SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ON24 Aktie: Insider verkaufen vor Übernahme ( Finanztrends)

03.03.2026, 2178 Zeichen

Die Führungsetage von ON24 hat kurz vor dem Abschluss der Cvent-Übernahme noch einmal Kasse gemacht. CEO Sharat Sharan, Chief Revenue Officer Blackie James und CTO Jayesh Sahasi verkauften am 2. März 2026 Aktien im Gesamtwert von rund 461.000 Dollar. Die Transaktionen erfolgten zu Preisen zwischen 8,00 und 8,02 Dollar – nahe am vereinbarten Übernahmepreis von 8,10 Dollar je Aktie.

Koordinierte Verkäufe nach Aktiengewährung

Alle drei Manager erhielten am 26. Februar 2026 zunächst neue Aktien aus der Freigabe von Restricted Stock Units. CEO Sharan bekam 125.787 Aktien, CTO Sahasi 29.560 Stück und CRO James 25.157 Papiere. Nur Tage später verkauften sie Teile davon wieder – offiziell zur Deckung von Steuerverpflichtungen.

Die Verkäufe erfolgten über vorab festgelegte Handelspläne nach Regel 10b5-1. Sharan hatte seinen Plan bereits am 14. Mai 2025 aufgesetzt, Sahasi am 4. März 2025 und James am 29. August 2024. Nach den Transaktionen hält CEO Sharan noch 3,74 Millionen Aktien direkt, CTO Sahasi 680.794 Stück und CRO James 484.052 Papiere.

Übernahme steht kurz bevor

Der Zeitpunkt der Verkäufe ist bemerkenswert: Cvent hatte im November 2025 angekündigt, ON24 für rund 400 Millionen Dollar zu übernehmen. Der Kaufpreis von 8,10 Dollar je Aktie bedeutete eine Prämie von 62 Prozent zum Schlusskurs vom 10. November 2025 und lag 51 Prozent über dem 90-Tage-Durchschnitt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ON24?

Die Aktie notiert aktuell nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 8,10 Dollar und hat in den vergangenen sechs Monaten 47 Prozent zugelegt. Das Unternehmen verfügt über mehr Bargeld als Schulden und weist eine solide Liquiditätsquote von 2,48 auf. Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, werden die Aktionäre 8,10 Dollar in bar für jede Aktie erhalten.

Anzeige

ON24-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ON24-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

Die neusten ON24-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ON24-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ON24: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(03.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...

» BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: Routine-Updates ( F...

» Huawei: Angriff auf zwei Fronten ( Finanztrends)

» MPC Container Ships Aktie: Rekordhoch ( Finanztrends)

» Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)

» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Wissensplattform ( Finanzt...

» ePA: Hohe Bekanntheit, aber kaum aktive Nutzer ( Finanztrends)

» Norsk Hydro Aktie: Aluminium im Aufwind ( Finanztrends)

» Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)

» ON24 Aktie: Insider verkaufen vor Übernahme ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Link11-Report: DDoS-Angriffe werden zum Dauerzustand ( Finanztrends)
Wie Home Depot, 3M, Procter & Gamble, Chevron, Caterpillar und Boeing für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
Wie Wirecard, Verbund, SMA Solar, FACC, Aixtron und OMV für Gesprächsstoff sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Beiersdorf
    #gabb #2051
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs

    Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...

    Books josefchladek.com

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG



    Autor: Finanztrends

    03.03.2026, 2178 Zeichen

    Die Führungsetage von ON24 hat kurz vor dem Abschluss der Cvent-Übernahme noch einmal Kasse gemacht. CEO Sharat Sharan, Chief Revenue Officer Blackie James und CTO Jayesh Sahasi verkauften am 2. März 2026 Aktien im Gesamtwert von rund 461.000 Dollar. Die Transaktionen erfolgten zu Preisen zwischen 8,00 und 8,02 Dollar – nahe am vereinbarten Übernahmepreis von 8,10 Dollar je Aktie.

    Koordinierte Verkäufe nach Aktiengewährung

    Alle drei Manager erhielten am 26. Februar 2026 zunächst neue Aktien aus der Freigabe von Restricted Stock Units. CEO Sharan bekam 125.787 Aktien, CTO Sahasi 29.560 Stück und CRO James 25.157 Papiere. Nur Tage später verkauften sie Teile davon wieder – offiziell zur Deckung von Steuerverpflichtungen.

    Die Verkäufe erfolgten über vorab festgelegte Handelspläne nach Regel 10b5-1. Sharan hatte seinen Plan bereits am 14. Mai 2025 aufgesetzt, Sahasi am 4. März 2025 und James am 29. August 2024. Nach den Transaktionen hält CEO Sharan noch 3,74 Millionen Aktien direkt, CTO Sahasi 680.794 Stück und CRO James 484.052 Papiere.

    Übernahme steht kurz bevor

    Der Zeitpunkt der Verkäufe ist bemerkenswert: Cvent hatte im November 2025 angekündigt, ON24 für rund 400 Millionen Dollar zu übernehmen. Der Kaufpreis von 8,10 Dollar je Aktie bedeutete eine Prämie von 62 Prozent zum Schlusskurs vom 10. November 2025 und lag 51 Prozent über dem 90-Tage-Durchschnitt.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ON24?

    Die Aktie notiert aktuell nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 8,10 Dollar und hat in den vergangenen sechs Monaten 47 Prozent zugelegt. Das Unternehmen verfügt über mehr Bargeld als Schulden und weist eine solide Liquiditätsquote von 2,48 auf. Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, werden die Aktionäre 8,10 Dollar in bar für jede Aktie erhalten.

    Anzeige

    ON24-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ON24-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

    Die neusten ON24-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ON24-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    ON24: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (03.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.

    Random Partner

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...

    » BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: Routine-Updates ( F...

    » Huawei: Angriff auf zwei Fronten ( Finanztrends)

    » MPC Container Ships Aktie: Rekordhoch ( Finanztrends)

    » Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)

    » Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Wissensplattform ( Finanzt...

    » ePA: Hohe Bekanntheit, aber kaum aktive Nutzer ( Finanztrends)

    » Norsk Hydro Aktie: Aluminium im Aufwind ( Finanztrends)

    » Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)

    » ON24 Aktie: Insider verkaufen vor Übernahme ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
    Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Link11-Report: DDoS-Angriffe werden zum Dauerzustand ( Finanztrends)
    Wie Home Depot, 3M, Procter & Gamble, Chevron, Caterpillar und Boeing für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
    Wie Wirecard, Verbund, SMA Solar, FACC, Aixtron und OMV für Gesprächsstoff sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Beiersdorf
      #gabb #2051
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs

      Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...

      Books josefchladek.com

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de