ATLAS 10.2: Deutscher Zoll startet zentrale EU-Importabwicklung ( Finanztrends)

Die Homebase
österreichischer Aktien
ATLAS 10.2: Deutscher Zoll startet zentrale EU-Importabwicklung

03.03.2026

Deutschland hat mit ATLAS Release 10.2 ein neues Kapitel für den europäischen Handel aufgeschlagen. Das Update des zentralen Zollsystems führt das lang erwartete IT-Verfahren für die zentrale Importabwicklung (CCI) ein und erleichtert Unternehmen den handel über EU-Grenzen hinweg entscheidend.

Kernstück: Zentrale Abwicklung für EU-Importe

Das Herzstück des Updates ist die Zentrale Importabwicklung (CCI). Dieses Verfahren erlaubt es zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten, ihre Waren elektronisch bei nur einem Zollamt anzumelden – selbst wenn die Ware physisch in einem anderen EU-Mitgliedstaat ankommt. Das ist ein Paradigmenwechsel.

Die Digitalisierung durch ATLAS 10.2 vereinfacht die Prozesse, doch die korrekte Erfassung der Daten bleibt essenziell. Dieser kostenlose Praxis-Leitfaden bietet eine Feld-für-Feld-Anleitung, damit Ihre digitalen Zollanmeldungen jederzeit fehlerfrei bleiben. Zollanmeldung korrekt ausfüllen: Feld-für-Feld-Anleitung spart Ihnen Stunden

Bisher mussten die Anmeldungen in der Regel bei der Zollbehörde des Ankunftslandes erfolgen. CCI entkoppelt nun den physischen Ort der Ware vom Ort der Zollabfertigung. Möglich macht dies ein hochvernetztes, elektronisches Kommunikationssystem zwischen den nationalen Zollverwaltungen. Die Teilnahme ist jedoch nicht automatisch: Unternehmen müssen eine spezielle Zulassung beantragen und zertifizierte Software nutzen, die mit ATLAS 10.2 kompatibel ist.

Umstellung für Unternehmen: Das ist jetzt wichtig

Das Update ging am 28. Februar 2026 live und ersetzte die Vorgängerversion 10.1. Für den reibungslosen Übergang war das System vom 26. bis 28. Februar in Wartung. Unternehmen, die über Deutschland in die EU importieren, müssen nun sicherstellen, dass ihre Prozesse und Software der neuen Version entsprechen.

Diese Änderung ist Teil der verpflichtenden Digitalisierung nach dem Unionszollkodex (UZK). ATLAS – das Automatisierte Tarif- und Lokale Zoll-Abwicklungs-System – ist Deutschlands nationale Umsetzung dieser EU-Vorgaben. Es ersetzt papiergebundene Verfahren durch elektronische Nachrichten. Firmen sind in der Pflicht, die Umstellung mit ihren Softwareanbietern zu koordinieren.

Strategischer Vorteil für Logistik und Handel

Die Einführung von CCI ist mehr als ein technisches Update. Für Großimporteure bedeutet die Möglichkeit, ihre Zollabteilung in einem EU-Land zu zentralisieren, erhebliche Vorteile: weniger Verwaltungsaufwand, einheitlichere Anmeldungen und verbesserte Compliance. Dies unterstützt die Ziele der EU-Zollreform 2026, die auf vereinheitlichte, moderne Verfahren setzt, um das Wachstum des E-Commerce zu bewältigen.

Deutschland festigt damit seine Rolle als zentraler Logistik-Drehscheibe in der EU. Das vollständig elektronische System beschleunigt den Warenfluss, da Zollerklärungen schon vor physischer Ankunft bearbeitet werden können. Weniger Papierkram und schnellere Freigaben sind entscheidende Faktoren für moderne Lieferketten.

Neben der zentralen Abwicklung rücken auch neue EU-Vorgaben wie der CO2-Grenzausgleich in den Fokus der Import-Compliance. Erfahren Sie in diesem Experten-E-Book, wie Sie die neuen CBAM-Berichtspflichten rechtssicher und ohne drohende Strafen umsetzen. CBAM-Reporting rechtssicher meistern: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Importeure

Der digitale Wandel geht weiter

Der Start von ATLAS 10.2 ist ein Meilenstein, aber nicht der letzte Schritt. Die nächste größere Änderung steht am 17. März 2026 an: Dann wird der Dienst „Internet-Ausfuhranmeldung Plus“ (IAA-Plus) für Exporte ausschließlich über das neue zentrale Zoll-Portal verfügbar sein. Ein registrierter Unternehmens- oder Bürgerkonto wird dafür zwingend erforderlich.

Auch auf EU-Ebene geht die Entwicklung weiter. Eine Übergangsfrist für das alte ASumA-in-EAS-Verfahren bei Zusammenfassenden Anmeldungen endet am 30. Juni 2026. Anschließend müssen neue Anmeldungen im neuen WKS-System erfolgen. Für importierende und exportierende Unternehmen bleibt es daher essenziell, informiert und anpassungsfähig zu bleiben.


(03.03.2026)

