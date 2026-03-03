SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Die Deutsche Börse Aktie profitiert in Zeiten wie diesen. Die Wiener Börse ist leider nicht gelistet ... (Podcast)

03.03.2026, 895 Zeichen
In der aktuellen Episode der Wiener Börse Party analysiert Host Christian Drastil die dramatischen Marktbewegungen an einem Tag, der in die Geschichte eingehen könnte. Während die meisten Aktien massive Verluste verzeichnen, sticht ein Titel besonders hervor: Die Deutsche Börse zeigt sich als klarer Gewinner der aktuellen Turbulenzen. Börseninfrastruktur als sicherer Hafen An einem Tag, an dem der ATX zur Mittagszeit bereits 4,03 Prozent im Minus liegt und das Jahr-to-Date-Plus von fast zehn auf unter zwei Prozent zusammenschrumpft, zudem auch der DAX markant unter Druck ist, präsentiert sich die Deutsche Börse als Fels in der Brandung. Mit einem Plus von 1,9 Prozent führt sie den DAX an – als einer von nur zwei Werten im gesamten Index, die überhaupt im positiven...

Weiterlesen: Die Deutsche Börse Aktie profitiert in Zeiten wie diesen. Die Wiener Börse ist leider nicht gelistet ...


(03.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

Random Partner

VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)

» Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)

» Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)

» ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

» Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)

» ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)

» Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)

» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)

» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
Palfinger will stabile Dividende von 0,9 Euro je Aktie ausschütten
Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)
Messages, Juni 2023




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1), CPI Europe AG(1), FACC(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: EVN(1), Erste Group(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1)
    Smeilinho zu Palfinger
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(2), OMV(1), Kontron(1), Bawag(1), Verbund(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(3), Porr(2), EVN(1)
    Star der Stunde: voestalpine 4.15%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(4), Kontron(1), FACC(1), Verbund(1), Strabag(1), VIG(1), RBI(1), Rosenbauer(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.62%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    03.03.2026, 895 Zeichen
    In der aktuellen Episode der Wiener Börse Party analysiert Host Christian Drastil die dramatischen Marktbewegungen an einem Tag, der in die Geschichte eingehen könnte. Während die meisten Aktien massive Verluste verzeichnen, sticht ein Titel besonders hervor: Die Deutsche Börse zeigt sich als klarer Gewinner der aktuellen Turbulenzen. Börseninfrastruktur als sicherer Hafen An einem Tag, an dem der ATX zur Mittagszeit bereits 4,03 Prozent im Minus liegt und das Jahr-to-Date-Plus von fast zehn auf unter zwei Prozent zusammenschrumpft, zudem auch der DAX markant unter Druck ist, präsentiert sich die Deutsche Börse als Fels in der Brandung. Mit einem Plus von 1,9 Prozent führt sie den DAX an – als einer von nur zwei Werten im gesamten Index, die überhaupt im positiven...

    Weiterlesen: Die Deutsche Börse Aktie profitiert in Zeiten wie diesen. Die Wiener Börse ist leider nicht gelistet ...


    (03.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

    Random Partner

    VIG
    Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)

    » Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)

    » Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)

    » ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

    » Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)

    » ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)

    » Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)

    » Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)

    » Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
    Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
    Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
    Palfinger will stabile Dividende von 0,9 Euro je Aktie ausschütten
    Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)
    Messages, Juni 2023




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1), CPI Europe AG(1), FACC(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: EVN(1), Erste Group(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1)
      Smeilinho zu Palfinger
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(2), OMV(1), Kontron(1), Bawag(1), Verbund(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(3), Porr(2), EVN(1)
      Star der Stunde: voestalpine 4.15%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(4), Kontron(1), FACC(1), Verbund(1), Strabag(1), VIG(1), RBI(1), Rosenbauer(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.62%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de