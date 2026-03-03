Wiener Börse zu Mittag markant schwächer: Nur Agrana im Plus
03.03.2026, 1361 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:00 liegt der ATX mit -4.03 Prozent im Minus bei 5407 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +0.22% auf 11.525 Euro, dahinter UBM mit -0.39% auf 19.275 Euro und Frequentis mit -0.81% auf 73.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23718 ( -3.73%, Ultimo 2025: 24490, 0.60% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.86% auf 237.65 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +0.29% auf 39.955 Euro und Scout24 mit -1.07% auf 69.6 Euro.
- PIR-News: Research zu DO & CO, Flughafen Wien, Erste Group, News zu Strabag, Porr, Frequentis, Wiener Börse-Handelsvolumen
- #gabb Volumensradar: Bawag, FACC
- Nachlese: Fanboybuch, ÖTV-Spitzentennis mumak.me, win2day.at
- Börsegeschichte 3.3.: Extremes zu Strabag
- Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse für den Neustart
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -2.44% vs. last #gabb, +2.44% ytd, +120.00% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457
Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452
Daniel Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8445
Christine Catasta: https://audio-cd.at/page/podcast/8438
Ulrike Farnik: https://audio-cd.at/page/podcast/8432
Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
