Huawei: Angriff auf zwei Fronten ( Finanztrends)
03.03.2026, 3108 Zeichen
Während die Welt auf dem Mobile World Congress in Barcelona über 6G diskutiert, zeigt Huawei, was der chinesische Konzern wirklich vorhat. Am 2. März 2026 präsentierte das Unternehmen gleich zwei zentrale Bausteine seiner Zukunftsstrategie – und die haben es in sich.
Speicher-Revolution mit beeindruckenden Zahlen
Die Enterprise Strategy Group, Teil von Omdia, veröffentlichte heute ihre technische Validierung der neuen OceanStor Dorado All-Flash-Speicherlösung. Die Ergebnisse sind konkret: In simulierten Hochlast-Datenbankumgebungen erreicht das System über 876.256 IOPS bei einer durchschnittlichen Antwortzeit von nur 32 Mikrosekunden.
Besonders interessant für Investoren: Die Fünfjahres-Analyse zeigt eine TCO-Reduktion von bis zu 64 Prozent gegenüber traditionellem Hybrid-Storage. Die SmartMatrix-Architektur verkraftet den Ausfall von sieben von acht Controller-Gehäusen ohne Serviceunterbrechung – ein klarer Wettbewerbsvorteil im Unternehmensmarkt.
Yuan Yuan, Präsident der Huawei Data Storage Product Line, betonte die fortgesetzte Führungsrolle bei Storage-Innovationen. Das Unternehmen zielt damit direkt auf den wachsenden Markt für KI-gestützte Datenspeicherung.
Das 10-Billionen-Dollar-Versprechen
Noch ambitionierter präsentierte sich Li Peng, Senior Vice President von Huawei. Seine Vision: Die Kombination aus 5G-A und KI erschließt einen völlig neuen Markt im Wert von zehn Billionen Dollar. Der Kern der Strategie – Telekommunikationsanbieter sollen nicht mehr nur Datenverkehr, sondern KI-Dienste monetarisieren.
Die praktischen Anwendungen klingen vielversprechend: KI-gestützte Anrufe mit Transkription und Übersetzung sind bereits in China und Südkorea großflächig im Einsatz. Für Privathaushalte plant Huawei KI-Assistenten, die automatisch Cloud-Fotoalben erstellen und Netzwerkprobleme per Sprachbefehl lösen.
Im Industriebereich setzt Huawei auf die Verbindung von 5G-A und KI für flexible Fertigung: Neue Produktionsläufe sollen in Sekunden reagieren, in Minuten geplant und in Stunden ausgeliefert werden können.
Li Peng schloss mit einem klaren Bekenntnis: Huawei will Telekommunikationsanbieter dabei unterstützen, sich zu KI-Service-Providern zu entwickeln. Das Unternehmen positioniert sich damit als Infrastruktur-Lieferant für das "Agentic Internet" – ein Netzwerk, das nicht nur Menschen, sondern Hunderte Milliarden KI-Agenten verbinden soll.
Die Doppelstrategie zeigt: Huawei setzt parallel auf Enterprise-Hardware und Consumer-Netzwerktechnologie. Ob die Vision eines zehn-Billionen-Dollar-Markts Realität wird, bleibt abzuwarten. Die technischen Grundlagen dafür legt der Konzern jedenfalls heute.
