Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS vom Schiedsrichterstuhl ...

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

02.03.2026, 3192 Zeichen

Es gibt nun die 1. Bestellmöglichkeit für mein 420-Seiten-Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse, dies samt Möglichkeit, mit mir an einem ganz besonderen Tag für den ATX auf ebendiesen anzuprosten. Mehr unter http://www.audio-cd.at/fanboybuch .

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8456 In Egon Theiners egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spielen 2008, 2012, 2016 oder den Olympischen Winterspielen 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 tätig. In den Wettkampfsaisonen 2008/09 bis 2011/12 arbeitete er für die FIS. Und jetzt eben für die Olympischen Winterspiele in Italien, konkret in Livigno. Da habe ich dutzende Fragen, Egon antwortet geduldig, u.a. mit Eileen Gu als Beispiel. Und finally ist auch sein Podcast "Lauf, Alter!" mit Tom Rottenberg Thema. Cool, Oida! https://www.olympics.com/en/milano-cortina-2026 https://www.livigno.eu/de/ https://www.laufalter.at https://www.egoth.at

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8459 - ATX zum März-Start deutlich schwächer, Verbund stark - Bawag in der Freitag-Schlussauktion mit mehr Volumen als 8 ATX-Titel im ganzen Jahr - Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen und Alois Wögerbauer - vor Indexentscheidungen voestalpine, Palfinger - Egon Theiner läutet die Opening Bell für Montag. In seinem egoth-Verlag wird das Fanboy-Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse erscheinen, erste Möglichkeit mit Prost, ATX unter http://www.audio-cd.at/fanboybuch - Vintage zu Werner Lanthaler - Börse Frankfurt: DAX wieder unter 25.000 - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8460 ÖTV-Spitzentennis-Podcast presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Challenger 100 in Saint-Brieuc (FRA) mit dem Turniersieg und gewinnt das Finale mit 6:4, 7:6, Joel Schwärzler muss sich beim ATP-Challenger 75 in Lugano (SUI) erst im Finale geschlagen geben, schafft aber Karrierehoch und , Sebastian Sorger holt sich in Pszczyna (POL/M25) den Titel. Wer den win2day-Moment der Woche lieferte, das sage ich im Podcast.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8457/ Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentümern des Season-Presenters 3 Banken Generali Investment gehört, bringe ich heute Talks mit Martin aus Schladming, einmal 2024 und einmal 2025. Beide fanden bei der Treasury & Finance Convention von SLG Treasury statt. Und zu dieser Convention habe ich im Abspann News. https://www.oberbank.at https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

Danke fürs Reinlesen und Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




 

1. Fanboy Buch

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

