SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

MindMaze Therapeutics Aktie: Jetzt wird ernst! ( Finanztrends)

03.03.2026, 2762 Zeichen

Das Schweizer Biotech-Unternehmen liefert heute ein Update, das aufhorchen lässt. Nach dem erfolgreichen Börsengang an der SIX Swiss Exchange konzentriert sich MindMaze Therapeutics nun konsequent auf sein Kerngeschäft – und gleichzeitig bahnen sich wichtige Partnerschaften an.

US-Deal kurz vor dem Abschluss?

Das könnte schneller gehen als gedacht. MindMaze Therapeutics verhandelt aktuell mit US-weiten Anbietergruppen über eine Ausweitung seiner Plattform. CEO Alexandre Capet spricht von einer "potentiellen Finalisierung in naher Zukunft". Ein entscheidender Vorteil: Das Unternehmen verfügt über einen einzigartigen Erstattungscode für die häusliche Nutzung seiner digitalen Neurotherapien.

Parallel baut die Firma ihre US-Organisation aus. Feldspezialisten werden rekrutiert, während laufende Studien in Vibra Healthcare Kliniken und dem Mount Sinai Hospital weitere Belege für die Kosteneffizienz der Behandlungen liefern sollen. Diese medizinisch-ökonomischen Daten dürften bei den Verhandlungen mit Kostenträgern eine zentrale Rolle spielen.

Europa-Offensive nimmt Fahrt auf

In den kommenden Wochen starten zwei wichtige klinische Studien: SwissNeuroRehab und React-AVC. Ziel ist es, die Überlegenheit der integrierten Neurotherapie-Plattform gegenüber der Standardversorgung nachzuweisen – und damit den Weg für Erstattungen in weiteren europäischen Märkten zu ebnen.

Die Basis ist solide: Über 100 Kliniken und Neurorehabilitations-Einrichtungen in Europa, darunter führende akademische Zentren, setzen bereits auf die Lösungen von MindMaze Therapeutics. Jetzt geht es darum, diese Verbreitung in messbare Umsätze zu verwandeln.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei MindMaze Therapeutics?

Portfolio-Bereinigung läuft

Volle Konzentration auf Neurologie – so lautet die Devise. Für ausgewählte Nicht-Kern-Assets außerhalb dieses Bereichs prüft das Management strategische Alternativen wie Auslizenzierung oder Verkauf. Die Maßnahme soll die Kapitaleffizienz steigern und den strategischen Fokus schärfen.

Im Zuge dieser Neuausrichtung haben Gregory Van Beek und Michael Stünkel den Verwaltungsrat verlassen. Ihre Nachfolger sollen bei der nächsten Hauptversammlung gewählt werden. Die Integrationsphase nach dem Zusammenschluss scheint damit abgeschlossen.

Anzeige

MindMaze Therapeutics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue MindMaze Therapeutics-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

Die neusten MindMaze Therapeutics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MindMaze Therapeutics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

MindMaze Therapeutics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(03.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.

Random Partner

Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Alex Schütz: Vom Cold Calling zum viermaligen Rückkauf der eigenen Firma...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Öl-Preis, ÖTV-Stars, Nvidia

» KI-Bedrohung: Warum menschliche Experten unersetzlich bleiben ( Finanztr...

» MindMaze Therapeutics Aktie: Jetzt wird ernst! ( Finanztrends)

» ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...

» E-Rechnung: Ab 2027 wird es für Unternehmen ernst ( Finanztrends)

» Biopac India Aktie: Liquidation besiegelt ( Finanztrends)

» Wah Sun Handbags Aktie: Warten auf Impulse ( Finanztrends)

» BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: Routine-Updates ( F...

» Huawei: Angriff auf zwei Fronten ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...
Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
Do&Co - Austrian Visual Worldwide Roadshow 2021
DAX-Frühmover: Beiersdorf, Deutsche Bank, Siemens Energy, RWE, Commerzbank, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Siemens Healthineers und Scout24




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: Zumtobel 0.77%, Rutsch der Stunde: voestalpine -6.67%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Erste Group(2), RBI(1), Zumtobel(1), Strabag(1), Bawag(1), DO&CO(1), OMV(1)
    BSN MA-Event Rosenbauer
    BSN MA-Event Commerzbank
    BSN MA-Event Deutsche Boerse
    BSN MA-Event Continental
    BSN MA-Event Allianz
    Star der Stunde: OMV 1.27%, Rutsch der Stunde: FACC -2.39%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel



    Autor: Finanztrends

    03.03.2026, 2762 Zeichen

    Das Schweizer Biotech-Unternehmen liefert heute ein Update, das aufhorchen lässt. Nach dem erfolgreichen Börsengang an der SIX Swiss Exchange konzentriert sich MindMaze Therapeutics nun konsequent auf sein Kerngeschäft – und gleichzeitig bahnen sich wichtige Partnerschaften an.

    US-Deal kurz vor dem Abschluss?

    Das könnte schneller gehen als gedacht. MindMaze Therapeutics verhandelt aktuell mit US-weiten Anbietergruppen über eine Ausweitung seiner Plattform. CEO Alexandre Capet spricht von einer "potentiellen Finalisierung in naher Zukunft". Ein entscheidender Vorteil: Das Unternehmen verfügt über einen einzigartigen Erstattungscode für die häusliche Nutzung seiner digitalen Neurotherapien.

    Parallel baut die Firma ihre US-Organisation aus. Feldspezialisten werden rekrutiert, während laufende Studien in Vibra Healthcare Kliniken und dem Mount Sinai Hospital weitere Belege für die Kosteneffizienz der Behandlungen liefern sollen. Diese medizinisch-ökonomischen Daten dürften bei den Verhandlungen mit Kostenträgern eine zentrale Rolle spielen.

    Europa-Offensive nimmt Fahrt auf

    In den kommenden Wochen starten zwei wichtige klinische Studien: SwissNeuroRehab und React-AVC. Ziel ist es, die Überlegenheit der integrierten Neurotherapie-Plattform gegenüber der Standardversorgung nachzuweisen – und damit den Weg für Erstattungen in weiteren europäischen Märkten zu ebnen.

    Die Basis ist solide: Über 100 Kliniken und Neurorehabilitations-Einrichtungen in Europa, darunter führende akademische Zentren, setzen bereits auf die Lösungen von MindMaze Therapeutics. Jetzt geht es darum, diese Verbreitung in messbare Umsätze zu verwandeln.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei MindMaze Therapeutics?

    Portfolio-Bereinigung läuft

    Volle Konzentration auf Neurologie – so lautet die Devise. Für ausgewählte Nicht-Kern-Assets außerhalb dieses Bereichs prüft das Management strategische Alternativen wie Auslizenzierung oder Verkauf. Die Maßnahme soll die Kapitaleffizienz steigern und den strategischen Fokus schärfen.

    Im Zuge dieser Neuausrichtung haben Gregory Van Beek und Michael Stünkel den Verwaltungsrat verlassen. Ihre Nachfolger sollen bei der nächsten Hauptversammlung gewählt werden. Die Integrationsphase nach dem Zusammenschluss scheint damit abgeschlossen.

    Anzeige

    MindMaze Therapeutics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue MindMaze Therapeutics-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

    Die neusten MindMaze Therapeutics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MindMaze Therapeutics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    MindMaze Therapeutics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (03.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.

    Random Partner

    Österreichische Post
    Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Alex Schütz: Vom Cold Calling zum viermaligen Rückkauf der eigenen Firma...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Öl-Preis, ÖTV-Stars, Nvidia

    » KI-Bedrohung: Warum menschliche Experten unersetzlich bleiben ( Finanztr...

    » MindMaze Therapeutics Aktie: Jetzt wird ernst! ( Finanztrends)

    » ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...

    » E-Rechnung: Ab 2027 wird es für Unternehmen ernst ( Finanztrends)

    » Biopac India Aktie: Liquidation besiegelt ( Finanztrends)

    » Wah Sun Handbags Aktie: Warten auf Impulse ( Finanztrends)

    » BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: Routine-Updates ( F...

    » Huawei: Angriff auf zwei Fronten ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
    Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
    ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...
    Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
    Do&Co - Austrian Visual Worldwide Roadshow 2021
    DAX-Frühmover: Beiersdorf, Deutsche Bank, Siemens Energy, RWE, Commerzbank, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Siemens Healthineers und Scout24




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: Zumtobel 0.77%, Rutsch der Stunde: voestalpine -6.67%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Erste Group(2), RBI(1), Zumtobel(1), Strabag(1), Bawag(1), DO&CO(1), OMV(1)
      BSN MA-Event Rosenbauer
      BSN MA-Event Commerzbank
      BSN MA-Event Deutsche Boerse
      BSN MA-Event Continental
      BSN MA-Event Allianz
      Star der Stunde: OMV 1.27%, Rutsch der Stunde: FACC -2.39%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de