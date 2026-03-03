» MongoDB Aktie: Absturz um 24 Prozent ( Finanztrends)

03.03.2026, 2739 Zeichen

Der Datenbankmanagement-Spezialist MongoDB hat gestern nach US-Börsenschluss einen schweren Kurseinbruch erlebt. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel rund 24 Prozent an Wert. Auslöser waren ein enttäuschender Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2027 sowie ein überraschender Führungswechsel – und das, obwohl die vorgelegten Quartalszahlen eigentlich stark ausfielen.

Starke Zahlen reichen nicht aus

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 legte MongoDB durchaus respektable Zahlen vor. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26,8 Prozent auf 695,1 Millionen Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen um knapp 26 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,65 Dollar. Eigentlich Zahlen, die für Optimismus sorgen sollten.

Doch die Anleger blickten nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die Prognose. Und die fiel deutlich schwächer aus als erhofft. Für das laufende erste Quartal 2027 erwartet das Management lediglich einen Umsatz zwischen 659 und 664 Millionen Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,19 Dollar. Für das Gesamtjahr 2027 rechnet MongoDB mit Erlösen zwischen 2,86 und 2,9 Milliarden Dollar bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 5,75 bis 5,93 Dollar. Nach GAAP-Kriterien wird hingegen ein Verlust von 0,49 bis 0,73 Dollar je Aktie erwartet.

Führungswechsel schürt Unsicherheit

Zusätzlich zur schwachen Prognose belastete die Ankündigung eines Führungswechsels die Stimmung. Der Zeitpunkt für einen solchen Schritt könnte kaum ungünstiger sein. In einer Phase, in der der gesamte Software-Sektor unter Druck steht und Investoren zunehmend nervös auf enttäuschende Ausblicke reagieren, sorgt ein Wechsel an der Unternehmensspitze für zusätzliche Verunsicherung.