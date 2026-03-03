SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Alex Schütz: Vom Cold Calling zum viermaligen Rückkauf der eigenen Firma (Podcast)

03.03.2026, 980 Zeichen
In einer der meistgehörten Episoden von „Börsepeople im Podcast" sprach Host Christian Drastil mit dem Unternehmer und Investor Alex Schütz über dessen bemerkenswerte Karriere im österreichischen Finanzmarkt. Der C-Quadrat-Gründer erzählt von unkonventionellen Anfängen, dramatischen Wendepunkten und der Kunst, ein Unternehmen gleich viermal zu besitzen. Vom Platinoptionen-Verkauf zur Fondspionierarbeit Die Geschichte von Alex Schütz beginnt nicht in einem Hörsaal, sondern am Telefon. Während seiner Zeit an der Wirtschaftsuniversität Wien verdiente er sein Geld bei Dr. Kernstock mit dem Verkauf von Platinoptionen. Die Methode war simpel und heute undenkbar: Cold Calling. „Wir haben das Telefonbuch durchtelefoniert, haben uns alle Akademiker im 19. Bezirk rausgesucht und haben sie gefragt, ob sie nicht Platinoptionen kaufen wollen", erinnert sich Schütz. Neun von zehn legten sofort...

(03.03.2026)

