Börsegeschichte 4.3.: Warimpex, Marinomed, S Immo, SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

04.03.2026, 1059 Zeichen

Extrema:

04.03.2022: Flop 3: Warimpex: -22.1053% - [Flop 1: -35.47% (20.11.2008), Flop 2: -23.95% (08.10.2008)] zum Kalender

04.03.2021: Top 3: Marinomed Biotech: 10.687% - [Top 1: 17.6471% (19.02.2021), Top 2: 14.1176% (20.03.2020)] zum Kalender



Abs. High/Low:

04.03.2020: High - S Immo: 27.15 Euro zum Kalender

04.03.2021: High - Marinomed Biotech: 145 Euro zum Kalender



Umsatzextrema:

04.03.2021: Bester - Marinomed Biotech: 4.591.280 Euro (Doppelzählung); Preis: 145 Euro, Stück (Einfachzählung): 15.832 zum Kalender



Doubled:

04.03.2021: SBO: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von SBO: 118 Tage von 06.11.2020 (Kurs 21,1) bis 04.03.2021 (Kurs 42,25)

Bisher gab es an einem 4. März 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.03. beträgt -0,03%. Der beste 04.03. fand im Jahr 2009 mit 5,45% statt, der schlechteste 04.03. im Jahr 2022 mit -3,97%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.03.)

(04.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.

Random Partner Schwabe, Ley & Greiner (SLG)

Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht

» Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...

» Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)

» DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)

» Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)

» AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)

» BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)

» ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...

» GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)

» DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)