Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Frequentis und Flughafen trotzdem gesucht
02.03.2026, 1456 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:15 liegt der ATX mit -1.79 Prozent im Minus bei 5600 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +3.48% auf 62.4 Euro, dahinter Frequentis mit +0.80% auf 75.8 Euro und Flughafen Wien mit +0.18% auf 54.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24804 ( -1.90%, Ultimo 2025: 24490, 3.24% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.57% auf 236.05 Euro, dahinter Rheinmetall mit +0.89% auf 1678.25 Euro und Fresenius Medical Care mit +0.33% auf 39.58 Euro.
- PIR-News: Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen und Alois Wögerbauer
- 1. Bestellmöglichkeit für das Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse
- #gabb Volumensradar: Bawag, FACC
- Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Theiner Olympia
- Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger
- Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Phase entgegen kommt
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -1.53% vs. last #gabb, +5.00% ytd, +125.50% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457
Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452
Daniel Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8445
Christine Catasta: https://audio-cd.at/page/podcast/8438
Ulrike Farnik: https://audio-cd.at/page/podcast/8432
