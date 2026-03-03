Wiener Börse zu Mittag markant schwächer: Nur Agrana im Plus

03.03.2026, 1361 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:00 liegt der ATX mit -4.03 Prozent im Minus bei 5407 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +0.22% auf 11.525 Euro, dahinter UBM mit -0.39% auf 19.275 Euro und Frequentis mit -0.81% auf 73.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23718 ( -3.73%, Ultimo 2025: 24490, 0.60% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.86% auf 237.65 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +0.29% auf 39.955 Euro und Scout24 mit -1.07% auf 69.6 Euro.

- PIR-News: Research zu DO & CO, Flughafen Wien, Erste Group, News zu Strabag, Porr, Frequentis, Wiener Börse-Handelsvolumen

- #gabb Volumensradar: Bawag, FACC

- Nachlese: Fanboybuch, ÖTV-Spitzentennis mumak.me, win2day.at

- Börsegeschichte 3.3.: Extremes zu Strabag

- Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse für den Neustart

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -2.44% vs. last #gabb, +2.44% ytd, +120.00% seit Start 2013

(03.03.2026)

Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

