OpenAI springt für US-Militär ein – nach Ächtung von Konkurrent Anthropic ( Finanztrends)
03.03.2026, 4847 Zeichen
Das US-Verteidigungsministerium setzt klare Grenzen für den militärischen Einsatz von KI. Nach einem Zerwürfnis mit dem Entwickler Anthropic schloss es einen Deal mit OpenAI. Dieser definiert erstmals konkrete „rote Linien“ – etwa gegen autonome Waffen und Inlandsüberwachung.
Die Woche markiert eine Zeitenwende in der Beziehung zwischen dem Pentagon und der KI-Industrie. Hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf: Auf der einen Seite steht die neue, aggressive „AI-First“-Doktrin des Militärs, die eine Integration der Technologie im „Kriegstempo“ fordert. Auf der anderen Seite ringen Unternehmen wie Anthropic um ethische Leitplanken für ihre mächtigen Modelle.
Konflikt eskaliert: Anthropic wird zum „Lieferkettenrisiko“
Der Bruch kam nach wochenlangen, festgefahrenen Verhandlungen. Anthropic bestand darauf, vertragliche Schutzklauseln beizubehalten, die den Einsatz seiner KI „Claude“ für Massenüberwachung und vollautonome Waffen ohne menschliche Kontrolle verbieten. Das Pentagon forderte dagegen die Freiheit, die Technologie für „alle legalen Zwecke“ nutzen zu können.
Als keine Einigung in Sicht war, schlug die US-Regierung hart zurück. Präsident Donald Trump wies alle Bundesbehörden an, die Nutzung von Anthropic-Technologie einzustellen. Verteidigungsminister Pete Hegseth stufte das Unternehmen öffentlich als „Lieferkettenrisiko“ ein. Diese seltene Maßnahme verbietet es allen Militär-Zulieferern, Geschäftsbeziehungen mit Anthropic zu unterhalten. Der Schritt löste eine Debatte über den Einfluss des Staates auf private KI-Entwicklung aus.
Der OpenAI-Deal: Ethische Grenzen auf dem Papier
Nur Stunden nach der öffentlichen Ächtung von Anthropic verkündete OpenAI eine Partnerschaft mit dem Pentagon. Das Unternehmen wird seine KI-Modelle in den klassifizierten Netzwerken des Militärs bereitstellen. Um öffentliche Bedenken zu zerstreuen, legte OpenAI die Kernpunkte des Deals offen.
Demnach dürfen die Systeme nicht zur unabhängigen Steuerung autonomer Waffen eingesetzt werden, wo Gesetze menschliche Kontrolle vorschreiben. Nach Nachverhandlungen wurde am 2. März eine weitere Klausel hinzugefügt: Die Technologie darf nicht zur gezielten Inlandsüberwachung von US-Bürgern genutzt werden. Ein Einsatz durch Geheimdienste wie die NSA würde eine separate Vereinbarung erfordern.
Kritiker sehen in den Formulierungen jedoch Schlupflöcher. Der zentrale Begriff „alle legalen Zwecke“ bleibe im militärischen Kontext dehnbar. Die Frage ist: Wer definiert am Ende, was legal ist – die Entwickler oder der Staat?
Treiber der Entwicklung: Die „AI-First“-Doktrin
Die jüngsten Ereignisse sind kein Zufall, sondern Teil einer strategischen Neuausrichtung. Anfang des Jahres rief das Pentagon seine „AI-First“-Strategie aus. Ihr Ziel: Die USA zur unangefochtenen militärischen KI-Macht machen. Das eigens geschaffene Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) soll bürokratische Hürden einreißen und sicherstellen, dass neue KI-Modelle binnen 30 Tagen nach Markteinführung dem Militär zur Verfügung stehen.
Diese Doktrin setzt die Tech-Konzerne unter enormen Anpassungsdruck. Die Botschaft ist klar: Wer nicht innerhalb des vom Pentagon gesetzten Rahmens kooperiert, wird ausgeschlossen. Die schnelle Einigung mit OpenAI nach dem Bruch mit Anthropic unterstreicht diese Entschlossenheit.
Globale Signalwirkung und offene Fragen
Die Vorgänge in Washington haben internationale Ausstrahlung. Während Aktivisten der Kampagne „Stop Killer Robots“ ein völkerrechtliches Verbot autonomer Waffen fordern, lehnen die USA solche Verträge ab. Die neuen „roten Linien“ des Pentagon könnten nun andere Nationen unter Zug setzen, eigene Richtlinien zu verschärfen oder zu formulieren.
Für die deutsche und europäische Politik und Industrie wirft der Fall grundsätzliche Fragen auf. Sollte Europa eigene, strengere ethische Standards für militärische KI entwickeln, um sich abzugrenzen? Und wie positionieren sich europäische Tech-Unternehmen, sollten ähnliche Forderungen von der NATO oder nationalen Streitkräften kommen? Die Debatte über die Kontrolle dieser Schlüsseltechnologie hat eine neue, dringliche Dimension erhalten.
