Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Phase entgegen kommt (Depot Kommentar)
Christian Drastil
02.03.2026, 1261 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -1.53% vs. last #gabb, +5.00% ytd, +125.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 149.203 Eurod. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 198 liegt (von mehr als 30.000). Heute habe ich Verbund etwas reduziert.
Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden. Hier gibt es gute Signale, dass es bald soweit ist ... und da kommt der aktuelle Kursrückgang langfristig entgegen.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.03.)
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
- LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute...
- Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und war...
- Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger...
- Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an di...
- Frequentis will Dividende auf 0,3 Euro je Aktie e...
- #gabb Volumensradar: Bawag, FACC (#gabb Radar)
