Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)

Bei Kraft Heinz wird es in diesen Tagen gleich doppelt spannend: In wenigen Tagen steht der Dividenden-Stichtag an – und parallel versucht CEO Steve Cahillane, den Konzern mit einem großen Kurswechsel wieder auf Wachstum zu trimmen. Statt einer Aufspaltung soll nun mehr Geld in Marken, Produkte und Vertrieb fließen. Doch der Preis dafür ist hoch: 2026 dürfte operativ erst einmal schwächer ausfallen.

Dividenden-Stichtag rückt näher

Die nächste wichtige Marke im Kalender ist der 6. März 2026: Dann liegt der Ex-Dividenden-Tag. Der Verwaltungsrat hat eine Quartalsdividende von 0,40 US-Dollar je Aktie beschlossen, die am 27. März 2026 ausgezahlt werden soll (für Aktionäre, die am 6. März eingetragen sind). Für Einkommensinvestoren ist das der kurzfristige Fokus.

Untermauert wird die Ausschüttung auch mit Blick auf den Cashflow: Für 2025 meldete Kraft Heinz einen Free Cashflow von 3,7 Mrd. US-Dollar (plus 15,9% zum Vorjahr). Insgesamt flossen 2,3 Mrd. US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück.

Strategiewechsel statt Aufspaltung

Der größere Einschnitt ist strategisch: Kraft Heinz legt die Arbeiten an der zuvor angekündigten Aufspaltung auf Eis. Statt zwei neue Unternehmen aufzubauen, will das Management nun 600 Mio. US-Dollar in Marketing, Vertrieb, Forschung & Entwicklung, Produktverbesserungen und selektive Preisanpassungen investieren.

Die Logik dahinter: Cahillane sagt, der Konzern sei nach Jahren harter Kostenschnitte „zu schlank“ geworden. In einem Umfeld, in dem Eigenmarken und kleinere Anbieter den Druck hochhalten, setzt Kraft Heinz damit auf eine Stärkung des Kerngeschäfts, statt sich in einer komplexen Trennung zu verlieren.

Der Haken: Das Programm soll 2026 zu einem Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (währungsbereinigt) um 14% bis 18% beitragen. Es ist also ein klarer Tausch „kurzfristiger Schmerz gegen langfristige Erneuerung“.

Zahlen und Ausblick: 2026 wird zum Stresstest

Die jüngsten Ergebnisse liefern den Ausgangspunkt für diese „Reset“-Phase. 2025 sanken die Netto-Umsätze um 3,5% auf 24,9 Mrd. US-Dollar, das bereinigte operative Ergebnis ging um 11,5% auf 4,7 Mrd. US-Dollar zurück. Das bereinigte EPS fiel um 15% auf 2,60 US-Dollar.