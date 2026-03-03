Börsegeschichte 3.3.: Extremes zu Strabag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
03.03.2026, 448 Zeichen
Abs. High/Low:
03.03.2009: Low - Strabag: 9.86 Euro
Bisher gab es an einem 3. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.03. beträgt -0,09%. Der beste 03.03. fand im Jahr 2005 mit 1,22% statt, der schlechteste 03.03. im Jahr 2014 mit -3,61%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.03. so: 0,00%.
