Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 3.3.: Extremes zu Strabag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

03.03.2026, 448 Zeichen

Abs. High/Low:
03.03.2009: Low - Strabag: 9.86 Euro

Bisher gab es an einem 3. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.03. beträgt -0,09%. Der beste 03.03. fand im Jahr 2005 mit 1,22% statt, der schlechteste 03.03. im Jahr 2014 mit -3,61%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.03.)


(03.03.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt




 

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


» Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)

» Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)

» Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)

» ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

» Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)

» ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)

» Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)

» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)

» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...


Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
Palfinger will stabile Dividende von 0,9 Euro je Aktie ausschütten
Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1), CPI Europe AG(1), FACC(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: EVN(1), Erste Group(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1)
    Smeilinho zu Palfinger
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(2), OMV(1), Kontron(1), Bawag(1), Verbund(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(3), Porr(2), EVN(1)
    Star der Stunde: voestalpine 4.15%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(4), Kontron(1), FACC(1), Verbund(1), Strabag(1), VIG(1), RBI(1), Rosenbauer(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.62%
    Wiener Börse Party #1096: ATX leichter, Telekom Austria erstmals seit Mai 2025 über 10 Euro, Bawag x MSCI, AT&S x Oddo BHF

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture



    » Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)

    » Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)

    » Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)

    » ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

    » Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)

    » ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)

    » Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)

    » Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)

    » Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...


    Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
    Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
    Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
    Palfinger will stabile Dividende von 0,9 Euro je Aktie ausschütten
    Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1), CPI Europe AG(1), FACC(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: EVN(1), Erste Group(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1)
      Smeilinho zu Palfinger
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(2), OMV(1), Kontron(1), Bawag(1), Verbund(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(3), Porr(2), EVN(1)
      Star der Stunde: voestalpine 4.15%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(4), Kontron(1), FACC(1), Verbund(1), Strabag(1), VIG(1), RBI(1), Rosenbauer(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.62%
      Wiener Börse Party #1096: ATX leichter, Telekom Austria erstmals seit Mai 2025 über 10 Euro, Bawag x MSCI, AT&S x Oddo BHF

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

