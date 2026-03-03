ON24 Aktie: Insider verkaufen vor Übernahme ( Finanztrends)
Die Führungsetage von ON24 hat kurz vor dem Abschluss der Cvent-Übernahme noch einmal Kasse gemacht. CEO Sharat Sharan, Chief Revenue Officer Blackie James und CTO Jayesh Sahasi verkauften am 2. März 2026 Aktien im Gesamtwert von rund 461.000 Dollar. Die Transaktionen erfolgten zu Preisen zwischen 8,00 und 8,02 Dollar – nahe am vereinbarten Übernahmepreis von 8,10 Dollar je Aktie.
Koordinierte Verkäufe nach Aktiengewährung
Alle drei Manager erhielten am 26. Februar 2026 zunächst neue Aktien aus der Freigabe von Restricted Stock Units. CEO Sharan bekam 125.787 Aktien, CTO Sahasi 29.560 Stück und CRO James 25.157 Papiere. Nur Tage später verkauften sie Teile davon wieder – offiziell zur Deckung von Steuerverpflichtungen.
Die Verkäufe erfolgten über vorab festgelegte Handelspläne nach Regel 10b5-1. Sharan hatte seinen Plan bereits am 14. Mai 2025 aufgesetzt, Sahasi am 4. März 2025 und James am 29. August 2024. Nach den Transaktionen hält CEO Sharan noch 3,74 Millionen Aktien direkt, CTO Sahasi 680.794 Stück und CRO James 484.052 Papiere.
Übernahme steht kurz bevor
Der Zeitpunkt der Verkäufe ist bemerkenswert: Cvent hatte im November 2025 angekündigt, ON24 für rund 400 Millionen Dollar zu übernehmen. Der Kaufpreis von 8,10 Dollar je Aktie bedeutete eine Prämie von 62 Prozent zum Schlusskurs vom 10. November 2025 und lag 51 Prozent über dem 90-Tage-Durchschnitt.
Die Aktie notiert aktuell nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 8,10 Dollar und hat in den vergangenen sechs Monaten 47 Prozent zugelegt. Das Unternehmen verfügt über mehr Bargeld als Schulden und weist eine solide Liquiditätsquote von 2,48 auf. Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, werden die Aktionäre 8,10 Dollar in bar für jede Aktie erhalten.
