» Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)

03.03.2026, 3520 Zeichen

Am heutigen Montag eröffnet Apple eine Produktwoche, die intern als möglicher Kundenmagnet gilt. Die Mitarbeiter in den Apple Stores wurden laut Bloomberg auf einen "großen Kundenansturm" vorbereitet – Planungen, die man sonst nur vom iPhone-Launch im September kennt. Im Zentrum steht offenbar ein neues Einsteiger-Notebook, doch Apple hat gleich mehrere Produktankündigungen im Gepäck.

iPhone 17e: Doppelter Speicher zum gleichen Preis

Das iPhone 17e startet bei 599 Dollar – genau wie sein Vorgänger iPhone 16e. Der Clou: Apple verdoppelt den Basisspeicher von 128 auf 256 GB, ohne den Einstiegspreis anzuheben. Noch deutlicher wird die Preisoffensive beim 512-GB-Modell: Statt 899 Dollar verlangt Apple nur noch 799 Dollar.

Goldman Sachs sieht darin einen strategischen Schachzug. Während Samsung bei den Galaxy-S26-Modellen die Preise erhöhte und auch Xiaomi sowie Honor ihre Tablet-Preise Ende 2025 und Anfang 2026 anhoben, geht Apple den umgekehrten Weg. Die Analysten bekräftigten ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 330 Dollar. Der Kostenvorteil stamme aus hauseigenen Komponenten – darunter der C1X-5G-Modem, der N1-Netzwerkchip und natürlich Apple Silicon. Zusammen mit höheren Produktionsvolumen verschafft das Apple Spielraum bei der Preisgestaltung.

Das iPhone 17e kommt mit dem A19-Chip in 3-Nanometer-Technologie und soll mit dem C1X-Modem doppelt so schnell funken wie der Vorgänger – bei gleichzeitig niedrigerem Stromverbrauch. Die 48-Megapixel-Fusion-Kamera zeichnet 4K-Dolby-Vision-Videos auf, ein zweifacher Telezoom ist integriert. Das 6,1-Zoll-Display schützt Ceramic Shield 2, die Wasserdichtigkeit entspricht IP68-Standard. Vorbestellungen starten am 4. März, die Auslieferung beginnt am 11. März in über 70 Ländern.

iPad Air mit M4: Mehr Power, gleicher Preis

Auch beim iPad Air bleibt Apple beim Einstiegspreis von 599 Dollar für die 11-Zoll-Version. Die 13-Zoll-Variante kostet 799 Dollar. Unter der Haube steckt der M4-Chip mit 12 GB Arbeitsspeicher – 50 Prozent mehr als beim Vorgänger. Die Leistung soll um 30 Prozent über dem M3-Modell liegen, verglichen mit der M1-Version sogar 2,3-mal schneller sein.