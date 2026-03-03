Salk Institute erklärt 2026 zum Jahr der Gehirngesundheit ( Finanztrends)

03.03.2026, 3704 Zeichen

Das renommierte Salk Institute for Biological Studies ruft 2026 zum "Jahr der Gehirngesundheit" aus. Mit dieser Initiative rückt die Forschungseinrichtung die Prävention von Demenz in den Mittelpunkt. Ein kürzlich abgehaltenes Symposium mit führenden Experten unterstrich dabei einen klaren wissenschaftlichen Konsens: Regelmäßige Bewegung ist einer der wirksamsten Schlüssel, um das Gehirn im Alter fit zu halten.

Wie schützt Sport unser Denkorgan?

Die schützende Wirkung von Bewegung ist durch zahlreiche Studien belegt. Sie fördern die Durchblutung und versorgt das Gehirn besser mit Sauerstoff. Zudem regt sie die Ausschüttung schützender Hormone an, stärkt Nervenverbindungen und kann sogar neues Zellwachstum anregen. Besonders das Gedächtniszentrum, der Hippocampus, profitiert. Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass Bewegung sogar den Abtransport schädlicher Proteinablagerungen beschleunigt – ein Kennzeichen von Alzheimer. Zudem senkt Aktivität Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder Diabetes.

Der beste Zeitpunkt für den Schutz

Wann sollte man aktiv werden? Jüngste Auswertungen großer Langzeitstudien liefern eine klare Antwort: Die Lebensmitte ist entscheidend. Daten der Framingham Heart Study zeigen, dass regelmäßige Bewegung zwischen 45 und 64 Jahren das spätere Demenzrisiko signifikant senkt. Sehr aktive Menschen in dieser Altersgruppe hatten ein bis zu 45 Prozent geringeres Alzheimer-Risiko als inaktive Gleichaltrige. Der Effekt bleibt auch im höheren Alter bestehen. Die Botschaft der Forscher: Es ist nie zu spät, zu beginnen.

Kann Sport den Verlauf bremsen?

Die Vorteile beschränken sich nicht nur auf die Vorbeugung. Aktuelle Studien zeigen, dass körperliche Aktivität auch bei Menschen mit ersten Alzheimer-Anzeichen im Gehirn den kognitiven Abbau verlangsamen kann. Selbst bei Personen mit schädlichen Proteinablagerungen, aber noch ohne Symptome, bremste moderate Bewegung das Fortschreiten. Konkret kann tägliche Aktivität im Umfang von etwa 5.000 Schritten die Ansammlung von Tau-Proteinen im Gehirn verlangsamen. Bewegung könnte also die geistige Leistung länger erhalten, selbst wenn Krankheitsprozesse schon begonnen haben.