Die Homebase
österreichischer Aktien
Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Wissensplattform ( Finanztrends)

03.03.2026, 3079 Zeichen

Der Bundesverband Gedächtnistraining hat eine neue zentrale Webseite für kognitives Training gestartet. Die Plattform soll Nutzern den Weg durch den unübersichtlichen Markt der Gehirnjogging-Apps weisen. Sie bietet eine gefilterte Kurssuche und stellt wissenschaftlich fundierte Methoden in den Vordergrund.

Orientierung im Dschungel der Gehirn-Apps

Die digitale Anlaufstelle will eine verlässliche Alternative zu reinen Unterhaltungs-Apps sein. Ihr Ziel: Nutzer sollen zwischen einfachen Spielen und wirksamem, strukturiertem Training unterscheiden können. Der Verband bürgt damit für geprüfte Qualität.

Etablierte Programme wie NeuroNation zeigen das Potenzial solcher Angebote. Deren Wirksamkeit für Arbeitsgedächtnis und Konzentration wurde in Kooperation mit Forschern, etwa von der Freien Universität Berlin, untersucht.

Studie belegt präventives Potenzial

Die Relevanz fundierter Programme unterstreicht eine aktuelle Studie. Ihre Ergebnisse wurden kürzlich veröffentlicht. Sie zeigt: Ein spezielles Speed-Training kann das Demenzrisiko um bis zu 25 Prozent senken.

Das Trainingskonzept des Verbands kombiniert kognitive Übungen mit Bewegung und Entspannung. Dieser ganzheitliche Ansatz soll die neuronale Plastizität fördern – also die Anpassungsfähigkeit des Gehirns. Für die medizinische Qualität steht Vorstand Özgür Onur, Leitender Oberarzt der Neurologie an der Uniklinik Köln.

Vom Spiel zum verschreibungspflichtigen Tool

Der Markt durchläuft eine bemerkenswerte Wandlung. Aus Gehirnjogging-Spielen werden zunehmend klinisch anerkannte Therapie-Werkzeuge. Künstliche Intelligenz treibt diese Entwicklung voran. Sie ermöglicht hochgradig personalisierte Programme, die sich dynamisch an den Nutzer anpassen.

Einige Anwendungen haben bereits den Schritt zur medizinischen Anerkennung geschafft. NeuroNation MED ist in Deutschland als digitales Medizinprodukt zugelassen. Ärzte können es bei leichten kognitiven Störungen verschreiben. Die Kosten übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen.

Was bringt die Zukunft?

Die neue Plattform positioniert sich strategisch in einem wachsenden Markt. Die Nachfrage nach präventiven Maßnahmen für die geistige Fitness steigt stetig. Der Fokus wird sich weiter von allgemeinen Übungen hin zu maßgeschneiderten Interventionen verschieben.

Klinische Validierung wird zum entscheidenden Kriterium, um Wirksamkeit von Unterhaltung zu trennen. Der Bundesverband setzt genau hier an: auf Transparenz, Wissenschaft und einen ganzheitlichen Ansatz für ein langes, geistig aktives Leben.


