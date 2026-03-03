Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Wissensplattform ( Finanztrends)

03.03.2026, 3079 Zeichen

Der Bundesverband Gedächtnistraining hat eine neue zentrale Webseite für kognitives Training gestartet. Die Plattform soll Nutzern den Weg durch den unübersichtlichen Markt der Gehirnjogging-Apps weisen. Sie bietet eine gefilterte Kurssuche und stellt wissenschaftlich fundierte Methoden in den Vordergrund.

Orientierung im Dschungel der Gehirn-Apps

Die digitale Anlaufstelle will eine verlässliche Alternative zu reinen Unterhaltungs-Apps sein. Ihr Ziel: Nutzer sollen zwischen einfachen Spielen und wirksamem, strukturiertem Training unterscheiden können. Der Verband bürgt damit für geprüfte Qualität.

Etablierte Programme wie NeuroNation zeigen das Potenzial solcher Angebote. Deren Wirksamkeit für Arbeitsgedächtnis und Konzentration wurde in Kooperation mit Forschern, etwa von der Freien Universität Berlin, untersucht.

Studie belegt präventives Potenzial

Die Relevanz fundierter Programme unterstreicht eine aktuelle Studie. Ihre Ergebnisse wurden kürzlich veröffentlicht. Sie zeigt: Ein spezielles Speed-Training kann das Demenzrisiko um bis zu 25 Prozent senken.

Das Trainingskonzept des Verbands kombiniert kognitive Übungen mit Bewegung und Entspannung. Dieser ganzheitliche Ansatz soll die neuronale Plastizität fördern – also die Anpassungsfähigkeit des Gehirns. Für die medizinische Qualität steht Vorstand Özgür Onur, Leitender Oberarzt der Neurologie an der Uniklinik Köln.