Biometrie-Boom: KI erkennt Deepfakes für Banken und Personaler ( Finanztrends)

03.03.2026, 4513 Zeichen

Neue Gesichtserkennung soll digitale Betrüger in Echtzeit enttarnen. Deutsche Unternehmen setzen angesichts verschärfter Geldwäsche-Regeln und raffinierter KI-Betrugsmethoden auf eine neue Generation biometrischer Sicherheitssysteme. Diese Technologie prüft nicht nur bei der Anmeldung, sondern überwacht fortlaufend, ob ein echter Mensch am Bildschirm sitzt.

Anzeige

Da Cyberkriminelle zunehmend generative KI für Deepfakes nutzen, stehen Unternehmen vor neuen rechtlichen Herausforderungen. Dieser kostenlose Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie die neuen Anforderungen der EU-KI-Verordnung umsetzen und Bußgelder vermeiden. Kostenlosen KI-Verordnung Umsetzungsleitfaden sichern

Regulierungsdruck treibt Innovation voran

Haupttreiber sind verschärfte Vorgaben der Finanzaufsicht. Die Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) und Know-Your-Customer (KYC)-Prozesse werden immer strenger. Das zwingt Banken und Fintechs zu ausgefeilteren Identitätsprüfungen.

Die Antwort kommt von spezialisierten RegTech-Anbietern. Ein Beispiel: Das System eines Anbieters validiert Ausweisdokumente und erkennt die Lebendigkeit einer Person in Echtzeit via Video. Es schafft so einen lückenlosen Prüfpfad für Compliance-Beauftragte. Ein anderes Unternehmen liefert seine Technologie für die fortlaufende Authentifizierung an eine Krypto-Wallet. Das Ziel: Nicht nur den Login, sondern jede Transaktion permanent abzusichern.

Der Trend ist klar: Die Identitätsprüfung wandelt sich vom einmaligen Ereignis beim Onboarding zu einem kontinuierlichen Prozess. Die Sicherheit bleibt damit während der gesamten Sitzung eines Nutzers gewahrt.

Revolution für Remote-Hiring in Deutschland

Die Technologie hat direkte Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt. Gerade bei der Einstellung remote arbeitender Mitarbeiter stehen Personalabteilungen vor einer rechtlichen Herausforderung. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Identität seiner Angestellten zu überprüfen – eine Aufgabe, die durch dezentrale Teams kompliziert wird.

Dieselbe Video-KYC-Technologie, die Banken nutzen, kann auch im HR-Bereich eingesetzt werden. Sie ermöglicht eine sichere und rechtskonforme Identitätsfeststellung neuer Mitarbeiter von jedem Ort der Welt. Das beugt Identitätsbetrug und der Vorlage gefälschter Dokumente vor.

Besonders relevant für Deutschland: Moderne Systeme verarbeiten biometrische Daten oft lokal auf dem Gerät. Die sensiblen Informationen verlassen den Rechner oder das Smartphone nicht. Dieses Prinzip des "On-Device-Processing" entspricht den strengen deutschen Datenschutzgrundsätzen und der geforderten Datenminimierung.