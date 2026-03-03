SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...

03.03.2026, 3960 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse ist gestern mit klaren Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Nach der Eskalation im Nahen Osten fiel der heimische Leitindex ATX am Montag um 1,19 Prozent auf 5.634,07 Punkte. Der ATX Prime schrumpfte um 1,39 Prozent auf 2.800,65 Zähler. Die europäischen Börsen zeigten sich ebenfalls mit Abgaben. Am Wochenende griffen Israel und die USA den Iran an und töteten dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz, eine der wichtigsten Passagen des weltweiten Energiehandels, ein. Rund ein Fünftel der globalen Öltransporte passiert täglich die Meerenge. Jede Störung lässt die Energiepreise steigen und die internationalen Märkte werden verunsichert. Neben der Lage im Nahen Osten rückten die heimischen Arbeitslosenzahlen etwas in den Hintergrund. Ihr Anstieg fiel im Februar etwas geringer als zuletzt aus. Ende des Monats waren 436.160 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, um 1,4 Prozent bzw. 6.220 Personen mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Vormittag mit. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Februar um 0,2 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent. In mehreren Bundesländern sind die Zahlen bereits rückläufig, AMS-Chef Johannes Kopf ortet Signale der Entspannung. Der Iran-Krieg könnte auch die Inflation in Österreich wieder über die Marke von zwei Prozent heben. Die Auswirkungen des Nahost-Krieges auf die Weltwirtschaft hängen nicht zuletzt von der Dauer des Konfliktes ab, sind sich die Ökonomen des Wirtschaftsförderungsinstituts (Wifo) und des Instituts für Höhere Studien (IHS) einig. Sollte es zu einem geregelten Machtwechsel in dem Land mit rund 93 Millionen Einwohnern kommen, würden die EU und vor allem Österreich wirtschaftlich profitieren, so das Ergebnis einer Studie.

Betroffen von Verlusten war vor allem die Reise- und Touristikbranche. Der Kurs des Caterers Do&Co fiel um 13,6 Prozent. Abschläge gab es auch bei den Bankwerten. RBI verlor 5,63 Prozent, Erste Group 1,64 Prozent und BAWAG 1,44 Prozent.

Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita schrieb 2025 inmitten eines schwierigen Marktumfelds weniger Umsatz und Gewinn. Die Erlöse sanken um 3 Prozent bzw. währungsbereinigt um 1 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro, der Gewinn verringerte sich von 154 Millionen um mehr als ein Drittel auf 94 Millionen Euro. Zu kämpfen hatte der Konzern nach eigenen Angaben vor allem mit einer schwachen Industrienachfrage, einem Anstieg chinesischer Exporte und einem schwachen Preisumfeld. Die Werte gaben im prime market um satte 15,71 Prozent nach.

Der Flughafen Wien will trotz Gewinnrückgangs um mehr als zehn Prozent nicht an der Dividendenhöhe von 1,65 Euro je Aktie rütteln. Der Flughafen hofft, dass der Iran-Krieg bald endet. Die Aktien des Flughafens in Schwechat notierten entgegen dem Trend zum Handelsschluss 0,37 Prozent höher. Gestützt wurde der ATX von Verbund (plus 7,96 Prozent), OMV (plus 4,2 Prozent) und dem niederösterreichischen Ölfeldausrüster SBO (plus 0,42 Prozent) sowie CPI Europe (plus 0,31 Prozent). Die OMV sieht die Versorgung seiner Kunden mit Öl und Gas derzeit als gesichert an. Für den Fall einer länger andauernden Einschränkung der Schifffahrtsroute bereite man jedoch alternative Szenarien vor, so das Unternehmen. Auch auf die Gasversorgung habe die Situation in der Straße von Hormuz derzeit keinen Einfluss. Der oberösterreichische Motorenbauer Steyr Motors wird dem deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS 500 Motor-Generator-Einheiten zuliefern. Ein entsprechender Rahmenvertrag wurde unterzeichnet, dieser läuft bis 2034. Bei den bestellten Produkten handelt es sich um 2-Zylinder-Dieselmotoren, die insbesondere für den Kampfpanzer Leopard 2, aber auch für das Brückenlegesystem Leguan gedacht sind. Die Aktien stiegen um 3,12 Prozent."


(03.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.

Random Partner

DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Öl-Preis, ÖTV-Stars, Nvidia

» ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...

» E-Rechnung: Ab 2027 wird es für Unternehmen ernst ( Finanztrends)

» Biopac India Aktie: Liquidation besiegelt ( Finanztrends)

» Wah Sun Handbags Aktie: Warten auf Impulse ( Finanztrends)

» BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: Routine-Updates ( F...

» Huawei: Angriff auf zwei Fronten ( Finanztrends)

» MPC Container Ships Aktie: Rekordhoch ( Finanztrends)

» Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)

» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Wissensplattform ( Finanzt...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Wie BMW, Zalando, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, RWE und Deutsche Boerse für Gesprächsstoff im DAX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(2), Strabag(1)
    BSN MA-Event Siemens
    BSN MA-Event Erste Group
    BSN MA-Event Beiersdorf
    BSN MA-Event Flughafen Wien
    BSN MA-Event Beiersdorf
    #gabb #2051
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...

    Books josefchladek.com

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag



    Autor: Mario Tunkowitsch

    03.03.2026, 3960 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse ist gestern mit klaren Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Nach der Eskalation im Nahen Osten fiel der heimische Leitindex ATX am Montag um 1,19 Prozent auf 5.634,07 Punkte. Der ATX Prime schrumpfte um 1,39 Prozent auf 2.800,65 Zähler. Die europäischen Börsen zeigten sich ebenfalls mit Abgaben. Am Wochenende griffen Israel und die USA den Iran an und töteten dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz, eine der wichtigsten Passagen des weltweiten Energiehandels, ein. Rund ein Fünftel der globalen Öltransporte passiert täglich die Meerenge. Jede Störung lässt die Energiepreise steigen und die internationalen Märkte werden verunsichert. Neben der Lage im Nahen Osten rückten die heimischen Arbeitslosenzahlen etwas in den Hintergrund. Ihr Anstieg fiel im Februar etwas geringer als zuletzt aus. Ende des Monats waren 436.160 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, um 1,4 Prozent bzw. 6.220 Personen mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Vormittag mit. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Februar um 0,2 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent. In mehreren Bundesländern sind die Zahlen bereits rückläufig, AMS-Chef Johannes Kopf ortet Signale der Entspannung. Der Iran-Krieg könnte auch die Inflation in Österreich wieder über die Marke von zwei Prozent heben. Die Auswirkungen des Nahost-Krieges auf die Weltwirtschaft hängen nicht zuletzt von der Dauer des Konfliktes ab, sind sich die Ökonomen des Wirtschaftsförderungsinstituts (Wifo) und des Instituts für Höhere Studien (IHS) einig. Sollte es zu einem geregelten Machtwechsel in dem Land mit rund 93 Millionen Einwohnern kommen, würden die EU und vor allem Österreich wirtschaftlich profitieren, so das Ergebnis einer Studie.

    Betroffen von Verlusten war vor allem die Reise- und Touristikbranche. Der Kurs des Caterers Do&Co fiel um 13,6 Prozent. Abschläge gab es auch bei den Bankwerten. RBI verlor 5,63 Prozent, Erste Group 1,64 Prozent und BAWAG 1,44 Prozent.

    Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita schrieb 2025 inmitten eines schwierigen Marktumfelds weniger Umsatz und Gewinn. Die Erlöse sanken um 3 Prozent bzw. währungsbereinigt um 1 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro, der Gewinn verringerte sich von 154 Millionen um mehr als ein Drittel auf 94 Millionen Euro. Zu kämpfen hatte der Konzern nach eigenen Angaben vor allem mit einer schwachen Industrienachfrage, einem Anstieg chinesischer Exporte und einem schwachen Preisumfeld. Die Werte gaben im prime market um satte 15,71 Prozent nach.

    Der Flughafen Wien will trotz Gewinnrückgangs um mehr als zehn Prozent nicht an der Dividendenhöhe von 1,65 Euro je Aktie rütteln. Der Flughafen hofft, dass der Iran-Krieg bald endet. Die Aktien des Flughafens in Schwechat notierten entgegen dem Trend zum Handelsschluss 0,37 Prozent höher. Gestützt wurde der ATX von Verbund (plus 7,96 Prozent), OMV (plus 4,2 Prozent) und dem niederösterreichischen Ölfeldausrüster SBO (plus 0,42 Prozent) sowie CPI Europe (plus 0,31 Prozent). Die OMV sieht die Versorgung seiner Kunden mit Öl und Gas derzeit als gesichert an. Für den Fall einer länger andauernden Einschränkung der Schifffahrtsroute bereite man jedoch alternative Szenarien vor, so das Unternehmen. Auch auf die Gasversorgung habe die Situation in der Straße von Hormuz derzeit keinen Einfluss. Der oberösterreichische Motorenbauer Steyr Motors wird dem deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS 500 Motor-Generator-Einheiten zuliefern. Ein entsprechender Rahmenvertrag wurde unterzeichnet, dieser läuft bis 2034. Bei den bestellten Produkten handelt es sich um 2-Zylinder-Dieselmotoren, die insbesondere für den Kampfpanzer Leopard 2, aber auch für das Brückenlegesystem Leguan gedacht sind. Die Aktien stiegen um 3,12 Prozent."


    (03.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.

    Random Partner

    DADAT Bank
    Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Öl-Preis, ÖTV-Stars, Nvidia

    » ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...

    » E-Rechnung: Ab 2027 wird es für Unternehmen ernst ( Finanztrends)

    » Biopac India Aktie: Liquidation besiegelt ( Finanztrends)

    » Wah Sun Handbags Aktie: Warten auf Impulse ( Finanztrends)

    » BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: Routine-Updates ( F...

    » Huawei: Angriff auf zwei Fronten ( Finanztrends)

    » MPC Container Ships Aktie: Rekordhoch ( Finanztrends)

    » Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)

    » Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Wissensplattform ( Finanzt...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
    Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
    Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
    ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Wie BMW, Zalando, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, RWE und Deutsche Boerse für Gesprächsstoff im DAX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(2), Strabag(1)
      BSN MA-Event Siemens
      BSN MA-Event Erste Group
      BSN MA-Event Beiersdorf
      BSN MA-Event Flughafen Wien
      BSN MA-Event Beiersdorf
      #gabb #2051
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...

      Books josefchladek.com

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de