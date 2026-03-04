SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 4.3.: Warimpex, Marinomed, S Immo, SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

04.03.2026, 1059 Zeichen

Extrema:
04.03.2022: Flop 3: Warimpex: -22.1053% - [Flop 1: -35.47% (20.11.2008), Flop 2: -23.95% (08.10.2008)] zum Kalender
04.03.2021: Top 3: Marinomed Biotech: 10.687% - [Top 1: 17.6471% (19.02.2021), Top 2: 14.1176% (20.03.2020)] zum Kalender

Abs. High/Low:
04.03.2020: High - S Immo: 27.15 Euro zum Kalender
04.03.2021: High - Marinomed Biotech: 145 Euro zum Kalender

Umsatzextrema:
04.03.2021: Bester - Marinomed Biotech: 4.591.280 Euro (Doppelzählung); Preis: 145 Euro, Stück (Einfachzählung): 15.832 zum Kalender

Doubled:
04.03.2021: SBO: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von SBO: 118 Tage von 06.11.2020 (Kurs 21,1) bis 04.03.2021 (Kurs 42,25)

Bisher gab es an einem 4. März 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.03. beträgt -0,03%. Der beste 04.03. fand im Jahr 2009 mit 5,45% statt, der schlechteste 04.03. im Jahr 2022 mit -3,97%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.03.)


(04.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast




 

    Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli

    Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit ...

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.

      Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli

      Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit ...

