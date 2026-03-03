» MindMaze Therapeutics Aktie: Jetzt wird ernst! ( Finanztrends)

03.03.2026, 2762 Zeichen

Das Schweizer Biotech-Unternehmen liefert heute ein Update, das aufhorchen lässt. Nach dem erfolgreichen Börsengang an der SIX Swiss Exchange konzentriert sich MindMaze Therapeutics nun konsequent auf sein Kerngeschäft – und gleichzeitig bahnen sich wichtige Partnerschaften an.

US-Deal kurz vor dem Abschluss?

Das könnte schneller gehen als gedacht. MindMaze Therapeutics verhandelt aktuell mit US-weiten Anbietergruppen über eine Ausweitung seiner Plattform. CEO Alexandre Capet spricht von einer "potentiellen Finalisierung in naher Zukunft". Ein entscheidender Vorteil: Das Unternehmen verfügt über einen einzigartigen Erstattungscode für die häusliche Nutzung seiner digitalen Neurotherapien.

Parallel baut die Firma ihre US-Organisation aus. Feldspezialisten werden rekrutiert, während laufende Studien in Vibra Healthcare Kliniken und dem Mount Sinai Hospital weitere Belege für die Kosteneffizienz der Behandlungen liefern sollen. Diese medizinisch-ökonomischen Daten dürften bei den Verhandlungen mit Kostenträgern eine zentrale Rolle spielen.

Europa-Offensive nimmt Fahrt auf

In den kommenden Wochen starten zwei wichtige klinische Studien: SwissNeuroRehab und React-AVC. Ziel ist es, die Überlegenheit der integrierten Neurotherapie-Plattform gegenüber der Standardversorgung nachzuweisen – und damit den Weg für Erstattungen in weiteren europäischen Märkten zu ebnen.

Die Basis ist solide: Über 100 Kliniken und Neurorehabilitations-Einrichtungen in Europa, darunter führende akademische Zentren, setzen bereits auf die Lösungen von MindMaze Therapeutics. Jetzt geht es darum, diese Verbreitung in messbare Umsätze zu verwandeln.