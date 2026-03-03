KI-Bedrohung: Warum menschliche Experten unersetzlich bleiben ( Finanztrends)

03.03.2026, 4899 Zeichen

KI-gestützte Cyberangriffe überrollen Unternehmen in Minuten. Die Verteidigung setzt auf eine neue Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine.

Die Cybersicherheit steht vor einer Zeitenwende. Künstliche Intelligenz beschleunigt Angriffe dramatisch, während die Abwehr versucht, mit intelligenten Tools Schritt zu halten. Doch der aktuelle Trend ist klar: Die Zukunft liegt nicht im Ersetzen, sondern im strategischen Zusammenspiel von fortsrittlicher Technologie und menschlicher Expertise. Das zeigen zahlreiche neue Studien und Produktankündigungen führender Technologiekonzerne.

Angriffszeiten schrumpfen auf Minuten

Das Bedrohungsszenario hat sich fundamental gewandelt. Ein aktueller Bericht des Sicherheitsunternehmens CrowdStrike vom Februar 2026 offenbart alarmierende Zahlen: Die durchschnittliche Zeit, die ein Angreifer nach dem ersten Eindringen benötigt, um sich im Netzwerk auszubreiten – die sogenannte „Breakout-Time“ –, ist auf nur noch 29 Minuten gesunken. Das ist eine Beschleunigung um 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der schnellste dokumentierte Angriff dauerte sogar nur 27 Sekunden.

Hinter dieser Geschwindigkeit steckt systematischer KI-Einsatz. Angreifer nutzen Algorithmen, um Abwehrmechanismen automatisiert zu umgehen und Schwachstellen zu finden. Gleichzeitig wird KI selbst zum Angriffsziel: Hacker schleusen bösartige Befehle in legitime KI-Tools ein oder nutzen Sicherheitslücken in Entwicklungsplattformen aus.

Deutsche Unternehmen sehen KI als größtes Risiko

Die Sorge in der Wirtschaft ist groß. Eine Studie des Technologiekonzerns Thales ergab, dass 71 Prozent der deutschen Unternehmen KI als ihr größtes Datensicherheitsrisiko einstufen. Die Angst gilt nicht nur böswilliger externer KI, sondern auch den internen Systemen. Diese erhalten oft weitreichende Zugriffsrechte und werden so zu einer Arbeit vertrauenswürdigem „Insider“ mit potenziell gefährlichen Berechtigungen.

Die Industrie reagiert mit massiven Investitionen. Microsoft kündigte am 2. März 2026 verstärkte Sicherheitsfeatures für Windows 11 und seinen KI-Assistenten Copilot an. Dazu gehören ein verbesserter Identitätsschutz, erweiterte Bedrohungserkennung und strengere Datenschutzregeln für KI-Tools. Ein branchenweiter Konsens zeichnet sich ab: KI muss für Verteidiger zum unverzichtbaren Werkzeug werden.