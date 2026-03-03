SOCIAL

BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: Routine-Updates ( Finanztrends)

03.03.2026, 2213 Zeichen

Der BlackRock Latin American Investment Trust plc meldete am 2. März 2026 wie üblich seine aktuellen Nettoinventarwerte und Stimmrechte. Die offiziellen Zahlen zeigen den Stand zum 27. Februar 2026 und liefern die regulatorisch vorgeschriebene Transparenz für Investoren.

Nettoinventarwert leicht im Plus

Der Nettoinventarwert des Investment Trusts erreichte 684,50 US-Cent pro Aktie auf reiner Kapitalbasis. Inklusive der laufenden Jahreserträge liegt der Wert bei 693,79 US-Cent. In britischen Pence ausgedrückt entspricht das 509,13 Pence (nur Kapital) beziehungsweise 516,04 Pence mit Erträgen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Geldkurse zum Handelsschluss, wobei die ausschüttungsfähigen Erträge am Ex-Dividenden-Tag vom Nettoinventarwert abgezogen werden.

Aktienstruktur unverändert

Nach dem Tender-Angebot vom 23. Mai 2022 bleiben 29.448.641 Stammaktien im Umlauf. Zusätzlich hält die Gesellschaft 2.181.662 eigene Aktien im Treasury. Jede Stammaktie zu 10 Pence verfügt über eine Stimme. Diese Zahlen dienen als Grundlage für Mitteilungspflichten nach den Transparenzrichtlinien der britischen Finanzaufsicht FCA. Aktionäre müssen die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien als Nenner verwenden, um festzustellen, ob sie ihre Beteiligungen offenlegen müssen.

Die Bekanntmachungen gehören zu den routinemäßigen Compliance-Verpflichtungen des von BlackRock Investment Management verwalteten Trusts. Für tagesaktuelle Informationen verweist die Gesellschaft auf die üblichen Finanzinformationsdienste.

(03.03.2026)

    Der BlackRock Latin American Investment Trust plc meldete am 2. März 2026 wie üblich seine aktuellen Nettoinventarwerte und Stimmrechte. Die offiziellen Zahlen zeigen den Stand zum 27. Februar 2026 und liefern die regulatorisch vorgeschriebene Transparenz für Investoren.

    Nettoinventarwert leicht im Plus

    Der Nettoinventarwert des Investment Trusts erreichte 684,50 US-Cent pro Aktie auf reiner Kapitalbasis. Inklusive der laufenden Jahreserträge liegt der Wert bei 693,79 US-Cent. In britischen Pence ausgedrückt entspricht das 509,13 Pence (nur Kapital) beziehungsweise 516,04 Pence mit Erträgen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Geldkurse zum Handelsschluss, wobei die ausschüttungsfähigen Erträge am Ex-Dividenden-Tag vom Nettoinventarwert abgezogen werden.

    Aktienstruktur unverändert

    Nach dem Tender-Angebot vom 23. Mai 2022 bleiben 29.448.641 Stammaktien im Umlauf. Zusätzlich hält die Gesellschaft 2.181.662 eigene Aktien im Treasury. Jede Stammaktie zu 10 Pence verfügt über eine Stimme. Diese Zahlen dienen als Grundlage für Mitteilungspflichten nach den Transparenzrichtlinien der britischen Finanzaufsicht FCA. Aktionäre müssen die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien als Nenner verwenden, um festzustellen, ob sie ihre Beteiligungen offenlegen müssen.

    Die Bekanntmachungen gehören zu den routinemäßigen Compliance-Verpflichtungen des von BlackRock Investment Management verwalteten Trusts. Für tagesaktuelle Informationen verweist die Gesellschaft auf die üblichen Finanzinformationsdienste.

