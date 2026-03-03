SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

OpenAI springt für US-Militär ein – nach Ächtung von Konkurrent Anthropic ( Finanztrends)

03.03.2026, 4847 Zeichen

Das US-Verteidigungsministerium setzt klare Grenzen für den militärischen Einsatz von KI. Nach einem Zerwürfnis mit dem Entwickler Anthropic schloss es einen Deal mit OpenAI. Dieser definiert erstmals konkrete „rote Linien“ – etwa gegen autonome Waffen und Inlandsüberwachung.

Die Woche markiert eine Zeitenwende in der Beziehung zwischen dem Pentagon und der KI-Industrie. Hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf: Auf der einen Seite steht die neue, aggressive „AI-First“-Doktrin des Militärs, die eine Integration der Technologie im „Kriegstempo“ fordert. Auf der anderen Seite ringen Unternehmen wie Anthropic um ethische Leitplanken für ihre mächtigen Modelle.

Anzeige

Während staatliche Institutionen über ethische Leitplanken für Künstliche Intelligenz streiten, müssen Unternehmen bereits heute konkrete gesetzliche Vorgaben erfüllen. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt Ihnen kompakt und verständlich, welche Pflichten die neue EU-KI-Verordnung für Ihr Unternehmen vorsieht. EU-KI-Verordnung kompakt: Jetzt Gratis-Leitfaden sichern

Konflikt eskaliert: Anthropic wird zum „Lieferkettenrisiko“

Der Bruch kam nach wochenlangen, festgefahrenen Verhandlungen. Anthropic bestand darauf, vertragliche Schutzklauseln beizubehalten, die den Einsatz seiner KI „Claude“ für Massenüberwachung und vollautonome Waffen ohne menschliche Kontrolle verbieten. Das Pentagon forderte dagegen die Freiheit, die Technologie für „alle legalen Zwecke“ nutzen zu können.

Als keine Einigung in Sicht war, schlug die US-Regierung hart zurück. Präsident Donald Trump wies alle Bundesbehörden an, die Nutzung von Anthropic-Technologie einzustellen. Verteidigungsminister Pete Hegseth stufte das Unternehmen öffentlich als „Lieferkettenrisiko“ ein. Diese seltene Maßnahme verbietet es allen Militär-Zulieferern, Geschäftsbeziehungen mit Anthropic zu unterhalten. Der Schritt löste eine Debatte über den Einfluss des Staates auf private KI-Entwicklung aus.

Der OpenAI-Deal: Ethische Grenzen auf dem Papier

Nur Stunden nach der öffentlichen Ächtung von Anthropic verkündete OpenAI eine Partnerschaft mit dem Pentagon. Das Unternehmen wird seine KI-Modelle in den klassifizierten Netzwerken des Militärs bereitstellen. Um öffentliche Bedenken zu zerstreuen, legte OpenAI die Kernpunkte des Deals offen.

Demnach dürfen die Systeme nicht zur unabhängigen Steuerung autonomer Waffen eingesetzt werden, wo Gesetze menschliche Kontrolle vorschreiben. Nach Nachverhandlungen wurde am 2. März eine weitere Klausel hinzugefügt: Die Technologie darf nicht zur gezielten Inlandsüberwachung von US-Bürgern genutzt werden. Ein Einsatz durch Geheimdienste wie die NSA würde eine separate Vereinbarung erfordern.

Kritiker sehen in den Formulierungen jedoch Schlupflöcher. Der zentrale Begriff „alle legalen Zwecke“ bleibe im militärischen Kontext dehnbar. Die Frage ist: Wer definiert am Ende, was legal ist – die Entwickler oder der Staat?

Treiber der Entwicklung: Die „AI-First“-Doktrin

Die jüngsten Ereignisse sind kein Zufall, sondern Teil einer strategischen Neuausrichtung. Anfang des Jahres rief das Pentagon seine „AI-First“-Strategie aus. Ihr Ziel: Die USA zur unangefochtenen militärischen KI-Macht machen. Das eigens geschaffene Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) soll bürokratische Hürden einreißen und sicherstellen, dass neue KI-Modelle binnen 30 Tagen nach Markteinführung dem Militär zur Verfügung stehen.

Diese Doktrin setzt die Tech-Konzerne unter enormen Anpassungsdruck. Die Botschaft ist klar: Wer nicht innerhalb des vom Pentagon gesetzten Rahmens kooperiert, wird ausgeschlossen. Die schnelle Einigung mit OpenAI nach dem Bruch mit Anthropic unterstreicht diese Entschlossenheit.

Anzeige

Die rasante technologische Entwicklung und neue Gesetze wie die KI-Regulierung verschärfen die Sicherheitslage für Unternehmen weltweit massiv. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, wie Sie Ihre IT-Infrastruktur effektiv gegen moderne Bedrohungen schützen, ohne Ihr Budget zu sprengen. Kostenloses E-Book: Cyber Security Trends 2024 entdecken

Globale Signalwirkung und offene Fragen

Die Vorgänge in Washington haben internationale Ausstrahlung. Während Aktivisten der Kampagne „Stop Killer Robots“ ein völkerrechtliches Verbot autonomer Waffen fordern, lehnen die USA solche Verträge ab. Die neuen „roten Linien“ des Pentagon könnten nun andere Nationen unter Zug setzen, eigene Richtlinien zu verschärfen oder zu formulieren.

Für die deutsche und europäische Politik und Industrie wirft der Fall grundsätzliche Fragen auf. Sollte Europa eigene, strengere ethische Standards für militärische KI entwickeln, um sich abzugrenzen? Und wie positionieren sich europäische Tech-Unternehmen, sollten ähnliche Forderungen von der NATO oder nationalen Streitkräften kommen? Die Debatte über die Kontrolle dieser Schlüsseltechnologie hat eine neue, dringliche Dimension erhalten.


(03.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

Random Partner

UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)

» Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)

» Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)

» ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

» Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)

» ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)

» Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)

» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)

» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
Palfinger will stabile Dividende von 0,9 Euro je Aktie ausschütten
Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)
Messages, Juni 2023




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1), CPI Europe AG(1), FACC(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: EVN(1), Erste Group(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1)
    Smeilinho zu Palfinger
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(2), OMV(1), Kontron(1), Bawag(1), Verbund(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(3), Porr(2), EVN(1)
    Star der Stunde: voestalpine 4.15%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(4), Kontron(1), FACC(1), Verbund(1), Strabag(1), VIG(1), RBI(1), Rosenbauer(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.62%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth

    Daniela Herneth ist Leadership- und Coaching-Spezialistin. Wir sprechen über den Job als MarketerIn von u.a. Red Bull und Sony DADC, über Corporate Filme zum Start von YouTube, über die Arbeit als ...

    Books josefchladek.com

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co



    Autor: Finanztrends

    03.03.2026, 4847 Zeichen

    Das US-Verteidigungsministerium setzt klare Grenzen für den militärischen Einsatz von KI. Nach einem Zerwürfnis mit dem Entwickler Anthropic schloss es einen Deal mit OpenAI. Dieser definiert erstmals konkrete „rote Linien“ – etwa gegen autonome Waffen und Inlandsüberwachung.

    Die Woche markiert eine Zeitenwende in der Beziehung zwischen dem Pentagon und der KI-Industrie. Hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf: Auf der einen Seite steht die neue, aggressive „AI-First“-Doktrin des Militärs, die eine Integration der Technologie im „Kriegstempo“ fordert. Auf der anderen Seite ringen Unternehmen wie Anthropic um ethische Leitplanken für ihre mächtigen Modelle.

    Anzeige

    Während staatliche Institutionen über ethische Leitplanken für Künstliche Intelligenz streiten, müssen Unternehmen bereits heute konkrete gesetzliche Vorgaben erfüllen. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt Ihnen kompakt und verständlich, welche Pflichten die neue EU-KI-Verordnung für Ihr Unternehmen vorsieht. EU-KI-Verordnung kompakt: Jetzt Gratis-Leitfaden sichern

    Konflikt eskaliert: Anthropic wird zum „Lieferkettenrisiko“

    Der Bruch kam nach wochenlangen, festgefahrenen Verhandlungen. Anthropic bestand darauf, vertragliche Schutzklauseln beizubehalten, die den Einsatz seiner KI „Claude“ für Massenüberwachung und vollautonome Waffen ohne menschliche Kontrolle verbieten. Das Pentagon forderte dagegen die Freiheit, die Technologie für „alle legalen Zwecke“ nutzen zu können.

    Als keine Einigung in Sicht war, schlug die US-Regierung hart zurück. Präsident Donald Trump wies alle Bundesbehörden an, die Nutzung von Anthropic-Technologie einzustellen. Verteidigungsminister Pete Hegseth stufte das Unternehmen öffentlich als „Lieferkettenrisiko“ ein. Diese seltene Maßnahme verbietet es allen Militär-Zulieferern, Geschäftsbeziehungen mit Anthropic zu unterhalten. Der Schritt löste eine Debatte über den Einfluss des Staates auf private KI-Entwicklung aus.

    Der OpenAI-Deal: Ethische Grenzen auf dem Papier

    Nur Stunden nach der öffentlichen Ächtung von Anthropic verkündete OpenAI eine Partnerschaft mit dem Pentagon. Das Unternehmen wird seine KI-Modelle in den klassifizierten Netzwerken des Militärs bereitstellen. Um öffentliche Bedenken zu zerstreuen, legte OpenAI die Kernpunkte des Deals offen.

    Demnach dürfen die Systeme nicht zur unabhängigen Steuerung autonomer Waffen eingesetzt werden, wo Gesetze menschliche Kontrolle vorschreiben. Nach Nachverhandlungen wurde am 2. März eine weitere Klausel hinzugefügt: Die Technologie darf nicht zur gezielten Inlandsüberwachung von US-Bürgern genutzt werden. Ein Einsatz durch Geheimdienste wie die NSA würde eine separate Vereinbarung erfordern.

    Kritiker sehen in den Formulierungen jedoch Schlupflöcher. Der zentrale Begriff „alle legalen Zwecke“ bleibe im militärischen Kontext dehnbar. Die Frage ist: Wer definiert am Ende, was legal ist – die Entwickler oder der Staat?

    Treiber der Entwicklung: Die „AI-First“-Doktrin

    Die jüngsten Ereignisse sind kein Zufall, sondern Teil einer strategischen Neuausrichtung. Anfang des Jahres rief das Pentagon seine „AI-First“-Strategie aus. Ihr Ziel: Die USA zur unangefochtenen militärischen KI-Macht machen. Das eigens geschaffene Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) soll bürokratische Hürden einreißen und sicherstellen, dass neue KI-Modelle binnen 30 Tagen nach Markteinführung dem Militär zur Verfügung stehen.

    Diese Doktrin setzt die Tech-Konzerne unter enormen Anpassungsdruck. Die Botschaft ist klar: Wer nicht innerhalb des vom Pentagon gesetzten Rahmens kooperiert, wird ausgeschlossen. Die schnelle Einigung mit OpenAI nach dem Bruch mit Anthropic unterstreicht diese Entschlossenheit.

    Anzeige

    Die rasante technologische Entwicklung und neue Gesetze wie die KI-Regulierung verschärfen die Sicherheitslage für Unternehmen weltweit massiv. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, wie Sie Ihre IT-Infrastruktur effektiv gegen moderne Bedrohungen schützen, ohne Ihr Budget zu sprengen. Kostenloses E-Book: Cyber Security Trends 2024 entdecken

    Globale Signalwirkung und offene Fragen

    Die Vorgänge in Washington haben internationale Ausstrahlung. Während Aktivisten der Kampagne „Stop Killer Robots“ ein völkerrechtliches Verbot autonomer Waffen fordern, lehnen die USA solche Verträge ab. Die neuen „roten Linien“ des Pentagon könnten nun andere Nationen unter Zug setzen, eigene Richtlinien zu verschärfen oder zu formulieren.

    Für die deutsche und europäische Politik und Industrie wirft der Fall grundsätzliche Fragen auf. Sollte Europa eigene, strengere ethische Standards für militärische KI entwickeln, um sich abzugrenzen? Und wie positionieren sich europäische Tech-Unternehmen, sollten ähnliche Forderungen von der NATO oder nationalen Streitkräften kommen? Die Debatte über die Kontrolle dieser Schlüsseltechnologie hat eine neue, dringliche Dimension erhalten.


    (03.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

    Random Partner

    UBS
    UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)

    » Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)

    » Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)

    » ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

    » Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)

    » ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)

    » Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)

    » Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)

    » Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
    Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
    Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
    Palfinger will stabile Dividende von 0,9 Euro je Aktie ausschütten
    Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)
    Messages, Juni 2023




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1), CPI Europe AG(1), FACC(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: EVN(1), Erste Group(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1)
      Smeilinho zu Palfinger
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(2), OMV(1), Kontron(1), Bawag(1), Verbund(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(3), Porr(2), EVN(1)
      Star der Stunde: voestalpine 4.15%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(4), Kontron(1), FACC(1), Verbund(1), Strabag(1), VIG(1), RBI(1), Rosenbauer(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.62%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth

      Daniela Herneth ist Leadership- und Coaching-Spezialistin. Wir sprechen über den Job als MarketerIn von u.a. Red Bull und Sony DADC, über Corporate Filme zum Start von YouTube, über die Arbeit als ...

      Books josefchladek.com

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de