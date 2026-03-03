ATLAS 10.2: Deutscher Zoll startet zentrale EU-Importabwicklung ( Finanztrends)

03.03.2026, 4017 Zeichen

Deutschland hat mit ATLAS Release 10.2 ein neues Kapitel für den europäischen Handel aufgeschlagen. Das Update des zentralen Zollsystems führt das lang erwartete IT-Verfahren für die zentrale Importabwicklung (CCI) ein und erleichtert Unternehmen den handel über EU-Grenzen hinweg entscheidend.

Das Herzstück des Updates ist die Zentrale Importabwicklung (CCI). Dieses Verfahren erlaubt es zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten, ihre Waren elektronisch bei nur einem Zollamt anzumelden – selbst wenn die Ware physisch in einem anderen EU-Mitgliedstaat ankommt. Das ist ein Paradigmenwechsel.

Bisher mussten die Anmeldungen in der Regel bei der Zollbehörde des Ankunftslandes erfolgen. CCI entkoppelt nun den physischen Ort der Ware vom Ort der Zollabfertigung. Möglich macht dies ein hochvernetztes, elektronisches Kommunikationssystem zwischen den nationalen Zollverwaltungen. Die Teilnahme ist jedoch nicht automatisch: Unternehmen müssen eine spezielle Zulassung beantragen und zertifizierte Software nutzen, die mit ATLAS 10.2 kompatibel ist.

Umstellung für Unternehmen: Das ist jetzt wichtig

Das Update ging am 28. Februar 2026 live und ersetzte die Vorgängerversion 10.1. Für den reibungslosen Übergang war das System vom 26. bis 28. Februar in Wartung. Unternehmen, die über Deutschland in die EU importieren, müssen nun sicherstellen, dass ihre Prozesse und Software der neuen Version entsprechen.

Diese Änderung ist Teil der verpflichtenden Digitalisierung nach dem Unionszollkodex (UZK). ATLAS – das Automatisierte Tarif- und Lokale Zoll-Abwicklungs-System – ist Deutschlands nationale Umsetzung dieser EU-Vorgaben. Es ersetzt papiergebundene Verfahren durch elektronische Nachrichten. Firmen sind in der Pflicht, die Umstellung mit ihren Softwareanbietern zu koordinieren.

Strategischer Vorteil für Logistik und Handel

Die Einführung von CCI ist mehr als ein technisches Update. Für Großimporteure bedeutet die Möglichkeit, ihre Zollabteilung in einem EU-Land zu zentralisieren, erhebliche Vorteile: weniger Verwaltungsaufwand, einheitlichere Anmeldungen und verbesserte Compliance. Dies unterstützt die Ziele der EU-Zollreform 2026, die auf vereinheitlichte, moderne Verfahren setzt, um das Wachstum des E-Commerce zu bewältigen.

Deutschland festigt damit seine Rolle als zentraler Logistik-Drehscheibe in der EU. Das vollständig elektronische System beschleunigt den Warenfluss, da Zollerklärungen schon vor physischer Ankunft bearbeitet werden können. Weniger Papierkram und schnellere Freigaben sind entscheidende Faktoren für moderne Lieferketten.