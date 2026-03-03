Salk Institute erklärt 2026 zum Jahr der Gehirngesundheit ( Finanztrends)
03.03.2026, 3704 Zeichen
Das renommierte Salk Institute for Biological Studies ruft 2026 zum "Jahr der Gehirngesundheit" aus. Mit dieser Initiative rückt die Forschungseinrichtung die Prävention von Demenz in den Mittelpunkt. Ein kürzlich abgehaltenes Symposium mit führenden Experten unterstrich dabei einen klaren wissenschaftlichen Konsens: Regelmäßige Bewegung ist einer der wirksamsten Schlüssel, um das Gehirn im Alter fit zu halten.
Wie schützt Sport unser Denkorgan?
Die schützende Wirkung von Bewegung ist durch zahlreiche Studien belegt. Sie fördern die Durchblutung und versorgt das Gehirn besser mit Sauerstoff. Zudem regt sie die Ausschüttung schützender Hormone an, stärkt Nervenverbindungen und kann sogar neues Zellwachstum anregen. Besonders das Gedächtniszentrum, der Hippocampus, profitiert. Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass Bewegung sogar den Abtransport schädlicher Proteinablagerungen beschleunigt – ein Kennzeichen von Alzheimer. Zudem senkt Aktivität Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder Diabetes.
Der beste Zeitpunkt für den Schutz
Wann sollte man aktiv werden? Jüngste Auswertungen großer Langzeitstudien liefern eine klare Antwort: Die Lebensmitte ist entscheidend. Daten der Framingham Heart Study zeigen, dass regelmäßige Bewegung zwischen 45 und 64 Jahren das spätere Demenzrisiko signifikant senkt. Sehr aktive Menschen in dieser Altersgruppe hatten ein bis zu 45 Prozent geringeres Alzheimer-Risiko als inaktive Gleichaltrige. Der Effekt bleibt auch im höheren Alter bestehen. Die Botschaft der Forscher: Es ist nie zu spät, zu beginnen.
Kann Sport den Verlauf bremsen?
Die Vorteile beschränken sich nicht nur auf die Vorbeugung. Aktuelle Studien zeigen, dass körperliche Aktivität auch bei Menschen mit ersten Alzheimer-Anzeichen im Gehirn den kognitiven Abbau verlangsamen kann. Selbst bei Personen mit schädlichen Proteinablagerungen, aber noch ohne Symptome, bremste moderate Bewegung das Fortschreiten. Konkret kann tägliche Aktivität im Umfang von etwa 5.000 Schritten die Ansammlung von Tau-Proteinen im Gehirn verlangsamen. Bewegung könnte also die geistige Leistung länger erhalten, selbst wenn Krankheitsprozesse schon begonnen haben.
Prävention wird zur gesellschaftlichen Aufgabe
Die Initiative des Salk Institute markiert einen Wendepunkt. Angesichts einer alternden Bevölkerung und fehlender Heilmittel rücken modifizierbare Lebensstilfaktoren in den Vordergrund. Experten betonen: Es muss kein Leistungssport sein. Bereits regelmäßige Spaziergänge, Treppensteigen oder leichte Gymnastik können die "kognitive Reserve" stärken – die Widerstandsfähigkeit des Gehirns gegen Alterungsprozesse.
Blick in die Zukunft der Forschung
Das "Jahr der Gehirngesundheit" soll die Grundlagenforschung vorantreiben. Wissenschaftler am Salk Institute untersuchen etwa, wie Fitness die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, beeinflusst und so das Gehirn schützt. Ziel sind neue, gezieltere Präventionsstrategien. Die Botschaft für heute bleibt jedoch klar und einfach: Ein aktiver Lebensstil ist eine der besten Investitionen in eine gesunde kognitive Zukunft.
