Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Norsk Hydro Aktie: Aluminium im Aufwind ( Finanztrends)

03.03.2026, 2868 Zeichen

Geopolitische Unruhen im Nahen Osten lassen die Aluminiumpreise steigen und rücken Norsk Hydro in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Während Sorgen um die Versorgungssicherheit den Markt antreiben, profitiert der norwegische Konzern von seiner speziellen Energiestruktur. Doch wie schlägt sich dieser Rohstoff-Boom im laufenden Konzernumbau nieder?

Spannungen treiben Aluminiumpreise

Am gestrigen Montag stieg der Aluminiumpreis an der London Metal Exchange (LME) um 1,7 % auf rund 3.194,50 US-Dollar pro Tonne. Auslöser sind militärische Entwicklungen im Nahen Osten, die die Sicherheit der Straße von Hormus gefährden. Da die Region etwa 9 % der weltweiten Aluminiumkapazitäten kontrolliert, befürchten Marktteilnehmer Engpässe bei Rohstoffen wie Bauxit und Tonerde sowie bei Fertigprodukten.

Für Norsk Hydro bietet dieses Marktumfeld eine Chance: Das Unternehmen nutzt ein umfangreiches Portfolio an Wasserkraft in Norwegen. Dies wirkt in Zeiten regionaler Konflikte als wertvolle Absicherung gegen steigende Öl- und Gaspreise, die üblicherweise die Energiekosten in der Produktion in die Höhe treiben.

Strategischer Umbau trotz hoher Margen

Trotz der aktuell stützenden Effekte durch die hohen Metallpreise hält der Konzern an seinen langfristigen Restrukturierungsplänen fest. Die operative Resilienz steht dabei im Vordergrund. Bis Ende 2026 ist die Schließung von fünf europäischen Werken in Deutschland, Großbritannien, Italien und den Niederlanden geplant, um das Strangpressgeschäft effizienter aufzustellen.

Die positive Stimmung am Rohstoffmarkt spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider: Mit einem Plus von rund 20 % seit Jahresbeginn notiert die Aktie aktuell bei 8,07 Euro und liegt damit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 8,14 Euro.

Fokus auf die Hauptversammlung

Das Interesse der Anleger verlagert sich nun zunehmend auf die Kapitalallokation und die kommenden Termine. Am 7. Mai 2026 findet die Hauptversammlung statt, auf der über die vorgeschlagene Dividende von 3,0 NOK pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 entschieden wird.

Zudem wird entscheidend sein, wie das Management die Investitionsplanung für das laufende Jahr an die volatilen Rohstoffaufschläge und die industrielle Nachfrage in Europa anpasst. Neben der Dividende bleibt der Fortschritt bei den CO2-armen Initiativen ein zentraler Faktor für die Bewertung durch den Kapitalmarkt.

(03.03.2026)

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.

Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Link11-Report: DDoS-Angriffe werden zum Dauerzustand ( Finanztrends)
Wie Home Depot, 3M, Procter & Gamble, Chevron, Caterpillar und Boeing für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
Wie Wirecard, Verbund, SMA Solar, FACC, Aixtron und OMV für Gesprächsstoff sorgten




    BSN MA-Event Beiersdorf
    #gabb #2051
    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.

      BSN MA-Event Beiersdorf
      #gabb #2051
