Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Theiner Olympia (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
02.03.2026, 2885 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8457/
Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentümern des Season-Presenters 3 Banken Generali Investment gehört, bringe ich heute Talks mit Martin aus Schladming, einmal 2024 und einmal 2025. Beide fanden bei der Treasury & Finance Convention von SLG Treasury statt. Und zu dieser Convention habe ich im Abspann News.
https://www.oberbank.at
https://www.slg.co.at
https://treasury-finance-convention.at
Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc
Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

- Frage an die Wiener Boerse : Gab es sowas schon mal? Meiner Meinung nach nicht ... Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der BAWAG Group Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es schon einmal mehr als 1 Mrd. Handelsvolumen (Doppelzählung) bei einem Einzeltitel in der Schlussauktion gab. Reinhören! Wenn jemand sachdienliche Hinweise für ähnliches hat, bitte christian.drastil@audio-cd.atmitteilen.
Hier ein Link dazu: https://www.boerse-express.com/news/articles/bawag-aktie-schreibt-boersengeschichte-ueber-eine-milliarde-euro-handelsvolumen-in-der-schlussauktion-870499

- Wiener Börse Party Freitag nachhören:
- ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer
- FACC auch heute gesucht
- News zu FACC, Bajaj Mobility
- 2x Research zu Erste Group
- wienerberger-CEO kauft
- RBI führt 4:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen
- Gerald Reischl läutet die Opening Bell für Freitag. Der Kommunikationschef der AT&S teilte in dieser Woche mit, dass der Standort in Fehring mit einem Investitionsprogramm im Volumen von mehr als 30 Mio. Euro gestärkt wird.
- Börse Frankfurt: DAX unverändert, Deutsche Telekom gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
https://audio-cd.at/page/podcast/8453

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8456
In Egon Theiners egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spielen 2008, 2012, 2016 oder den Olympischen Winterspielen 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 tätig. In den Wettkampfsaisonen 2008/09 bis 2011/12 arbeitete er für die FIS. Und jetzt eben für die Olympischen Winterspiele in Italien, konkret in Livigno. Da habe ich dutzende Fragen, Egon antwortet geduldig, u.a. mit Eileen Gu als Beispiel. Und finally ist auch sein Podcast "Lauf, Alter!" mit Tom Rottenberg Thema. Cool, Oida!
https://www.olympics.com/en/milano-cortina-2026
https://www.livigno.eu/de/
https://www.laufalter.at
https://www.egoth.at

