LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS vom Schiedsrichterstuhl ...

Es gibt nun die 1. Bestellmöglichkeit für mein 420-Seiten-Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse, dies samt Möglichkeit, mit mir an einem ganz besonderen Tag für den ATX auf ebendiesen anzuprosten. Mehr unter http://www.audio-cd.at/fanboybuch .

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8456 In Egon Theiners egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spielen 2008, 2012, 2016 oder den Olympischen Winterspielen 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 tätig. In den Wettkampfsaisonen 2008/09 bis 2011/12 arbeitete er für die FIS. Und jetzt eben für die Olympischen Winterspiele in Italien, konkret in Livigno. Da habe ich dutzende Fragen, Egon antwortet geduldig, u.a. mit Eileen Gu als Beispiel. Und finally ist auch sein Podcast "Lauf, Alter!" mit Tom Rottenberg Thema. Cool, Oida! https://www.olympics.com/en/milano-cortina-2026 https://www.livigno.eu/de/ https://www.laufalter.at https://www.egoth.at

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8459 - ATX zum März-Start deutlich schwächer, Verbund stark - Bawag in der Freitag-Schlussauktion mit mehr Volumen als 8 ATX-Titel im ganzen Jahr - Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen und Alois Wögerbauer - vor Indexentscheidungen voestalpine, Palfinger - Egon Theiner läutet die Opening Bell für Montag. In seinem egoth-Verlag wird das Fanboy-Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse erscheinen, erste Möglichkeit mit Prost, ATX unter http://www.audio-cd.at/fanboybuch - Vintage zu Werner Lanthaler - Börse Frankfurt: DAX wieder unter 25.000 - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8460 ÖTV-Spitzentennis-Podcast presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Challenger 100 in Saint-Brieuc (FRA) mit dem Turniersieg und gewinnt das Finale mit 6:4, 7:6, Joel Schwärzler muss sich beim ATP-Challenger 75 in Lugano (SUI) erst im Finale geschlagen geben, schafft aber Karrierehoch und , Sebastian Sorger holt sich in Pszczyna (POL/M25) den Titel. Wer den win2day-Moment der Woche lieferte, das sage ich im Podcast.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8457/ Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentümern des Season-Presenters 3 Banken Generali Investment gehört, bringe ich heute Talks mit Martin aus Schladming, einmal 2024 und einmal 2025. Beide fanden bei der Treasury & Finance Convention von SLG Treasury statt. Und zu dieser Convention habe ich im Abspann News. https://www.oberbank.at https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

