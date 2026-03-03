Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
Bei Kraft Heinz wird es in diesen Tagen gleich doppelt spannend: In wenigen Tagen steht der Dividenden-Stichtag an – und parallel versucht CEO Steve Cahillane, den Konzern mit einem großen Kurswechsel wieder auf Wachstum zu trimmen. Statt einer Aufspaltung soll nun mehr Geld in Marken, Produkte und Vertrieb fließen. Doch der Preis dafür ist hoch: 2026 dürfte operativ erst einmal schwächer ausfallen.
Dividenden-Stichtag rückt näher
Die nächste wichtige Marke im Kalender ist der 6. März 2026: Dann liegt der Ex-Dividenden-Tag. Der Verwaltungsrat hat eine Quartalsdividende von 0,40 US-Dollar je Aktie beschlossen, die am 27. März 2026 ausgezahlt werden soll (für Aktionäre, die am 6. März eingetragen sind). Für Einkommensinvestoren ist das der kurzfristige Fokus.
Untermauert wird die Ausschüttung auch mit Blick auf den Cashflow: Für 2025 meldete Kraft Heinz einen Free Cashflow von 3,7 Mrd. US-Dollar (plus 15,9% zum Vorjahr). Insgesamt flossen 2,3 Mrd. US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück.
Strategiewechsel statt Aufspaltung
Der größere Einschnitt ist strategisch: Kraft Heinz legt die Arbeiten an der zuvor angekündigten Aufspaltung auf Eis. Statt zwei neue Unternehmen aufzubauen, will das Management nun 600 Mio. US-Dollar in Marketing, Vertrieb, Forschung & Entwicklung, Produktverbesserungen und selektive Preisanpassungen investieren.
Die Logik dahinter: Cahillane sagt, der Konzern sei nach Jahren harter Kostenschnitte „zu schlank“ geworden. In einem Umfeld, in dem Eigenmarken und kleinere Anbieter den Druck hochhalten, setzt Kraft Heinz damit auf eine Stärkung des Kerngeschäfts, statt sich in einer komplexen Trennung zu verlieren.
Der Haken: Das Programm soll 2026 zu einem Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (währungsbereinigt) um 14% bis 18% beitragen. Es ist also ein klarer Tausch „kurzfristiger Schmerz gegen langfristige Erneuerung“.
Zahlen und Ausblick: 2026 wird zum Stresstest
Die jüngsten Ergebnisse liefern den Ausgangspunkt für diese „Reset“-Phase. 2025 sanken die Netto-Umsätze um 3,5% auf 24,9 Mrd. US-Dollar, das bereinigte operative Ergebnis ging um 11,5% auf 4,7 Mrd. US-Dollar zurück. Das bereinigte EPS fiel um 15% auf 2,60 US-Dollar.
Im vierten Quartal lag das bereinigte EPS zwar über den Erwartungen (0,67 US-Dollar statt 0,61), doch der Umsatz verfehlte den Konsens leicht. Entscheidend war erneut die Nachfrage-Seite: Organic Net Sales -4,2%, getragen von schwächerem Volumen/Mix, während Preise nur leicht zulegten.
Noch schwerer wog für den Markt der Blick nach vorn. Für 2026 stellt Kraft Heinz ein EPS von 1,98 bis 2,10 US-Dollar in Aussicht – deutlich unter den Analystenerwartungen von 2,49. Gleichzeitig soll der Capex auf rund 950 Mio. US-Dollar steigen. Genau hier liegt der Kern der aktuellen Story: Wann zahlt sich die Reinvestition spürbar in Volumen und Profitabilität aus?
Am Aktienkurs lässt sich die Skepsis ablesen: In den vergangenen 12 Monaten liegt das Papier rund 30% im Minus (aktuell 20,91 €).
Was sich Anleger kurzfristig merken müssen
In den nächsten Tagen steht mit dem 6. März (Ex-Dividende) das kurzfristige Ereignis im Vordergrund. Strategisch wird die Messlatte aber erst über die kommenden Quartale gelegt: Ob die 600 Mio. US-Dollar für Marke und Produktpipeline tatsächlich die Volumen-Erosion bremsen, soll 2026 trotz bewusst höherer Investitionen sichtbar werden – das hat das Management selbst als „herausforderndes Jahr“ eingeordnet.
