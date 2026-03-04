Börsegeschichte 4.3.: Warimpex, Marinomed, S Immo, SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
04.03.2026, 1059 Zeichen
Extrema:
04.03.2022: Flop 3: Warimpex: -22.1053% - [Flop 1: -35.47% (20.11.2008), Flop 2: -23.95% (08.10.2008)] zum Kalender
04.03.2021: Top 3: Marinomed Biotech: 10.687% - [Top 1: 17.6471% (19.02.2021), Top 2: 14.1176% (20.03.2020)] zum Kalender
Abs. High/Low:
04.03.2020: High - S Immo: 27.15 Euro zum Kalender
04.03.2021: High - Marinomed Biotech: 145 Euro zum Kalender
Umsatzextrema:
04.03.2021: Bester - Marinomed Biotech: 4.591.280 Euro (Doppelzählung); Preis: 145 Euro, Stück (Einfachzählung): 15.832 zum Kalender
Doubled:
04.03.2021: SBO: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von SBO: 118 Tage von 06.11.2020 (Kurs 21,1) bis 04.03.2021 (Kurs 42,25)
Bisher gab es an einem 4. März 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.03. beträgt -0,03%. Der beste 04.03. fand im Jahr 2009 mit 5,45% statt, der schlechteste 04.03. im Jahr 2022 mit -3,97%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.03.)
Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.
Random Partner
Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht
» Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...
» Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)
» DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)
» Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)
» AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)
» BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)
» ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...
» GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)
» DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis,...
- Raiffeisen Top Picks: Heineken entfernt, EVN, Ban...
- Fear of missing out, Buying the Dip und Taking Pr...
- Neues Kursziel für Verbund
- Palfinger liefert 35 Offshore-Krane für Windpark ...
- Analysten zu Semperit: "Aussetzung der Dividenden...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli
Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit ...
Books josefchladek.com
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
04.03.2026, 1059 Zeichen
Extrema:
04.03.2022: Flop 3: Warimpex: -22.1053% - [Flop 1: -35.47% (20.11.2008), Flop 2: -23.95% (08.10.2008)] zum Kalender
04.03.2021: Top 3: Marinomed Biotech: 10.687% - [Top 1: 17.6471% (19.02.2021), Top 2: 14.1176% (20.03.2020)] zum Kalender
Abs. High/Low:
04.03.2020: High - S Immo: 27.15 Euro zum Kalender
04.03.2021: High - Marinomed Biotech: 145 Euro zum Kalender
Umsatzextrema:
04.03.2021: Bester - Marinomed Biotech: 4.591.280 Euro (Doppelzählung); Preis: 145 Euro, Stück (Einfachzählung): 15.832 zum Kalender
Doubled:
04.03.2021: SBO: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von SBO: 118 Tage von 06.11.2020 (Kurs 21,1) bis 04.03.2021 (Kurs 42,25)
Bisher gab es an einem 4. März 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.03. beträgt -0,03%. Der beste 04.03. fand im Jahr 2009 mit 5,45% statt, der schlechteste 04.03. im Jahr 2022 mit -3,97%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.03.)
Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.
Random Partner
Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht
» Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...
» Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)
» DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)
» Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)
» AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)
» BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)
» ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...
» GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)
» DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis,...
- Raiffeisen Top Picks: Heineken entfernt, EVN, Ban...
- Fear of missing out, Buying the Dip und Taking Pr...
- Neues Kursziel für Verbund
- Palfinger liefert 35 Offshore-Krane für Windpark ...
- Analysten zu Semperit: "Aussetzung der Dividenden...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli
Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit ...
Books josefchladek.com
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published