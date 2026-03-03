» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

03.03.2026, 3845 Zeichen

Plug Power liefert Anlegern ein extremes Wechselbad der Gefühle für das abgelaufene Geschäftsjahr. Während eine massive Abschreibung von über 700 Millionen Dollar das Nettoergebnis auf dem Papier verhagelt, gelang dem Wasserstoff-Spezialisten operativ Historisches: Zum ersten Mal verzeichnete das Unternehmen eine positive Bruttomarge. Unter dem neuen CEO Jose Luis Crespo stellt sich nun die Frage, ob der Weg zur dauerhaften Profitabilität damit endgültig geebnet ist.

Der trügerische Verlust

Auf den ersten Blick wirken die Zahlen für das vierte Quartal 2025 alarmierend. Der ausgewiesene Verlust pro Aktie (GAAP) lag bei 0,63 Dollar. Doch dieser Wert verzerrt das tatsächliche Bild. Verantwortlich hierfür sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von rund 763 Millionen Dollar. Diese Wertberichtigungen waren notwendig, da sich bestimmte Märkte laut Management langsamer entwickelten als ursprünglich angenommen, was den Wert von Anlagen und immateriellen Vermögenswerten drückte.

Bereinigt man das Ergebnis um diese Sondereffekte, sieht die Realität deutlich freundlicher aus. Der bereinigte Verlust pro Aktie lag bei lediglich 0,06 Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die mit einem Minus von über 10 Cent gerechnet hatten. Dies deutet darauf hin, dass die Kosteneffizienzmaßnahmen greifen.

Operative Wende geglückt

Das eigentliche Highlight der Bilanzvorlage ist die Entwicklung der Bruttomarge – eine Kennzahl, die bei Plug Power lange Zeit tiefrot war. Im vierten Quartal 2025 drehte diese von katastrophalen minus 122,5 Prozent im Vorjahr auf positive 2,4 Prozent. Dieser Umschwung ist das direkte Ergebnis des Restrukturierungsprogramms "Project Quantum Leap", das Preiserhöhungen und eine Optimierung der Produktionsabläufe beinhaltete.

Auch umsatzseitig gab es Zuwächse. Der Jahresumsatz 2025 kletterte um knapp 13 Prozent auf rund 710 Millionen Dollar. Besonders das Elektrolyseur-Geschäft erwies sich als Wachstumstreiber mit einem Rekordumsatz von 188 Millionen Dollar, gestützt durch Großprojekte in Spanien und Portugal. Trotz dieser operativen Fortschritte reagierte die Aktie, die aktuell bei 1,79 Euro notiert, im nachbörslichen Handel zunächst schwächer, da Anleger die hohen Abschreibungen verarbeiten mussten.