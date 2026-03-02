Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( Finanztrends)
Die Fehltage wegen Burnout und psychischer Leiden steigen weiter an. Neue Krankenkassen-Reports für 2025 zeigen einen alarmierenden Trend, der die Wirtschaft Milliarden kostet.
Was die Gesundheitsdaten wirklich verraten
Psychische Erkrankungen sind jetzt die zweithäufigste Ursache für Krankschreibungen in Deutschland. Die DAK-Gesundheit meldet für 2025 einen Anstieg der Fehltage um 6,9 Prozent. Seit 2014 haben sich die Ausfalltage durch seelische Leiden mehr als verdoppelt.
Besonders betroffen ist das Gesundheitswesen selbst. Dort fehlten Beschäftigte im Schnitt 22,5 Tage. Die Zahlen des BKK Dachverbands bestätigen: Der Krankenstand liegt deutlich über dem Niveau vor der Corona-Pandemie.
Gesetz vs. Realität: Warum die Prävention scheitert
Eigentlich sind Unternehmen gesetzlich verpflichtet, psychische Belastungen am Arbeitsplatz zu bewerten und zu reduzieren. In der Praxis fehlt es aber oft an konkreten Maßnahmen und Know-how. Viele Betriebe sind mit der sogenannten Gefährdungsbeurteilung überfordert.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Burnout als berufsbedingtes Phänomen anerkannt. Sie definiert es durch Erschöpfung, Distanz zum Job und sinkende Leistungsfähigkeit – alles Folgen von chronischem Stress.
So könnte echte Prävention aussehen
Experten fordern ein zweigleisiges Vorgehen. Erstens: die Arbeitsbedingungen verbessern. Dazu gehören klare Aufgaben, realistische Belastung und ein unterstützendes Team. Zweitens: die Mitarbeiter stärken. Stressmanagement-Trainings und Achtsamkeitskurse können helfen.
Die Schlüsselrolle spielen die Führungskräfte. Sie müssen lernen, Warnsignale früh zu erkennen und ein Klima zu schaffen, in dem man offen über psychische Probleme sprechen kann.
Digitalisierung und Entgrenzung treiben die Krise
Warum steigen die Zahlen so rasant? Die Arbeitswelt hat sich fundamental verändert. Ständige Erreichbarkeit, digitale Beschleunigung und die Vermischung von Job und Privatleben setzen Menschen unter Dauerstrom.
Die wirtschaftlichen Folgen sind gewaltig. Die WHO schätzt den globalen Produktivitätsverlust durch Depressionen und Ängste auf eine Billion US-Dollar pro Jahr. In Deutschland wird der Ruf nach einem Kulturwandel lauter: Prävention muss Vorrang vor Reparatur haben.
Wohin geht die Reise? EU startet Großoffensive
Der Druck auf Unternehmen und Politik wächst. Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) startet eine neue Kampagne unter dem Motto "Gemeinsam für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz".
Die Botschaft ist klar: Psychische Gesundheit wird zum zentralen Wettbewerbsfaktor. Unternehmen, die das ignorieren, riskieren nicht nur das Wohl ihrer Mitarbeiter, sondern auch ihre eigene Zukunftsfähigkeit.
Bildnachweis
1.
Trading
