Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( Finanztrends)

Die Fehltage wegen Burnout und psychischer Leiden steigen weiter an. Neue Krankenkassen-Reports für 2025 zeigen einen alarmierenden Trend, der die Wirtschaft Milliarden kostet.

Psychische Erkrankungen sind jetzt die zweithäufigste Ursache für Krankschreibungen in Deutschland. Die DAK-Gesundheit meldet für 2025 einen Anstieg der Fehltage um 6,9 Prozent. Seit 2014 haben sich die Ausfalltage durch seelische Leiden mehr als verdoppelt.

Besonders betroffen ist das Gesundheitswesen selbst. Dort fehlten Beschäftigte im Schnitt 22,5 Tage. Die Zahlen des BKK Dachverbands bestätigen: Der Krankenstand liegt deutlich über dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

Gesetz vs. Realität: Warum die Prävention scheitert

Eigentlich sind Unternehmen gesetzlich verpflichtet, psychische Belastungen am Arbeitsplatz zu bewerten und zu reduzieren. In der Praxis fehlt es aber oft an konkreten Maßnahmen und Know-how. Viele Betriebe sind mit der sogenannten Gefährdungsbeurteilung überfordert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Burnout als berufsbedingtes Phänomen anerkannt. Sie definiert es durch Erschöpfung, Distanz zum Job und sinkende Leistungsfähigkeit – alles Folgen von chronischem Stress.

So könnte echte Prävention aussehen

Experten fordern ein zweigleisiges Vorgehen. Erstens: die Arbeitsbedingungen verbessern. Dazu gehören klare Aufgaben, realistische Belastung und ein unterstützendes Team. Zweitens: die Mitarbeiter stärken. Stressmanagement-Trainings und Achtsamkeitskurse können helfen.

Die Schlüsselrolle spielen die Führungskräfte. Sie müssen lernen, Warnsignale früh zu erkennen und ein Klima zu schaffen, in dem man offen über psychische Probleme sprechen kann.