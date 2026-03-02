Iran-Eskalation drückt ATX zum März-Auftakt – BAWAG-Schlussauktion mit mehr Volumen als 8 der Top20 im ganzen Jahr (Podcast)
02.03.2026, 956 Zeichen
Die aktuelle Folge der Wiener Börse Party liefert eine bemerkenswerte Mischung aus geopolitischer Marktbelastung und historischen Handelsrekorden. Moderator Christian Drastil ordnet die turbulenten Entwicklungen zum Wochenauftakt ein und blickt nochmals auf ein Volumen-Spektakel vom Freitag zurück, das in dieser Form noch nie an der Wiener Börse zu sehen war. Geopolitische Spannungen belasten europäische Börsen Der März 2026 beginnt für Anleger mit deutlichen Verlusten. Um die Mittagszeit notiert der ATX bei glatten 5.600 Punkten – ein Minus von fast zwei Prozent. Die Gründe sind bekannt, wie Drastil betont: Die Situation rund um den Iran sorgt für erhöhte Nervosität an den Märkten. Auch der deutsche Leitindex kann sich dem negativen Sentiment nicht entziehen. Der DAX verliert zum gleichen Zeitpunkt 1,9 Prozent und...
Weiterlesen: Iran-Eskalation drückt ATX zum März-Auftakt – BAWAG-Schlussauktion mit mehr Volumen als 8 der Top20 im ganzen Jahr
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
