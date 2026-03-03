KBV-Chef fordert radikalen Kahlschlag bei Zusatzleistungen ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
03.03.2026, 4853 Zeichen
KBV-Chef Andreas Gassen will alle freiwilligen Kassenleistungen streichen. Dazu gehören auch beliebte Präventionskurse wie Yoga. Sein Ziel: eine Milliarde Euro pro Jahr sparen. Doch der Vorstoß stößt auf massiven Widerstand.
Der Dachverband der gesetzlichen Kassen und die Politik lehnen die Pläne entschieden ab. Sie warnen vor einem Qualitätsverlust und einer Schwächung des Wettbewerbs. Die Debatte entzündet sich an der Frage: Was ist im angespannten Gesundheitssystem noch bezahlbar?
Da Präventionskurse wie Yoga künftig seltener bezuschusst werden könnten, gewinnt das Training in den eigenen vier Wänden an Bedeutung. Dieser kostenlose Report zeigt Ihnen, wie Sie mit fünf einfachen Helfern Ihr eigenes Heim-Fitnessstudio einrichten und schmerzfrei bleiben. Heim-Fitnessstudio Ratgeber kostenlos herunterladen
Kassenärzte-Chef: „Nice-to-have“-Angebote streichen
Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), hält die freiwilligen Zusatzleistungen für nicht mehr vertretbar. In Zeiten knapper Kassen müsse der Fokus auf der medizinischen Kernversorgung liegen. Es sei widersprüchlich, wenn über Honorarkürzungen verhandelt werde, gleichzeitig aber Millionen für Marketing-Angebote flössen.
Sein radikaler Vorschlag: Satzungsleistungen wie professionelle Zahnreinigungen, Homöopathie oder Yoga-Kurse ersatzlos streichen. Laut Gassen ließen sich so knapp eine Milliarde Euro pro Jahr mobilisieren.
GKV-Spitzenverband und Politik schlagen zurück
Der Vorstoß rief sofort heftigen Widerstand hervor. Der GKV-Spitzenverband positionierte sich klar gegen die Pläne. Eine pauschale Streichung würde den Wettbewerb behindern und die Versorgungsqualität verschlechtern, so die Argumentation. Viele dieser Angebote seien wichtige Instrumente der Gesundheitsförderung.
Auch aus der Regierungskoalition kam deutlicher Widerspruch. Vertreter bezeichneten die Diskussion als „Symboldebatte“. Statt einzelner Leistungen zu streichen, brauche es tiefgreifende strukturelle Reformen. Kurzfristige Sparmaßnahmen belasteten nur die Versicherten.
Eine Milliarde Euro – viel oder wenig?
Experten relativieren die von Gassen genannte Einsparsumme. Zwar klingt eine Milliarde Euro gewaltig. Im Gesamtkontext der GKV-Ausgaben von rund 347 Milliarden Euro im Jahr 2025 falle sie aber kaum ins Gewicht.
Die Gesamtkosten aller freiwilligen Leistungen schätzt der GKV-Schätzerkreis auf etwa 1,9 Milliarden Euro. Kritiker wie Thomas Adolph vom Vergleichsportal gesetzlichekrankenkassen.de halten die Forderung für „absurd“. Eine komplette Streichung würde den durchschnittlichen Krankenkassenbeitrag lediglich um 0,11 Prozentpunkte senken. Der finanzielle Effekt für den Einzelnen wäre minimal, der Verlust an etablierten Angeboten hingegen enorm.
Yoga & Co.: Prävention im Visier des Rotstifts
Besonders im Fokus stehen Präventionskurse. Sie sind ein zentraler Bestandteil der freiwilligen Leistungen und werden nach festen Kriterien bezuschusst. Für die Kassen sind sie ein Wettbewerbsinstrument, um neue Mitglieder zu gewinnen.
Wenn staatliche Zuschüsse für Gesundheitskurse wegfallen, ist Eigeninitiative gefragt, um den Körper ab 50 fit zu halten. Erfahren Sie in diesem Gratis-E-Book, welche sechs gezielten Kraftübungen ausreichen, um Muskelschwund und Gelenkschmerzen effektiv vorzubeugen. 6 Gratis-Übungen für zuhause sichern
Für Versicherte bedeuten sie einen geförderten Zugang zu Gesundheitsvorsorge. Würden die Zuschüsse gestrichen, müssten Teilnehmer die vollen Kosten selbst tragen. Kritiker befürchten, dass dies vor allem Menschen mit geringerem Einkommen von Prävention ausschließen würde.
System unter Druck: Symptom einer Dauerkrise
Die hitzige Debatte ist kein Einzelfall. Sie ist Symptom der chronischen Finanzprobleme im Gesundheitssystem. Steigende Kosten für Personal, Medikamente und Krankenhausbehandlungen bei begrenzten Einnahmen führen regelmäßig zu Milliardenlöchern.
Die jetzige Konfrontation zwischen KBV und GKV-Spitzenverband markiert eine neue Eskalationsstufe. Es geht um die grundsätzliche Prioritätensetzung: Soll jeder Euro in die Akutversorgung fließen oder weiter in präventive Maßnahmen investiert werden, deren langfristiger Nutzen unbestritten ist?
Was kommt auf die Versicherten zu?
Eine von der Regierung eingesetzte Expertenkommission arbeitet derzeit an Vorschlägen für eine umfassende Finanzreform. Erste Ergebnisse werden für Ende März erwartet. Die aktuelle Debatte erhöht den Druck auf die Kommission.
Nach dem breiten Widerstand erscheint eine komplette Streichung aller Zusatzleistungen unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher sind schärfere Kriterien oder Budgetdeckelungen. Für die rund 75 Millionen gesetzlich Versicherten bleibt die Unsicherheit vorerst bestehen. Die Entscheidung wird zeigen, ob das System künftig stärker auf Prävention setzt – oder sich auf seine Kernaufgaben zurückzieht.
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.
Random Partner
WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag markant schwächer: Nur Agrana im Plus
» MongoDB Aktie: Absturz um 24 Prozent ( Finanztrends)
» Alex Schütz: Vom Cold Calling zum viermaligen Rückkauf der eigenen Firma...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Öl-Preis, ÖTV-Stars, Nvidia
» KBV-Chef fordert radikalen Kahlschlag bei Zusatzleistungen ( Finanztrends)
» Beiersdorf Aktie: Kursrutsch voraus ( Finanztrends)
» KI-Bedrohung: Warum menschliche Experten unersetzlich bleiben ( Finanztr...
» MindMaze Therapeutics Aktie: Jetzt wird ernst! ( Finanztrends)
» ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...
» E-Rechnung: Ab 2027 wird es für Unternehmen ernst ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag markant schwächer: Nur Agr...
- Neues Kursziel für Erste Group-Aktie
- Analysten zu Frequentis: "Potenzial für kurzfrist...
- Wiener Börse: Hohes Handelsvolumen im Februar
- Porr will rhtb erwerben
- Strabag hat WTE-Übernahme von EVN nun abgeschlossen
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC und Wienerberger gesucht, Christian Hromatka läutet die Bell
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
03.03.2026, 4853 Zeichen
KBV-Chef Andreas Gassen will alle freiwilligen Kassenleistungen streichen. Dazu gehören auch beliebte Präventionskurse wie Yoga. Sein Ziel: eine Milliarde Euro pro Jahr sparen. Doch der Vorstoß stößt auf massiven Widerstand.
Der Dachverband der gesetzlichen Kassen und die Politik lehnen die Pläne entschieden ab. Sie warnen vor einem Qualitätsverlust und einer Schwächung des Wettbewerbs. Die Debatte entzündet sich an der Frage: Was ist im angespannten Gesundheitssystem noch bezahlbar?
Da Präventionskurse wie Yoga künftig seltener bezuschusst werden könnten, gewinnt das Training in den eigenen vier Wänden an Bedeutung. Dieser kostenlose Report zeigt Ihnen, wie Sie mit fünf einfachen Helfern Ihr eigenes Heim-Fitnessstudio einrichten und schmerzfrei bleiben. Heim-Fitnessstudio Ratgeber kostenlos herunterladen
Kassenärzte-Chef: „Nice-to-have“-Angebote streichen
Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), hält die freiwilligen Zusatzleistungen für nicht mehr vertretbar. In Zeiten knapper Kassen müsse der Fokus auf der medizinischen Kernversorgung liegen. Es sei widersprüchlich, wenn über Honorarkürzungen verhandelt werde, gleichzeitig aber Millionen für Marketing-Angebote flössen.
Sein radikaler Vorschlag: Satzungsleistungen wie professionelle Zahnreinigungen, Homöopathie oder Yoga-Kurse ersatzlos streichen. Laut Gassen ließen sich so knapp eine Milliarde Euro pro Jahr mobilisieren.
GKV-Spitzenverband und Politik schlagen zurück
Der Vorstoß rief sofort heftigen Widerstand hervor. Der GKV-Spitzenverband positionierte sich klar gegen die Pläne. Eine pauschale Streichung würde den Wettbewerb behindern und die Versorgungsqualität verschlechtern, so die Argumentation. Viele dieser Angebote seien wichtige Instrumente der Gesundheitsförderung.
Auch aus der Regierungskoalition kam deutlicher Widerspruch. Vertreter bezeichneten die Diskussion als „Symboldebatte“. Statt einzelner Leistungen zu streichen, brauche es tiefgreifende strukturelle Reformen. Kurzfristige Sparmaßnahmen belasteten nur die Versicherten.
Eine Milliarde Euro – viel oder wenig?
Experten relativieren die von Gassen genannte Einsparsumme. Zwar klingt eine Milliarde Euro gewaltig. Im Gesamtkontext der GKV-Ausgaben von rund 347 Milliarden Euro im Jahr 2025 falle sie aber kaum ins Gewicht.
Die Gesamtkosten aller freiwilligen Leistungen schätzt der GKV-Schätzerkreis auf etwa 1,9 Milliarden Euro. Kritiker wie Thomas Adolph vom Vergleichsportal gesetzlichekrankenkassen.de halten die Forderung für „absurd“. Eine komplette Streichung würde den durchschnittlichen Krankenkassenbeitrag lediglich um 0,11 Prozentpunkte senken. Der finanzielle Effekt für den Einzelnen wäre minimal, der Verlust an etablierten Angeboten hingegen enorm.
Yoga & Co.: Prävention im Visier des Rotstifts
Besonders im Fokus stehen Präventionskurse. Sie sind ein zentraler Bestandteil der freiwilligen Leistungen und werden nach festen Kriterien bezuschusst. Für die Kassen sind sie ein Wettbewerbsinstrument, um neue Mitglieder zu gewinnen.
Wenn staatliche Zuschüsse für Gesundheitskurse wegfallen, ist Eigeninitiative gefragt, um den Körper ab 50 fit zu halten. Erfahren Sie in diesem Gratis-E-Book, welche sechs gezielten Kraftübungen ausreichen, um Muskelschwund und Gelenkschmerzen effektiv vorzubeugen. 6 Gratis-Übungen für zuhause sichern
Für Versicherte bedeuten sie einen geförderten Zugang zu Gesundheitsvorsorge. Würden die Zuschüsse gestrichen, müssten Teilnehmer die vollen Kosten selbst tragen. Kritiker befürchten, dass dies vor allem Menschen mit geringerem Einkommen von Prävention ausschließen würde.
System unter Druck: Symptom einer Dauerkrise
Die hitzige Debatte ist kein Einzelfall. Sie ist Symptom der chronischen Finanzprobleme im Gesundheitssystem. Steigende Kosten für Personal, Medikamente und Krankenhausbehandlungen bei begrenzten Einnahmen führen regelmäßig zu Milliardenlöchern.
Die jetzige Konfrontation zwischen KBV und GKV-Spitzenverband markiert eine neue Eskalationsstufe. Es geht um die grundsätzliche Prioritätensetzung: Soll jeder Euro in die Akutversorgung fließen oder weiter in präventive Maßnahmen investiert werden, deren langfristiger Nutzen unbestritten ist?
Was kommt auf die Versicherten zu?
Eine von der Regierung eingesetzte Expertenkommission arbeitet derzeit an Vorschlägen für eine umfassende Finanzreform. Erste Ergebnisse werden für Ende März erwartet. Die aktuelle Debatte erhöht den Druck auf die Kommission.
Nach dem breiten Widerstand erscheint eine komplette Streichung aller Zusatzleistungen unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher sind schärfere Kriterien oder Budgetdeckelungen. Für die rund 75 Millionen gesetzlich Versicherten bleibt die Unsicherheit vorerst bestehen. Die Entscheidung wird zeigen, ob das System künftig stärker auf Prävention setzt – oder sich auf seine Kernaufgaben zurückzieht.
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.
Random Partner
WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag markant schwächer: Nur Agrana im Plus
» MongoDB Aktie: Absturz um 24 Prozent ( Finanztrends)
» Alex Schütz: Vom Cold Calling zum viermaligen Rückkauf der eigenen Firma...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Öl-Preis, ÖTV-Stars, Nvidia
» KBV-Chef fordert radikalen Kahlschlag bei Zusatzleistungen ( Finanztrends)
» Beiersdorf Aktie: Kursrutsch voraus ( Finanztrends)
» KI-Bedrohung: Warum menschliche Experten unersetzlich bleiben ( Finanztr...
» MindMaze Therapeutics Aktie: Jetzt wird ernst! ( Finanztrends)
» ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...
» E-Rechnung: Ab 2027 wird es für Unternehmen ernst ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag markant schwächer: Nur Agr...
- Neues Kursziel für Erste Group-Aktie
- Analysten zu Frequentis: "Potenzial für kurzfrist...
- Wiener Börse: Hohes Handelsvolumen im Februar
- Porr will rhtb erwerben
- Strabag hat WTE-Übernahme von EVN nun abgeschlossen
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC und Wienerberger gesucht, Christian Hromatka läutet die Bell
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void