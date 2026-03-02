Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ist (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
02.03.2026, 1028 Zeichen
In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S23/21" spricht Host Christian Drastil mit Oberbank-Vorstandsdirektor Martin Seiter über die strategische Ausrichtung der Bank und das Firmenkundengeschäft Die Gespräche wurden bei der Treasury and Finance Convention in Schladming geführt – einmal 2024 und einmal 2025. Die Oberbank steht vor einem historischen Führungswechsel. Generaldirektor Franz Gasselsberger hat um die einvernehmliche Auflösung seines bis Mai 2027 laufenden Vorstandsvertrags mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 ersucht. Als Nachfolger wird der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat voraussichtlich Vorstandsdirektor Martin Seiter vorschlagen. Entsprechende Beschlüsse werden für März 2026 erwartet. Der steile Aufstieg eines Bankers aus Leidenschaft Martin Seiters Karriere bei der Oberbank begann 2006 als Privatkundenberater in der Filiale Gmundner Rathausplatz. Mit 25 Jahren wurde er zum jüngsten Filialleiter...
Weiterlesen: Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ist
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...
» Ernährung 2026: Essen für Körper, Geist und Darm ( Finanztrends)
» Bank Of Ireland Aktie: Rekorddividende! ( Finanztrends)
» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...
» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)
» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX TR-Frühmover: Siemens, Deutsche Bank, Contine...
- DAX-Frühmover: Siemens, Deutsche Bank, Continenta...
- Lufthansa, SMA Solar büßen am stärksten ein (Peer...
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Fanboy Buch über die jüngere Geschichte der Wiene...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)
Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...
Books josefchladek.com
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
02.03.2026, 1028 Zeichen
In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S23/21" spricht Host Christian Drastil mit Oberbank-Vorstandsdirektor Martin Seiter über die strategische Ausrichtung der Bank und das Firmenkundengeschäft Die Gespräche wurden bei der Treasury and Finance Convention in Schladming geführt – einmal 2024 und einmal 2025. Die Oberbank steht vor einem historischen Führungswechsel. Generaldirektor Franz Gasselsberger hat um die einvernehmliche Auflösung seines bis Mai 2027 laufenden Vorstandsvertrags mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 ersucht. Als Nachfolger wird der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat voraussichtlich Vorstandsdirektor Martin Seiter vorschlagen. Entsprechende Beschlüsse werden für März 2026 erwartet. Der steile Aufstieg eines Bankers aus Leidenschaft Martin Seiters Karriere bei der Oberbank begann 2006 als Privatkundenberater in der Filiale Gmundner Rathausplatz. Mit 25 Jahren wurde er zum jüngsten Filialleiter...
Weiterlesen: Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ist
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...
» Ernährung 2026: Essen für Körper, Geist und Darm ( Finanztrends)
» Bank Of Ireland Aktie: Rekorddividende! ( Finanztrends)
» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...
» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)
» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX TR-Frühmover: Siemens, Deutsche Bank, Contine...
- DAX-Frühmover: Siemens, Deutsche Bank, Continenta...
- Lufthansa, SMA Solar büßen am stärksten ein (Peer...
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Fanboy Buch über die jüngere Geschichte der Wiene...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)
Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...
Books josefchladek.com
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co