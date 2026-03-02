SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Frequentis und Flughafen trotzdem gesucht

Autor:
Christian Drastil
Christian Drastil

02.03.2026, 1456 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:15 liegt der ATX mit -1.79 Prozent im Minus bei 5600 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +3.48% auf 62.4 Euro, dahinter Frequentis mit +0.80% auf 75.8 Euro und Flughafen Wien mit +0.18% auf 54.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24804 ( -1.90%, Ultimo 2025: 24490, 3.24% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.57% auf 236.05 Euro, dahinter Rheinmetall mit +0.89% auf 1678.25 Euro und Fresenius Medical Care mit +0.33% auf 39.58 Euro.

- PIR-News: Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen und Alois Wögerbauer
- 1. Bestellmöglichkeit für das Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse
- #gabb Volumensradar: Bawag, FACC
- Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Theiner Olympia
- Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger
- Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Phase entgegen kommt
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -1.53% vs. last #gabb, +5.00% ytd, +125.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457
Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452
Daniel Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8445
Christine Catasta: https://audio-cd.at/page/podcast/8438
Ulrike Farnik: https://audio-cd.at/page/podcast/8432


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

