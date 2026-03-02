SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ist (Podcast)

02.03.2026, 1028 Zeichen
In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S23/21" spricht Host Christian Drastil mit Oberbank-Vorstandsdirektor Martin Seiter über die strategische Ausrichtung der Bank und das Firmenkundengeschäft Die Gespräche wurden bei der Treasury and Finance Convention in Schladming geführt – einmal 2024 und einmal 2025. Die Oberbank steht vor einem historischen Führungswechsel. Generaldirektor Franz Gasselsberger hat um die einvernehmliche Auflösung seines bis Mai 2027 laufenden Vorstandsvertrags mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 ersucht. Als Nachfolger wird der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat voraussichtlich Vorstandsdirektor Martin Seiter vorschlagen. Entsprechende Beschlüsse werden für März 2026 erwartet. Der steile Aufstieg eines Bankers aus Leidenschaft Martin Seiters Karriere bei der Oberbank begann 2006 als Privatkundenberater in der Filiale Gmundner Rathausplatz. Mit 25 Jahren wurde er zum jüngsten Filialleiter...

Weiterlesen: Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ist


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...

» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...

» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...

» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...

» Ernährung 2026: Essen für Körper, Geist und Darm ( Finanztrends)

» Bank Of Ireland Aktie: Rekorddividende! ( Finanztrends)

» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...

» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)

» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Ölindustrie
ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: OMV(2), Porr(2), Bawag(1), VIG(1), Strabag(1), AT&S(1), EVN(1)
    BSN Vola-Event Verbund
    BSN MA-Event Verbund
    Star der Stunde: OMV 4.84%, Rutsch der Stunde: FACC -6.64%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(5), Porr(3), RBI(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Strabag(1)
    BSN MA-Event Erste Group
    BSN Vola-Event Rheinmetall
    BSN MA-Event Volkswagen Vz.
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)

    Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.

    Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...

    Books josefchladek.com

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    02.03.2026, 1028 Zeichen
    In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S23/21" spricht Host Christian Drastil mit Oberbank-Vorstandsdirektor Martin Seiter über die strategische Ausrichtung der Bank und das Firmenkundengeschäft Die Gespräche wurden bei der Treasury and Finance Convention in Schladming geführt – einmal 2024 und einmal 2025. Die Oberbank steht vor einem historischen Führungswechsel. Generaldirektor Franz Gasselsberger hat um die einvernehmliche Auflösung seines bis Mai 2027 laufenden Vorstandsvertrags mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 ersucht. Als Nachfolger wird der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat voraussichtlich Vorstandsdirektor Martin Seiter vorschlagen. Entsprechende Beschlüsse werden für März 2026 erwartet. Der steile Aufstieg eines Bankers aus Leidenschaft Martin Seiters Karriere bei der Oberbank begann 2006 als Privatkundenberater in der Filiale Gmundner Rathausplatz. Mit 25 Jahren wurde er zum jüngsten Filialleiter...

    Weiterlesen: Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ist


    (02.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    IR-WORLD.com
    Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...

    » Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...

    » ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...

    » Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

    » Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...

    » Ernährung 2026: Essen für Körper, Geist und Darm ( Finanztrends)

    » Bank Of Ireland Aktie: Rekorddividende! ( Finanztrends)

    » Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...

    » FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)

    » Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
    Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
    Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Ölindustrie
    ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
    Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
    KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: OMV(2), Porr(2), Bawag(1), VIG(1), Strabag(1), AT&S(1), EVN(1)
      BSN Vola-Event Verbund
      BSN MA-Event Verbund
      Star der Stunde: OMV 4.84%, Rutsch der Stunde: FACC -6.64%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(5), Porr(3), RBI(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Strabag(1)
      BSN MA-Event Erste Group
      BSN Vola-Event Rheinmetall
      BSN MA-Event Volkswagen Vz.
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)

      Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.

      Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...

      Books josefchladek.com

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de