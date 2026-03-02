Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Theiner Olympia (audio cd.at)

02.03.2026, 2885 Zeichen

Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentümern des Season-Presenters 3 Banken Generali Investment gehört, bringe ich heute Talks mit Martin aus Schladming, einmal 2024 und einmal 2025. Beide fanden bei der Treasury & Finance Convention von SLG Treasury statt. Und zu dieser Convention habe ich im Abspann News.

- Frage an die Wiener Boerse : Gab es sowas schon mal? Meiner Meinung nach nicht ... Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der BAWAG Group Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es schon einmal mehr als 1 Mrd. Handelsvolumen (Doppelzählung) bei einem Einzeltitel in der Schlussauktion gab. Reinhören! Wenn jemand sachdienliche Hinweise für ähnliches hat, bitte christian.drastil@audio-cd.atmitteilen.

Hier ein Link dazu: https://www.boerse-express.com/news/articles/bawag-aktie-schreibt-boersengeschichte-ueber-eine-milliarde-euro-handelsvolumen-in-der-schlussauktion-870499

- Wiener Börse Party Freitag nachhören:

- ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer

- FACC auch heute gesucht

- News zu FACC, Bajaj Mobility

- 2x Research zu Erste Group

- wienerberger-CEO kauft

- RBI führt 4:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen

- Gerald Reischl läutet die Opening Bell für Freitag. Der Kommunikationschef der AT&S teilte in dieser Woche mit, dass der Standort in Fehring mit einem Investitionsprogramm im Volumen von mehr als 30 Mio. Euro gestärkt wird.

- Börse Frankfurt: DAX unverändert, Deutsche Telekom gesucht

In Egon Theiners egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spielen 2008, 2012, 2016 oder den Olympischen Winterspielen 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 tätig. In den Wettkampfsaisonen 2008/09 bis 2011/12 arbeitete er für die FIS. Und jetzt eben für die Olympischen Winterspiele in Italien, konkret in Livigno. Da habe ich dutzende Fragen, Egon antwortet geduldig, u.a. mit Eileen Gu als Beispiel. Und finally ist auch sein Podcast "Lauf, Alter!" mit Tom Rottenberg Thema. Cool, Oida!

