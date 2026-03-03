Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)
Tinka Resources hat ein detailliertes Explorations-Update für seine Projekte in Peru veröffentlicht. Während die ersten Bohrungen am Kupfer-Gold-Projekt Silvia NW noch schmale Abschnitte zeigen, bereitet das Unternehmen bereits die nächsten operativen Schritte für das Flaggschiffprojekt Ayawilca vor. Können die geplanten Kampagnen im weiteren Jahresverlauf die Erwartungen der Anleger erfüllen?
Erste Ergebnisse bei Silvia NW
Das Unternehmen präsentierte die Resultate eines 1.400 Meter umfassenden Bohrprogramms am Standort Silvia NW. Zwischen Ende Oktober und Anfang Januar wurden vier Diamantbohrlöcher fertiggestellt. Die nachgewiesenen Kupfer- und Goldmineralisierungen fielen laut Mitteilung vergleichsweise schmal aus, liefern jedoch wichtige geologische Anhaltspunkte für das weitere Vorgehen.
In Bohrloch S25-001 wurden 15,1 Meter mit einem Gehalt von 0,17 % Kupfer und 0,26 g/t Gold durchteuft. Loch S25-002 lieferte 38,2 Meter mit 0,17 % Kupfer und 0,06 g/t Gold. Das Management wertet die starken Skarn-Alterationen und das gleichzeitige Vorkommen von Kupfer und Gold als Hinweis darauf, dass sich eine größere Mineralisierungsquelle in unmittelbarer Nähe befinden könnte.
Strategische Planung für Ayawilca
Nach Abschluss der aktuellen Regenzeit plant Tinka Resources für Mai eine geophysikalische Bodenuntersuchung bei Silvia NW. Diese Messungen sollen dabei helfen, hochgradige Zielzonen über eine Fläche von mehreren Quadratkilometern präziser zu definieren.
Parallel dazu treibt das Unternehmen die Verhandlungen für das Hauptprojekt Ayawilca voran. Hier steht die Verlängerung der sozialen Lizenz mit den lokalen Gemeinden um weitere drei Jahre im Mittelpunkt. Diese Einigung ist die Voraussetzung für eine Bohrkampagne im dritten Quartal 2026, die gezielt auf Erweiterungen der hochgradigen Silber-, Zink- und Zinnzonen setzt.
Tinka Resources strebt den Abschluss der neuen Gemeindeabkommen bis Mitte 2026 an, um den geplanten Bohrstart im Sommer zu sichern. Damit verschiebt sich die Aufmerksamkeit nun auf die geophysikalischen Messungen im Mai und den Fortgang der Gespräche zur Standortsicherung.
