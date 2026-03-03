Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
03.03.2026, 3520 Zeichen
Am heutigen Montag eröffnet Apple eine Produktwoche, die intern als möglicher Kundenmagnet gilt. Die Mitarbeiter in den Apple Stores wurden laut Bloomberg auf einen "großen Kundenansturm" vorbereitet – Planungen, die man sonst nur vom iPhone-Launch im September kennt. Im Zentrum steht offenbar ein neues Einsteiger-Notebook, doch Apple hat gleich mehrere Produktankündigungen im Gepäck.
iPhone 17e: Doppelter Speicher zum gleichen Preis
Das iPhone 17e startet bei 599 Dollar – genau wie sein Vorgänger iPhone 16e. Der Clou: Apple verdoppelt den Basisspeicher von 128 auf 256 GB, ohne den Einstiegspreis anzuheben. Noch deutlicher wird die Preisoffensive beim 512-GB-Modell: Statt 899 Dollar verlangt Apple nur noch 799 Dollar.
Goldman Sachs sieht darin einen strategischen Schachzug. Während Samsung bei den Galaxy-S26-Modellen die Preise erhöhte und auch Xiaomi sowie Honor ihre Tablet-Preise Ende 2025 und Anfang 2026 anhoben, geht Apple den umgekehrten Weg. Die Analysten bekräftigten ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 330 Dollar. Der Kostenvorteil stamme aus hauseigenen Komponenten – darunter der C1X-5G-Modem, der N1-Netzwerkchip und natürlich Apple Silicon. Zusammen mit höheren Produktionsvolumen verschafft das Apple Spielraum bei der Preisgestaltung.
Das iPhone 17e kommt mit dem A19-Chip in 3-Nanometer-Technologie und soll mit dem C1X-Modem doppelt so schnell funken wie der Vorgänger – bei gleichzeitig niedrigerem Stromverbrauch. Die 48-Megapixel-Fusion-Kamera zeichnet 4K-Dolby-Vision-Videos auf, ein zweifacher Telezoom ist integriert. Das 6,1-Zoll-Display schützt Ceramic Shield 2, die Wasserdichtigkeit entspricht IP68-Standard. Vorbestellungen starten am 4. März, die Auslieferung beginnt am 11. März in über 70 Ländern.
iPad Air mit M4: Mehr Power, gleicher Preis
Auch beim iPad Air bleibt Apple beim Einstiegspreis von 599 Dollar für die 11-Zoll-Version. Die 13-Zoll-Variante kostet 799 Dollar. Unter der Haube steckt der M4-Chip mit 12 GB Arbeitsspeicher – 50 Prozent mehr als beim Vorgänger. Die Leistung soll um 30 Prozent über dem M3-Modell liegen, verglichen mit der M1-Version sogar 2,3-mal schneller sein.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Apple?
Der M4 bringt eine 8-Kern-CPU, 9-Kern-GPU, 120 GB/s Speicherbandbreite und eine 16-Kern-Neural-Engine für KI-Aufgaben mit. Neu sind auch die hauseigenen Konnektivitätschips N1 und C1X, die Wi-Fi 7 und schnellere 5G-Verbindungen ermöglichen – bei besserer Energieeffizienz. Vorbestellstart ist ebenfalls der 4. März, Verkaufsstart der 11. März.
Services wachsen schneller
Ein Detail könnte Investoren aufhorchen lassen: Laut Goldman Sachs legte das Services-Geschäft im Februar um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu – eine Beschleunigung gegenüber den 7 Prozent im Januar 2026. Das Services-Segment gilt als margenstark und trägt zunehmend zum Gewinn bei.
Während Goldman Sachs optimistisch bleibt, warnen die Analysten gleichzeitig vor kurzfristigen Sorgen um die Produktmargen. Die aggressive Preisstrategie könnte zwar Marktanteile sichern, doch ob sie die Profitabilität belastet, wird sich in den kommenden Quartalen zeigen.
Apple-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apple-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:
Die neusten Apple-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apple-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.
Random Partner
cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: Routine-Updates ( F...
» Huawei: Angriff auf zwei Fronten ( Finanztrends)
» MPC Container Ships Aktie: Rekordhoch ( Finanztrends)
» Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Wissensplattform ( Finanzt...
» ePA: Hohe Bekanntheit, aber kaum aktive Nutzer ( Finanztrends)
» Norsk Hydro Aktie: Aluminium im Aufwind ( Finanztrends)
» Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
» ON24 Aktie: Insider verkaufen vor Übernahme ( Finanztrends)
» ATLAS 10.2: Deutscher Zoll startet zentrale EU-Importabwicklung ( Finanz...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Klondike Gold, Delivery Hero, Austriacard Hol...
- Wie Wirecard, Verbund, SMA Solar, FACC, Aixtron u...
- Wie Home Depot, 3M, Procter & Gamble, Chevron, Ca...
- Wie BMW, Zalando, Volkswagen Vz., Fresenius Medic...
- Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanzt...
- MPC Container Ships Aktie: Rekordhoch ( Finanztre...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Aufstieg Lilli Tagger, Erfolg Ekaterina Perelygina, Juriy Rodionov mit dem win2day-Moment der Woche
Presented by mumak.me und win2day. Es war eine erfolgreiche Woche für das Herrentennis, denn Japan konnte im Daviscup auswärts mit 3:2 besiegt werden, Juriy Rodionov und Lukas Neumayer sorgten für ...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
03.03.2026, 3520 Zeichen
Am heutigen Montag eröffnet Apple eine Produktwoche, die intern als möglicher Kundenmagnet gilt. Die Mitarbeiter in den Apple Stores wurden laut Bloomberg auf einen "großen Kundenansturm" vorbereitet – Planungen, die man sonst nur vom iPhone-Launch im September kennt. Im Zentrum steht offenbar ein neues Einsteiger-Notebook, doch Apple hat gleich mehrere Produktankündigungen im Gepäck.
iPhone 17e: Doppelter Speicher zum gleichen Preis
Das iPhone 17e startet bei 599 Dollar – genau wie sein Vorgänger iPhone 16e. Der Clou: Apple verdoppelt den Basisspeicher von 128 auf 256 GB, ohne den Einstiegspreis anzuheben. Noch deutlicher wird die Preisoffensive beim 512-GB-Modell: Statt 899 Dollar verlangt Apple nur noch 799 Dollar.
Goldman Sachs sieht darin einen strategischen Schachzug. Während Samsung bei den Galaxy-S26-Modellen die Preise erhöhte und auch Xiaomi sowie Honor ihre Tablet-Preise Ende 2025 und Anfang 2026 anhoben, geht Apple den umgekehrten Weg. Die Analysten bekräftigten ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 330 Dollar. Der Kostenvorteil stamme aus hauseigenen Komponenten – darunter der C1X-5G-Modem, der N1-Netzwerkchip und natürlich Apple Silicon. Zusammen mit höheren Produktionsvolumen verschafft das Apple Spielraum bei der Preisgestaltung.
Das iPhone 17e kommt mit dem A19-Chip in 3-Nanometer-Technologie und soll mit dem C1X-Modem doppelt so schnell funken wie der Vorgänger – bei gleichzeitig niedrigerem Stromverbrauch. Die 48-Megapixel-Fusion-Kamera zeichnet 4K-Dolby-Vision-Videos auf, ein zweifacher Telezoom ist integriert. Das 6,1-Zoll-Display schützt Ceramic Shield 2, die Wasserdichtigkeit entspricht IP68-Standard. Vorbestellungen starten am 4. März, die Auslieferung beginnt am 11. März in über 70 Ländern.
iPad Air mit M4: Mehr Power, gleicher Preis
Auch beim iPad Air bleibt Apple beim Einstiegspreis von 599 Dollar für die 11-Zoll-Version. Die 13-Zoll-Variante kostet 799 Dollar. Unter der Haube steckt der M4-Chip mit 12 GB Arbeitsspeicher – 50 Prozent mehr als beim Vorgänger. Die Leistung soll um 30 Prozent über dem M3-Modell liegen, verglichen mit der M1-Version sogar 2,3-mal schneller sein.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Apple?
Der M4 bringt eine 8-Kern-CPU, 9-Kern-GPU, 120 GB/s Speicherbandbreite und eine 16-Kern-Neural-Engine für KI-Aufgaben mit. Neu sind auch die hauseigenen Konnektivitätschips N1 und C1X, die Wi-Fi 7 und schnellere 5G-Verbindungen ermöglichen – bei besserer Energieeffizienz. Vorbestellstart ist ebenfalls der 4. März, Verkaufsstart der 11. März.
Services wachsen schneller
Ein Detail könnte Investoren aufhorchen lassen: Laut Goldman Sachs legte das Services-Geschäft im Februar um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu – eine Beschleunigung gegenüber den 7 Prozent im Januar 2026. Das Services-Segment gilt als margenstark und trägt zunehmend zum Gewinn bei.
Während Goldman Sachs optimistisch bleibt, warnen die Analysten gleichzeitig vor kurzfristigen Sorgen um die Produktmargen. Die aggressive Preisstrategie könnte zwar Marktanteile sichern, doch ob sie die Profitabilität belastet, wird sich in den kommenden Quartalen zeigen.
Apple-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apple-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:
Die neusten Apple-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apple-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.
Random Partner
cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: Routine-Updates ( F...
» Huawei: Angriff auf zwei Fronten ( Finanztrends)
» MPC Container Ships Aktie: Rekordhoch ( Finanztrends)
» Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Wissensplattform ( Finanzt...
» ePA: Hohe Bekanntheit, aber kaum aktive Nutzer ( Finanztrends)
» Norsk Hydro Aktie: Aluminium im Aufwind ( Finanztrends)
» Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
» ON24 Aktie: Insider verkaufen vor Übernahme ( Finanztrends)
» ATLAS 10.2: Deutscher Zoll startet zentrale EU-Importabwicklung ( Finanz...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Klondike Gold, Delivery Hero, Austriacard Hol...
- Wie Wirecard, Verbund, SMA Solar, FACC, Aixtron u...
- Wie Home Depot, 3M, Procter & Gamble, Chevron, Ca...
- Wie BMW, Zalando, Volkswagen Vz., Fresenius Medic...
- Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanzt...
- MPC Container Ships Aktie: Rekordhoch ( Finanztre...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Aufstieg Lilli Tagger, Erfolg Ekaterina Perelygina, Juriy Rodionov mit dem win2day-Moment der Woche
Presented by mumak.me und win2day. Es war eine erfolgreiche Woche für das Herrentennis, denn Japan konnte im Daviscup auswärts mit 3:2 besiegt werden, Juriy Rodionov und Lukas Neumayer sorgten für ...
Books josefchladek.com
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag