. Laut Bundesagentur für Arbeit gilt ein Großteil der Leistungsberechtigten formal nicht als arbeitslos. Gründe sind Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen oder die Teilnahme an Weiterbildungen.

Analysen belegen zudem: Selbst eine Vollzeitstelle zum Mindestlohn bringt ein deutlich höheres Einkommen als der reine Bürgergeld-Bezug. Die Reform soll nun den Übergang in Arbeit beschleunigen. Ob sie ihr Ziel erreicht oder soziale Härten verschärft, wird die Praxis zeigen.


(02.03.2026)

