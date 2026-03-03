SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag markant schwächer: Nur Agrana im Plus

Autor:
Christian Drastil
Christian Drastil

03.03.2026, 1361 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:00 liegt der ATX mit -4.03 Prozent im Minus bei 5407 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +0.22% auf 11.525 Euro, dahinter UBM mit -0.39% auf 19.275 Euro und Frequentis mit -0.81% auf 73.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23718 ( -3.73%, Ultimo 2025: 24490, 0.60% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.86% auf 237.65 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +0.29% auf 39.955 Euro und Scout24 mit -1.07% auf 69.6 Euro.

- PIR-News: Research zu DO & CO, Flughafen Wien, Erste Group, News zu Strabag, Porr, Frequentis, Wiener Börse-Handelsvolumen
- #gabb Volumensradar: Bawag, FACC
- Nachlese: Fanboybuch, ÖTV-Spitzentennis mumak.me, win2day.at
- Börsegeschichte 3.3.: Extremes zu Strabag
- Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse für den Neustart
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -2.44% vs. last #gabb, +2.44% ytd, +120.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457
Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452
Daniel Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8445
Christine Catasta: https://audio-cd.at/page/podcast/8438
Ulrike Farnik: https://audio-cd.at/page/podcast/8432


(03.03.2026)

