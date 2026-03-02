Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Phase entgegen kommt (Depot Kommentar)

02.03.2026, 1261 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -1.53% vs. last #gabb, +5.00% ytd, +125.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 149.203 Eurod. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 198 liegt (von mehr als 30.000). Heute habe ich Verbund etwas reduziert.

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden. Hier gibt es gute Signale, dass es bald soweit ist ... und da kommt der aktuelle Kursrückgang langfristig entgegen.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.03.)

(02.03.2026)

BSN Podcasts

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner CPI Europe AG

Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

» Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Pha...

» Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger (Börse Geschichte) (Bö...

» Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Th...

» PIR-News: Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen...

» Mit ATX-Prost: 1. Bestellmöglichkeit für das Buch zur jüngeren Geschicht...

» Ozempic-Studie: Langzeiteinnahme erhöht Risiko für Osteoporose und Gicht...

» Iran-Eskalation drückt ATX zum März-Auftakt – BAWAG-Schlussauktion mit m...

» Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, ...

» Verbio Aktie: Starker Wochenbeginn ( Finanztrends)