Die Deutsche Börse Aktie profitiert in Zeiten wie diesen. Die Wiener Börse ist leider nicht gelistet ... (Podcast)
In der aktuellen Episode der Wiener Börse Party analysiert Host Christian Drastil die dramatischen Marktbewegungen an einem Tag, der in die Geschichte eingehen könnte. Während die meisten Aktien massive Verluste verzeichnen, sticht ein Titel besonders hervor: Die Deutsche Börse zeigt sich als klarer Gewinner der aktuellen Turbulenzen. Börseninfrastruktur als sicherer Hafen An einem Tag, an dem der ATX zur Mittagszeit bereits 4,03 Prozent im Minus liegt und das Jahr-to-Date-Plus von fast zehn auf unter zwei Prozent zusammenschrumpft, zudem auch der DAX markant unter Druck ist, präsentiert sich die Deutsche Börse als Fels in der Brandung. Mit einem Plus von 1,9 Prozent führt sie den DAX an – als einer von nur zwei Werten im gesamten Index, die überhaupt im positiven...
Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt
