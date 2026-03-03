Alex Schütz: Vom Cold Calling zum viermaligen Rückkauf der eigenen Firma (Podcast)
In einer der meistgehörten Episoden von „Börsepeople im Podcast" sprach Host Christian Drastil mit dem Unternehmer und Investor Alex Schütz über dessen bemerkenswerte Karriere im österreichischen Finanzmarkt. Der C-Quadrat-Gründer erzählt von unkonventionellen Anfängen, dramatischen Wendepunkten und der Kunst, ein Unternehmen gleich viermal zu besitzen. Vom Platinoptionen-Verkauf zur Fondspionierarbeit Die Geschichte von Alex Schütz beginnt nicht in einem Hörsaal, sondern am Telefon. Während seiner Zeit an der Wirtschaftsuniversität Wien verdiente er sein Geld bei Dr. Kernstock mit dem Verkauf von Platinoptionen. Die Methode war simpel und heute undenkbar: Cold Calling. „Wir haben das Telefonbuch durchtelefoniert, haben uns alle Akademiker im 19. Bezirk rausgesucht und haben sie gefragt, ob sie nicht Platinoptionen kaufen wollen", erinnert sich Schütz. Neun von zehn legten sofort...
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
